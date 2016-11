Quartalsveröffentlichung - RoodMicrotec nominiert am 30-jährigen Börsenjubiläum den Aufsichtsrat der nächsten Generation

Zwolle - 14. November 2016



Der Aufsichtsrat der RoodMicrotec, dem niederländischen Halbleiterlieferanten

hoch entwickelter Mikrochips, wird am 23. November 2016 Herman Bartelink und

Jeroen Tuik als Mitglieder im Aufsichtsrat nominieren. Unternehmensveteran und

früherer CEO Philip Nijenhuis wird als Aufsichtsratsmitglied zurücktreten. Bei

dieser Gelegenheit feiert die Firma ihr 30-jähriges Börsenjubiliäum durch die

Eröffnung des Börsenhandels mit der "Gongzeremonie". Die Nominierung von Herman

Bartelink und Jeroen Tuik wird zur Genehmigung während einer außerordentlichen

Aktionärsversammlung im Januar 2017 eingereicht.



Philip Nijenhuis sagte: "RoodMicrotec bereitet sich auf eine neue Phase zu

weiterem Wachstum vor und Herman und Jeroen bauen als meine Nachfolger darauf.

Nun, nachdem RoodMicrotec 30 Jahre an der Börse ist, ist dies ein guter

Zeitpunkt zur Übergabe an die nächste Generation."



Der Hintergrund beider Kandidaten bildet Ingenieurwissenschaft im industriellen

und elektronischen Bereich. Herman Bartelink (1969) hatte Führungspositionen als

Finanzdirektor und Controller inne und ist aktuell Geschäftsführer für die

Niederlande der Firma Benchmark Electronics, eines amerikanischen

Elektronikherstellers. Jeroen Tuik (1973) bekleidete ebenfalls verschiedene

Führungspositionen, ist aktuell CEO der Connect Group, einem zertifizierten

Lieferanten von Technologie, Fertigungssystemen, Leiterplatten und Kabelmontage

für die europäischen Industriemärkte.



Die Nominierung geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem RoodMicrotec weiterhin ein

starkes und stabiles Book-to-Bill-Verhältnis über 1.1 verzeichnen kann, neue

Aufträge werden verbucht und die früher beschriebenen Projekte gehen in die

Industrialisierungsphase über. Die Firma wird am 23. November um 15:45 Uhr ein

Investoren-Treffen organisieren um dieses Jubiläum zu feiern.





RoodMicrotec CEO Martin Sallenhag sagte: "Es hat Symbolcharakter, dass zu diesem

30-jährigen Meilenstein für viele Projekte der Zeitpunkt der

Industrialisierungsphase erreicht ist. Dies wird neuen Umsatz für die Firma

generieren und schafft Kapitalerträge. Die Erfahrungen von Herman Bartelink und

Jeroen Tuik im finanziellen Bereich als auch im Management werden diesen Impuls

noch weiter verstärken."



Philip Nijenhuis, der 12 Jahre in der Firma tätig war, hat sich erfolgreich von

seinen gesundheitlichen Problemen erholt. Er wird der Firma als Berater erhalten

bleiben.



Vic Tee, Vorsitzender des Aufsichtsrates sagte: "Philip hat entscheidend daran

mitgewirkt RoodMicrotec von einem reinen Testhaus zu einem Lieferanten für

komplette technologische Lösungen umzubauen. Mit Herman und Jeroen an Board

erwarten wir eine Weiterführung dessen."





Finanzielle Termine

10. Januar 2017 Veröffentlichung des (vorläufigen) Jahresumsatzes 2016



09. März 2017 Veröffentlichung des (vorläufigen) Jahresergebnisses 2016



09. März 2017 Konferenzschaltung für Presse und Analysten



27. April 2017 Veröffentlichung des Jahresberichtes



08. Juni 2017 Jahreshauptversammlung der Aktionäre



09. Juni 2017 Jährliche Versammlung der Obligationäre



06. Juli 2017 Veröffentlichung des Halbjahresumsatzes 2017



24. August 2017 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2017



24. August 2017 Konferenzschaltung für Presse und Analysten





Über RoodMicrotec



Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung als unabhängiger Value-Added-Dienstleister für

die Mikro- und Optoelektronik. bietet RoodMicrotec ein "Alles aus einer Hand"-

Angebot für Fabless-Firmen. OEMs und anderen Geschäftspartnern an. RoodMicrotec

hat sich mit seinen powerful solutions eine starke Position in Europa aufgebaut.

Unsere Dienstleistungen erfüllen die höchsten Industrie- und

Qualitätsanforderungen. wie sie in den Bereichen Luft- und Raumfahrt. Automobil.

Telekommunikation. Medizin. IT und Elektronik gefordert werden.

'Certified by RoodMicrotec' bedeutet Prüfen von Produkten unter anderem gemäß

dem strengen ISO/TS 16949-Standard für Zulieferer der Automobilindustrie. Die

Firma besitzt akkreditierte Labors für Test und Qualifikation gemäß der Norm

ISO/IEC 17025.



Die Value-Added Dienstleistungen umfassen (eXtended) Supply Chain Management,

Fehler- & Technologieanalysen, Qualifikationen und messenden Burn-In, Test- &

Produkt-Engineering, Produktionstest (einschließlich Bauelementeprogrammierung

und End-of-Line-Dienstleistungen), ESD/ESDFOS Evaluation & Training, Qualitäts-

und Zuverlässigkeits-Beratung und den kompletten Herstellprozess mit Partnern.



RoodMicrotec besitzt Niederlassungen in Deutschland (Dresden. Nördlingen.

Stuttgart). in Großbritannien (Bath) und in den Niederlanden (Zwolle).







Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite http://www.roodmicrotec.com







Weitere Informationen



Martin Sallenhag CEO; Reinhard Pusch COO; Vic Tee Vorsitzender des

Aufsichtsrates; Philip Nijenhuis Mitglied des Aufsichtsrates; Arvid Ladega CFO.



Telephone: +31 38 4215216

Postal address:

RoodMicrotec N.V., PO Box 1042, 8001 BA Zwolle



Email: investor-relations(at)roodmicrotec.com Web: www.roodmicrotec.com







