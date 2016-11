Westfalenpost: Frank-Walter Steinmeier

(ots) - Man könnte es so sagen: Im betrieblichen

Vorschlagswesen ist bei der CDU noch Luft nach oben. Irgendwie hat es

nicht geklappt mit der Kandidatensuche für das höchste Amt im Staat.

Spätestens nachdem Bundestagspräsident Norbert Lammert seiner

Parteichefin einen Korb gegeben hatte, wusste Angela Merkel: die

Suche nach einem vielversprechenden eigenen Kandidaten oder einer

eigenen Kandidatin wird ganz schwierig. Und wer möchte schon mit

einer Niederlage ins bedeutende Jahr 2017 starten, in dem auch die

Landtage im Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und der

Bundestag gewählt werden? Angela Merkel jedenfalls nicht - und doch

kam es so. Denn die Nominierung von Frank-Walter Steinmeier ist

natürlich ein Triumph für SPD-Chef Sigmar Gabriel, der genau im

richtigen Moment den international respektierten Außenminister ins

Spiel brachte. Der Personalmangel bei der Union hat auch eine gute

Seite. Das Land profitiert von der Einigkeit von CDU und SPD. Uns

allen bleibt kleinliches Gezänk, uns bleiben zweite und dritte

Wahlgänge in der Bundesversammlung erspart. In dieser Frage dürfen

sich Demokraten auch einmal einig sein. Steinmeier ist kein

begnadeter Redner wie Richard von Weizsäcker es war, aber er verfügt

über große Erfahrung, lebt integer frei von Skandalen und steuert die

deutsche Außenpolitik mit großer Ruhe und Besonnenheit an vielen

gefährlichen Klippen vorbei. Das ist eine hervorragende Vorbereitung

auf das höchste Amt im Staat. Schließlich lässt sich die sichere Wahl

auch als Wiedergutmachung werten für seine herbe Niederlage als

SPD-Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl 2009. Die hat Steinmeier

sich verdient.







