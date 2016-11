Marapharm Ventures Inc. (Marapharm) berichtet über den aktuellen Stand ihrer Marihuana-Aktivitäten in Nevada



Marapharm Ventures Inc. (CSE: MDM) freut sich, über den aktuellen Stand ihrer Aktivitäten in Nevada zu berichten. Nach ihren Pressemitteilungen vom 3. August 2016, vom 21. September 2016, vom 27. September 2016, vom 7. November 2016 und vom 9. November 2016 erwarb Marapharm im Oktober 2015 Grundstücke mit einer Fläche von 5,9 Acres (ca. 38.445 m²) im Apex Industrial Park in Las Vegas, Nevada. Die Anschrift des Standorts lautet 13434 Apex Harbor Lane. Marapharm hat inzwischen einen weiteren Vertrag über den Kauf der angrenzenden 1,17 Acres (ca. 4.735 m²) abgeschlossen. Der Abschluss für diese Liegenschaft ist für Ende November 2016 angesetzt. Von der Stadt North Las Vegas wurden drei Sondernutzungsgenehmigungen erteilt. Sondernutzungsgenehmigungen sind standortspezifisch, nicht übertragbar und ermöglichen den Einsatz dieser Lizenzen nur in dieser spezifischen Liegenschaft. Die vorläufigen Lizenzen für medizinisches Marihuana gelten für verschiedene Gebiete mit Anbauflächen von 204.000 Quadratfuß (ca. 18.952 m²) und von 70.000 Quadratfuß (ca. 6.503 m²) und einer Produktionsfläche von 16.000 Quadratfuß (ca. 1.486 m²) (Öle und Lebensmittel). Auch die Baugenehmigung wurde erteilt. Die beiden ersten Gebäude mit einer Fläche von 5.000 Quadratfuß (ca. 465 m²) wurden bereits bezahlt und bei CECO Building Systems beauftragt. Der Stahlrahmen soll am 19. Dezember 2016 geliefert werden, und die Isolationspaneele sollen am 21. Dezember 2016 folgen; das Montageteam wird dann sofort mit der Montage beginnen. Die ersten Gebäude werden für die Schulung des Personals und die Lieferung des Zwischenprodukts an den Markt genutzt. Marapharm verfügt vor Ort über ein erfahrenes und kompetentes Team für die ersten Gebäude sowie für den Ausbau der Gebäude mit einer Fläche von mehr als 360.000 Quadratfuß (ca. 33.445 m², dies entspricht der Fläche von mehr als sechs Fußballfeldern), wobei bis zu 300.000 Quadratfuß (ca. 27.871 m²) für Anbau und Verarbeitung vorgesehen sind; alle Gebäude und Flächen wurden durch Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Cheyenne Medical, LLC (die Absichtserklärung) bereits verkauft. Der Tag des Inkrafttretens des Vertrags fällt auf den Tag der ersten Ernte, der auf Anfang 2017 veranschlagt wird; die Laufzeit des Vertrags beträgt 12 Monate. Die Absichtserklärung sieht den Erwerb bestimmter Cannabis-Produkte zu den jeweils vorherrschenden Großhandelsmarktpreisen vor.





Neben dem medizinischen Markt eröffnet sich eine weitere Geschäftschance: Infolge des Ja-Votums zum Freizeitkonsum von Marihuana bieten die neuen Bestimmungen des Bundesstaats Nevada den derzeitigen Lizenzinhabern als alleinigen Antragstellern innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten die Möglichkeit, eventuelle Lizenzen für den vor Kurzem genehmigten Freizeitkonsum zu beantragen.



Zu den Fachunternehmen im Team von Marapharm gehören unter anderem Rafael Construction, Generalunternehmer; Pacific Design Concepts, Planungsteam; JPL Engineering, Bauingenieure; Black Mountain Geotechnical, Geotechniker; Keagan Engineering, Statiker; TERP, Brandschutz; und Phenofarm, Anbauplanung.



Marapharm Las Vegas, LLC (Marapharm Las Vegas), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Marapharm, ist die operative Geschäftseinheit für Nevada. Was die Finanzen anbelangt, so laufen alle Einzahlungen und Entwicklungszahlungen über das Bankkonto von Marapharm Las Vegas. Marapharm stellt Marapharm Las Vegas je nach Bedarf Finanzmittel bereit. Heute weist das Konto von Marapharm Las Vegas einen Stand von USD 275.000 auf; es bestehen keine Scheckforderungen, und Marapharm verfügt über Mittel in Höhe von USD 2.000.000, die nach Bedarf in USD 300.000-Tranchen vorgestreckt werden können. Marapharm meldete vor Kurzem eine Anleiheemission im Wert von USD 5.500.000 USD für ihre Geschäftseinheit in Nevada, die mittlerweile vollständig gezeichnet ist. Nach Abschluss der Anleiheemission im Wert von USD 5.500.000 können in Zukunft weitere Finanzmittel über Wandelschuldverschreibungen beschafft werden. Es besteht keine Gewähr, dass die Anleiheemission so verläuft, wie in dieser Pressemitteilung angegeben, und der Vollzug der Emission unterliegt der aufsichtsrechtlichen Genehmigung.



ÜBER MARAPHARM VENTURES INC.



www.marapharm.com



Weitere Informationen zu den Betriebs- oder Finanzergebnissen von Marapharm entnehmen Sie bitte den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden vorliegenden Berichten, die über die CSE-Website (www.thecse.com), die OTC-Website (www.otcmarkets.com) und die SEDAR-Website (www.sedar.com) unter dem Unternehmensprofil von Marapharm Ventures Inc. eingesehen werden können.



WEITER INFORMATIONEN:

www.marapharm.com oder Frau Linda Sampson, CEO, 778-583-4476.info(at)marapharm.com





BÖRSEN:



Weder CSE noch FWB oder OTCQB® haben den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt noch abgelehnt. Weder CSE, noch FWB oder OTCQB® übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.



ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen. Es kann trotzdem nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte kein ungebührliches Vertrauen entgegengebracht werden.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!













