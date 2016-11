WAZ: Quälende Suche, gute Entscheidung

- Kommentar von Chefredakteur Andreas Tyrock zur

Einigung auf die Gauck-Nachfolge

(ots) - Alles spricht dafür, dass Frank-Walter Steinmeier

der nächste Bundespräsident und damit Nachfolger von Joachim Gauck

wird. Das ist eine gute Entscheidung. Steinmeier ist ein kluger Mann,

erfahren, äußerst beliebt. Ein Mann der Worte, ein überzeugter

Europäer, über die Parteigrenzen hinaus geschätzt und respektiert.

Bundespräsident Gauck wird große Schuhe hinterlassen, denn seine

Amtszeit war und ist erfolgreich. Steinmeier dürfte am ehesten in der

Lage sein, ein würdiger Nachfolger zu sein. Alles gut also? Nicht

ganz.



Denn unabhängig von der richtigen Entscheidung für Steinmeier ist

es angebracht, die Kandidatensuche der vergangenen Monate zu

beleuchten. Sie zog sich zuletzt quälend hin und lieferte den

Kritikern politischer Kungeleien zusätzliche Argumente. In Zeiten, in

denen "die da oben" kritischer denn je beäugt werden, musste eine

Lösung her. Quasi auf der letzten Rille kam es zu einer Einigung, so

dass das Amt des Bundespräsidenten fast beschädigt worden wäre. Zudem

bestätigte sich, dass Kanzlerin Angela Merkel beim Personal fürs

höchste Staatsamt keine glückliche Hand hat. Im Gegenteil. Nachdem

Joachim Gauck im Frühsommer seinen Verzicht auf eine zweite Amtszeit

verkündet hatte, wurde schnell klar, dass die Kanzlerin erneut in die

Bredouille kommen könnte. Die Amtszeiten ihrer früheren

Wunschkandidaten Horst Köhler und Christian Wulff verliefen

unglücklich, den erfolgreichen Gauck hingegen wollte sie eigentlich

nicht. Den Ausschlag für ihn gab der damalige Koalitionspartner FDP.



Jetzt setzte Merkel auf einen gemeinsamen Kandidaten der Großen

Koalition und wurde von SPD-Parteichef Sigmar Gabriel vorgeführt.

Dessen überraschender Vorstoß für Steinmeier war zwar unhöflich und

wenig loyal, offenbarte aber eine Schwachstelle im System Merkel. Sie

fand in der Union und außerhalb von CDU/CSU wieder keinen geeigneten



Kandidaten. Und diejenigen, die sie im Blick hatte, winkten aus

verschiedensten Gründen ab. Nein, das wollten sich viele nicht antun.

Und, auch das gehört zur Wahrheit, so mancher wollte einem dritten

Wahlgang und einer möglichen Niederlage gegen Steinmeier aus dem Weg

gehen. Insofern landete Sigmar Gabriel einen Coup, der seine Position

innerhalb der SPD stärken dürfte. Zudem läuft im Außenministeramt

alles auf Martin Schulz zu, derzeit Präsident auf Abruf im

Europaparlament und ein Mann, von dem sich die SPD im bevorstehenden

Bundestagswahlkampf neue Impulse erhofft. Wer weiß, vielleicht wird

er sogar SPD-Kanzlerkandidat, falls Gabriel sich keine Hoffnungen auf

einen Erfolg machen kann.



Nun mag man kritisieren, dass das Bundespräsidentenamt nicht zur

parteitaktischen Profilierung tauge. Doch das ist weltfremd. Es war

nie anders und wird nicht anders sein, solange die politische

Willensbildung im Wesentlichen über Parteien erfolgt, wie es das

Grundgesetz bekanntlich vorsieht. Insofern könnte die Personalie

Steinmeier auch ein Signal für die Bundestagswahl sein. In der CDU

fand sich kein geeigneter Kandidat - was im Übrigen viel über den

personellen Zustand der Christdemokraten aussagt. Und die CSU tat

alles, um den ebenfalls als Kandidaten gehandelten

baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zu

verhindern. Ein grüner Bundespräsident, gewählt mit schwarzen

Stimmen! Was wäre das für ein Signal gewesen. Dann lieber ein Wink in

Richtung Große Koalition. Doch fernab von möglichen Mehrheiten nach

der Bundestagswahl gilt schon heute eine Prognose als sicher:

Frank-Walter Steinmeier wird ein überzeugender, ein würdiger

Bundespräsident sein.







