Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Steinmeier

Die Gewinne anderer würden oft wie eigener Verlust empfunden,

meinte einst Wilhelm Busch. Der vor über 100 Jahren gestorbene

humorvolle Zeichner und Dichter konnte die jetzige Konstellation um

die Kandidatensuche für den nächsten Bundespräsidenten natürlich

nicht ahnen. Doch sein Bonmot trifft die Lage ziemlich genau.

Gabriels Coup mit der Nominierung von Frank-Walter Steinmeier zum

Gauck-Nachfolger ist gleich eine doppelte Niederlage für die

Kanzlerin. Erstens hatte Angela Merkel keine Kandidatin, keinen

Kandidaten aus dem CDU-Revier anzubieten, die oder der auch nur

annähernd das Gewicht des beliebten Außenministers gehabt hätte. Und

zweitens konnte sie ihren Lieblings-Grünen Winfried Kretschmann nicht

gegen den mosernden bayerischen Löwen Seehofer durchsetzen. Sollte

Merkel wiederum die Unions-Kanzlerkandidatur übernehmen, wovon

auszugehen ist, geht die CDU-Chefin angeschlagen ins Rennen. Sigmar

Gabriel, dem in den vergangenen Jahren als Parteichef und als

Wirtschaftsminister nicht all zu viel gelungen ist, kann endlich

einmal gegen die Dauerkanzlerin Angela Merkel einen Punkt machen. Die

frühe Nennung des Namens Steinmeier erwies sich im Nachhinein als

kluger Schachzug. Damit baute er Druck gegen die Union auf, die

derzeit ziemlich uneins ist. Noch dazu hätte der Chefdiplomat

Steinmeier, der weit über die SPD-Grenzen hinaus Respekt genießt,

auch in einer Kampfabstimmung eines dritten Wahlganges in der

Bundesversammlung große Chancen gehabt. Ein Unions-Kandidat wäre dann

vermutlich durchgefallen. Zumindest dies verhinderte Merkel nun, die

Steinmeier plötzlich als "Kandidaten der Vernunft" preist. Dabei

hatte sie den SPD-Minister noch bis vor kurzem jede Unterstützung

verweigert. Das war ziemlich unvernünftig von Merkel. Die Kanzlerin

steht nun, zumindest in der Präsidentenfrage, als Verliererin da.



Dass es gleichwohl vernünftig ist, in den jetzigen stürmischen Zeiten

einen erfahrenen und weltläufigen Politiker zum Staatsoberhaupt zu

machen, ist dennoch richtig. Dem reichlich amtsmüden einstigen

DDR-Bürgerrechtler Joachim Gauck folgt damit bald ein Mann nach, der

den Politikbetrieb aus dem Effeff kennt. Das ist zwar eine gute

Voraussetzung für das Schloss Bellevue. Zugleich aber muss Steinmeier

erst noch nachweisen, dass er sich vom Politikgeschäft emanzipieren

kann. Gauck dagegen ist, wie auch schon Vorgänger vor ihm, ein

Bürgerpräsident. Dabei hat der einstige Chef der

Stasi-Unterlagenbehörde weniger den Regierenden die Leviten gelesen,

wie dies etwa Richard von Weizsäcker getan hat, sondern mehr das

Hohelied der Freiheit gesungen. Der kantige Gauck wollte nie den

Beifall von allen Seiten. In der Flüchtlingsfrage hat er sich

einerseits zur Aufnahme von Verfolgten und deren Integration

eingesetzt, gleichzeitig aber auch vor einer Überforderung der

Bevölkerung gewarnt. Neben Beifall erlebte der Amtsinhaber auch

wütende Proteste gegen sich. Gemeint war offenbar vor allem die

Politik "der da oben", wozu man auch ihn zählt. Der "Glücksfall"

Gauck als Bundespräsident wird sich nicht wiederholen lassen. Nun

wird ein gestandener "Parteisoldat" das protokollarisch höchste Amt

im Staat bekleiden. Die Personalie Steinmeier mag für die Union kein

Ruhmesblatt und speziell für Merkel sogar ein Dämpfer sein, für das

ganze Land betrachtet, bedeutet sie jedoch Stabilität und

Kontinuität. Das zählt jetzt.







