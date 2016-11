Supermicro enthüllt auf der SC16 neue BigTwin(TM)-Serverarchitektur und hebt besonders die jüngsten HPC-Server- und Speicherlösungen hervor

(ots) - Super Micro Computer, Inc.

(NASDAQ: SMCI), ein Weltmarktführer bei Technologielösungen für

Rechner, Datenspeicherung und Netzwerke sowie für Lösungen beim Green

Computing, hat die Vorstellung seiner neuen

BigTwin(TM)-Serverarchitektur an Stand 1717 auf der SC16, die vom

14.-17. November stattfindet, angekündigt.



Die BigTwin ist die vierte Generation der bahnbrechenden

Twin-Architektur von Supermicro, die für eine massive Verbesserung

der Leistung im Hinblick auf Energieverbrauch, eingesetztem Kapital

und Platzbedarf sorgt und zudem Hot-Swap-U.2 NVMe bietet. Der BigTwin

ist ein 2U-Rackmount-Server, der als Zwei- oder Vierknoten-Modell

verfügbar ist. Jeder Knoten unterstützt die folgenden

Ausstattungsvarianten: 24 DIMM des ECC DDR4-2400MHz und höher für bis

zu 3TB Speicherkapazität; flexibles Networking mit SIOM Add-on-Karten

mit Quad/Dual 1GbE, Quad/Dual 10GbE/10G SFP+, Dual 25G, 100G, FDR und

EDR InfiniBand-Optionen; 6 Hot-Swap 2,5" NVMe / SAS3 /

SATA3-Laufwerke; 2 PCI-E 3.0 x16-Slots; M.2 und SATADOM; hoch

effiziente, hoch dichte Power-Stick-Technik und DP Intel®

Xeon®-Prozessoren der Produktserie E5-2600 v4/v3 bis zu 165W und

200W. BigTwin wird als Komplettsystem für höchste Qualität,

Auslieferfähigkeit und Leistung der Produkte verkauft, wird von

Supermicro IPMI-Software und Global Services unterstützt und ist für

HPC-, Rechenzentrums-, Cloud- und Unternehmensumgebungen optimiert.



"Innovationen stehen bei der Supermicro-Produktentwicklung im

Mittelpunkt und bieten der HPC-Gemeinschaft Vorteile durch die erste

am Markt erhältliche Integration von moderner Technik, wie unserer 1U

mit vier und 4U mit acht Pascal P100 SXM2 GPU oder 4U mit zehn PCI-e

GPU-Systemen, Hot-Swap U.2 NVMe, die kommenden Fabric-Technologien,

wie Red Rock Canyon und PCI-E-Schalter, und ebenso neue

Architekturdesigns, wie unser neues BigTwin-Systemdesign", sagte



Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Die Gesamtheit

unserer End-to-End-Lösungen bietet exakt die besten

Einsatzmöglichkeiten für Supercomputing-Cluster, indem hier eine

optimale Leistung im Hinblick auf Energieverbrauch, Platzbedarf und

eingesetztem Kapital geliefert wird."



Weitere führende Produkte, die ausgestellt werden, sind etwa die

Unternehmensangebote 3U MicroBlade, der auf Intel® Xeon

Phi(TM)-Prozessoren basierende 4-Knoten 2U Server und

Tower-Workstation, 1U und 2U All-Flash-NVMe-Systeme,

SuperStorage-Server und JBOD mit hoher Rechen- und Speicherdichte,

FatTwin(TM)-Systeme, 7U SuperBlade®, neben den auf Dual Intel

Xeon-Prozessoren basierende X11 Motherboards der nächsten Generation.



- 3U/6U MicroBlade

(https://www.supermicro.com/products/nfo/MicroBlade.cfm)- bietet

führende, mit hoher Rechen- und Speicherdichte ausgestattete (0,2U)

196 Xeon E5-2600v4/v3 DP MicroBlade-Server je 42U-Rack,

10G-Schalter mit 40G-Uplinks; entwickelt als gegenüber anderen, in

der Branche als Standard üblichen Architekturen weit überlegen mit

All-in-One-Gesamtlösung, ultra-hoher Dichte und geringem

Stromverbrauch, beste Leistung im Hinblick auf Energieverbrauch und

eingesetztem Kapital, hohe Skalierbarkeit und geringstem

Servicebedarf. In das MicroBlade-Gehäuse kann ein

Chassis-Management-Modul und bis zu zwei 10G, 2,5G oder 1GbE

SDN-Schalter in 3U oder bis zu zwei Chassis-Management-Module und

bis zu 4 SDN-Schalter in 6U für effiziente Kommunikation mit großer

Bandbreite eingebaut werden. Es können bis zu 4 oder 8 redundante

(N+1 or N+N) 2000W/1600W

Titanium/Platinum-Level-Hochleistungsnetzteile (96%+) mit

Luftkühlung eingebaut werden

- 1U 4 Pascal GPU solution with NVLink (https://www.supermicro.com/pr

oducts/system/1U/1028/SYS-1028GQ-TXR.cfm) - SuperServer

1028GQ-TXR(T), unterstützt 4 Nvidia Tesla P100 SXM2 GPU mit NVLINK

bis zu 80GB/s, Dual Intel® Xeon®-Prozessoren der Produktserien

E5-2600v4/v3, 3 PCI-e 3.0 x16-Slots für

Hochgeschwindigkeits-Netzwerkkarten mit Unterstützung für GPUDirect

RDMA

- 4U 8 Pascal GPU-Lösung mit NVLink - SuperServer 4028GR-TXR(T),

unterstützt 8 Nvidia Tesla P100 SXM2 GPU mit NVLINK bis zu 80GB/s,

Dual Intel® Xeon®-Prozessoren der Produktserien E5-2600v4/v3, 3

PCI-e 3.0 x16-Slots für Hochgeschwindigkeits-Netzwerkkarten

- SuperServer 4028GR-TR2(T) (https://www.supermicro.com/products/syst

em/4U/4028/SYS-4028GR-TR2.cfm) - 4U Server, der bis zu 10 Nvidia

Tesla P100 GPU-Karten unter einem Single-Root-Komplex unterstützt,

Dual Intel® Xeon®-Prozessoren der Produktserien E5-2600v4/v3 und

zusätzlichen PCI-e 3.0 x16-Slots für Netzwerkkarten mit

RDMA-Unterstützung

- SuperServer 5028TK-HTR (https://www.supermicro.com/products/system/

2U/5028/SYS-5028TK-HTR.cfm) - ist ein 2U 4-Knoten-Server, der den

neuen Intel® Xeon Phi(TM)-Prozessor mit integrierten oder externen

Intel® OPA-Fabric-Optionen unterstützt; dabei handelt es sich um

ein hochgradig optimiertes Intel Xeon Phi-Prozessor-System für den

HPC-Markt, der vier Intel Xeon Phi-Prozessoren unterstützt

- SuperWorkstation 5038K-i

(https://www.supermicro.com/products/nfo/Xeon_Phi.cfm)- ist eine

Tower-Workstation, die auf dem neuen Intel® Xeon Phi(TM)-Prozessor

basiert und für Designer geeignet ist, die Anwendungen für diese

neue Prozessor-/Netzwerkoption entwickeln möchten

- 1U 10 All-Flash NVMe (https://www.supermicro.com/products/system/1U

/1028/SYS-1028U-TN10RT_.cfm) - 10 Hot-Swap 2,5" NVMe SSDs, Dual

Intel® Xeon®-Prozessoren der Produktserien E5-2600v4/v3, 384GB DDR4

in 24 DIMMs und 10GbE-Quad-Ports

- 2U 40 Dual-port NVMe All-Flash SuperStorage Solutions

(https://www.supermicro.com/products/nfo/NVMe.cfm) - Ein 2U 40

Dual-Port-, Dual-Controller, All-NVMe-System, das einen Durchsatz

von bis zu 30GB/s pro System über Intel 100G Omni-Path-Networking

unterstützt - konkurrenzlos in der Branche. Zu den Vorteilen

gehören die am weitesten reichenden Verbesserungen beim Durchsatz

(bis zu 12x) und bei der Latenz (bis zu 7x), gemeinsam genutzte

Rückwandplatine, die für eine verbesserte Flexibilität bei der

Laufwerkswahl sorgt, 2,5" U.2 (SFF-8639)-Formfaktor für verbesserte

Hot-Swap-Bedienbarkeit vs. PCI-E Flash-Karten und verbesserte

Energieeffizienz. Supermicro Server-Lösungen mit NVMe zielen auf

die Bereiche HPC, Energie, 3D-Modellierung und Grafik-Design, RFT,

Datenbanken, Suchmaschinen, Hochsicherheitsverschlüsselungen sowie

VDI in Cluster- und Supercomputing-Anwendungen; in Cloud-,

Virtualisierungs- und Unternehmensumgebungen.

- 7U SuperBlade® (https://www.supermicro.com/products/SuperBlade/) -

Vorteile sind unter anderem maximale Rechen- und Speicherdichte mit

20 DP Knoten in 7U, bezahlbar, geringere Verwaltungskosten,

geringerer Energieverbrauch, optimale Rendite und hohe

Skalierbarkeit. Die Module unterstützen die neusten Intel®

Xeon®-Prozessoren der Produktserie E5-2600 v4 und sind mit 20 Intel

Xeon Phi-Coprozessor- oder GPU-Blades mit Pascal- und

KNL-Unterstützung erhältlich; 2 Coprozessor-Karten je Bladeserver (

SBI-7128RG-X (https://www.supermicro.com/products/superblade/module

/SBI-7128RG-X.cfm)/-F (https://www.supermicro.com/products/superbla

de/module/SBI-7128RG-F.cfm)/-F2 (https://www.supermicro.com/product

s/superblade/module/SBI-7128RG-F2.cfm)), 3 GPU je Bladeserver (

SBI-7127RG3 (https://www.supermicro.com/products/SuperBlade/module/

SBI-7127RG3.cfm)), Data Center Blade (SBI-7428R-C3N (https://www.su

permicro.com/products/SuperBlade/module/SBI-7428R-C3N.cfm),

SBI-7428R-T3N (https://www.supermicro.com/products/SuperBlade/modul

e/SBI-7428R-T3N.cfm)), TwinBlade® (SBI-7228R-T2F (https://www.super

micro.com/products/SuperBlade/module/SBI-7228R-T2F.cfm)/-T2F2 (http

s://www.supermicro.com/products/SuperBlade/module/SBI-7228R-T2F2.cf

m)/-T2X (https://www.supermicro.com/products/SuperBlade/module/SBI-

7228R-T2X.cfm)), Storage Blade mit NVMe- (SBI-7128R-C6N (https://ww

w.supermicro.com/products/SuperBlade/module/SBI-7128R-C6N.cfm)

)-Lösungen zur Unterstützung. Chassis bietet die einzige Hot-Swap

NVMe-Lösung der Branche, Hot-Plug-Schaltermodule mit Unterstützung

für InfiniBand FDR/QDR, 10/1 GbE, FCoE, Chassis-Management-Modul

(CMM) und redundanten 3000W/2500W/1620W (N+1, N+N), digitalen

Hot-Swap-Platinum-Level-Netzteilen.

- Auf dualen Intel Xeon-Prozessoren basierende X11 Motherboards der

nächsten Generation



Weitere Informationen zum kompletten Angebot an

hochleistungsfähigen, hocheffizienten Server-, Speicher- und

Netzwerklösungen von Supermicro erhalten Sie unter

www.supermicro.com.



Folgen Sie Supermicro auf Facebook

(https://www.facebook.com/Supermicro) und Twitter

(https://twitter.com/Supermicro_SMCI), um die aktuellsten Nachrichten

und Ankündigungen des Unternehmens zu erhalten.



Über Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)



Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereich

hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt

weltweit zu den führenden Anbietern von fortschrittlichen Server

Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing,

Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen.

Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sich

Supermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden die

energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.



Supermicro, Building Block Solutions und We Keep IT Green sind

Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen von Super Micro

Computer, Inc.



Intel, Xeon und Xeon Phi sind Warenzeichen oder eingetragene

Warenzeichen der Intel Corporation in den Vereinigten Staaten oder

anderen Ländern.



Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum der

jeweiligen Inhaber.



SMCI-F







