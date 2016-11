Brazil Resources schliesst zweite Tranche der Privatplatzierung für einen Gesamterlös von bis dato 10,75 Mio. CAD



Vancouver, British Columbia - 14. November 14 2016 - Brazil Resources Inc. (das Unternehmen oder Brazil Resources") (TSX-V: BRI; OTCQX: BRIZF - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=296417) gibt mit Bezug auf die Pressemitteilung vom 8. November 2016 bekannt, dass das Unternehmen die zweite Tranche (die zweite Tranche) seiner früher bekannt gegebenen Privatplatzierung (die Privatplatzierung) für weitere Bruttoerlöse in Höhe von 4.304.690 CAD bei einem Preis von 2,50 CAD pro Einheit (die Einheiten) geschlossen hat.



Die vom Unternehmen bis dato gemäß der Privatplatzierung erzielten Bruttoerlöse belaufen sich auf 10.756.520 CAD, was damit zu einem Kassenbestand des Unternehmens von ungefähr 20 Mio. CAD führt. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse der Privatplatzierung zur Unterstützung der laufenden Akquisitionsstrategie und als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.



Gemäß der zweiten Tranche gab das Unternehmen 1.721.876 Einheiten aus. Jede Einheit setzt sich zusammen aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber dieses zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 3,50 CAD bis zu drei Jahre nach dessen Ausgabe.



In Verbindung mit der zweiten Tranche hat sich das Unternehmen zur Zahlung einer Vermittlungsgebühr in Höhe von 39.555 CAD bereit erklärt. Das entspricht 6 % der Bruttoerlöse in Verbindung mit den 263.700 Einheiten, die gemäß der zweiten Tranche an eine unabhängige Partei in Übereinstimmung der Richtlinien und vorbehaltlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange (die TSXV) ausgegeben wurden.





Das Unternehmen erwartet den Abschluss der dritten und letzten Tranche der Privatplatzierung von 200.000 Einheiten für zusätzliche Bruttoerlöse in Höhe von 500.000 CAD. Zusammen mit den bereits geschlossenen Tranchen der Privatplatzierung entspricht dies einer Erweiterung der Privatplatzierung von 9,0 Mio. CAD, wie am 8. November bekannt gegeben, auf 11.250.000 CAD.



Der Abschluss des Rests der Privatplatzierung unterliegt dem Erhalt aller notwendigen Genehmigungen einschließlich der Genehmigung der TSXV und Erhalt der endgültigen Zeichnungen. Die gemäß der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere werden neben anderen Beschränkungen nach geltendem Recht ab Ausgabedatum einer viermonatigen Haltefrist unterliegen, die im Falle der zweiten Tranche am 15. März 2017 abläuft.



Die Einheiten, Stammaktien und Warrants einschließlich Stammaktien, die nach Ausübung der Warrants ausgegeben werden, wurden und werden nicht gemäß der geänderten Fassung des United States Securities Act of 1933 (der U.S. Securities Act") oder etwaiger geltender Wertpapiergesetze einzelner Bundesstaaten der USA registriert. Entsprechend werden diese Wertpapiere innerhalb der USA weder angeboten oder verkauft werden, ohne Registrierung oder einer gültigen Ausnahme von den Registrierungsbestimmungen des U.S. Securities Act und der geltenden staatlichen Wertpapiergesetze.



DIESE PRESSEMITTEILUNG STELLT KEIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH IST ES EINE WERBUNG FÜR EIN ANGEBOT ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN. AUCH WIRD KEIN VERKAUF VON EINHEITEN, STAMMAKTIEN ODER WARRANTS IN EINEM GERICHTSBEZIRK ERFOLGEN, WO SO EIN ANGEBOT, WERBUNG ODER VERKAUF UNGESETZLICH SEIN WÜRDE.



Über Brazil Resources Inc.



Brazil Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akquisition und Entwicklung von Goldprojekten in Brasilien, in den USA, Kanada und anderen Regionen in Nord- und Südamerika. Brazil Resources avanciert ihr Gold-Kupfer-Projekt Titiribi in Kolumbien, das Gold-Kupfer-Projekt Whistler im US-Bundesstaat Alaska, die Goldprojekte Cachoeira und Sao Jorge im brasilianischen Bundesstaat Pará, Nordost-Brasilien und das Uranprojekt Rea im westlichen Athabasca Basin im Nordosten der kanadischen Provinz Alberta.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



Brazil Resources Inc.

Amir Adnani, Chairman



Patrick Obara, Chief Financial Officer



Tel.: (855) 630-3001



In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info(at)resource-capital.ch

www.resource-capital.ch





Vorausschauende Aussagen



Dieses Dokument enthält gewisse vorausschauende Informationen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen von Brazil Resources hinsichtlich ihres Geschäfts und zukünftiger Ereignisse einschließlich Aussagen der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens und Erwartungen hinsichtlich des Rests der Privatplatzierung einschließen. Vorausschauende Aussagen und Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Ansichten, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, auf welchen das Unternehmen tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle vorausschauenden Aussagen und Informationen Risiken und Unsicherheiten enthalten einschließlich: Dass das Unternehmen die Zeichnungsbeträge von den Zeichnern erhalten wird sowie alle notwendigen behördlichen Genehmigungen, um die Privatplatzierung abzuschließen; dass der aktuelle Preis und die Nachfrage nach Mineralen, die das Unternehmen anvisiert, beständig ist oder sich verbessert; dass die aktuellen Explorationsprogramme und Zielsetzungen des Unternehmens erreicht werden; das Unternehmen in der Lage sein wird, die notwendigen Explorationslizenzen zu erhalten und andere Genehmigungen; sich die allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen sich nicht wesentlich ändern; eine Finanzierung zu annehmbaren Konditionen zur Verfugung steht, wenn sie benötigt wird; sich keine wesentliche Unfälle ereignen; das Unternehmen weitere Mineralprojekte zu annehmbaren Konditionen identifizieren und erwerben kann; und das Unternehmen seine Akquisitionsstrategie weiter fortführen kann. Vorausschauende Aussagen sind keine Garantie für eine zukünftige Performance und enthalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersagbar sind. Die Investoren werden gewarnt, dass alle vorausschauenden Aussagen Risiken und Ungewissheiten beherbergen einschließlich; dass das Unternehmen nicht die Zeichnungsbeträge von den Zeichnern erhalten wird sowie alle notwendigen behördlichen Genehmigungen, um die Privatplatzierung abzuschließen; dass das Unternehmen eine begrenzte Betriebsgeschichte hat; dass die Ressourcenexploration und Entwicklung ein spekulatives Geschäft ist; dass das Unternehmen sine Liegenschaftsanteile verlieren oder aufgeben könnte oder nicht die notwendigen Lizenzen und Genehmigungen erhalten konnte; dass die Liegenschaften des Unternehmens in der Explorationsphase sind und keine bekannten wirtschaftlichen Erzkörper beherbergen; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte die notwendigen Zulassungen und Genehmigungen für irgendeine seiner Liegenschaften zu erhalten; dass Umweltgesetze und Vorschriften strenger werden könnten; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, Geldmittel zu beschaffen wenn notwendig; mögliche Fehler im Besitzrecht der Liegenschaften des Unternehmens; Wechselkursschwankungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Betriebsgefahren und Risiken; der Wettbewerb; die mögliche Unfähigkeit geeignete Akquisitionsmöglichkeiten zu finden und/oder diese abzuschließen; dass das Unternehmen seine Akquisitionsstrategie nicht ausführen kann; und andere Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Ablagen des Unternehmens aufgeführt sind. Diese Risiken sowie andere könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse signifikant unterscheiden.



Demzufolge sollten sich die Leser nicht zu sehr auf die vorausschauenden Aussagen und Informationen verlassen. Es gibt keine Garantie, dass die vorausblickenden Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher vorausblickender Informationen verwendet wurden, sich als korrekt herausstellen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, etwaige vorausschauende Informationen öffentlich auf den neuesten Stand zu bringen oder auf andere Weise zu korrigieren, entweder als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, außer von Gesetzes wegen.



Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!









