Beauty & More als regionale Business-Plattform für Profis

Auf der ersten Beauty& More stellen renommierte Hersteller und Händler aus allen Bereichen der Beauty-Industrie aus. Die Messe findet am 26. und 27. November im Messezentrum Bad Salzuflen statt. Es sind noch Eintrittskarten verfügbar.

Die Beauty& More findet erstmals im Messezentrum Bad Salzuflen statt.

(firmenpresse) - Eine Messe steht und fällt mit ihren Ausstellern. Und wenn man sich anschaut, was für hochkarätige Unternehmen MesseHAL für die erste Auflage der Beauty & More gewonnen hat, weiß man: Die Messe, die am 26. und 27. November im Messezentrum Bad Salzuflen stattfindet, wird ein echter Erfolg für Aussteller und Besucher. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Interesse der Unternehmen, sich an der Beauty & More zu beteiligen. Wir freuen uns darauf, renommierte Hersteller und Händler aus allen Bereichen der Beauty-Industrie auf unserer Messe begrüßen zu dürfen", sagt Antje Pickard, verantwortliche Projektmanagerin beim Ausrichter MesseHAL.

Zu den Ausstellern zählen Unternehmen wie LuisaLage Cosmetics, ein Versandhandelsunternehmen für gehobene Kosmetikartikel für die Frau, Belletrice Cosmetics, das in allen Produkten auf die Verbindung hochkarätiger Wirkstoffe aus der Natur mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der modernen Medizin setzt, oder auch Ocean Pharma. Ocean Pharma stellt pflegende und innovative Wirkkosmetik mit Inhaltsstoffen aus den Ozeanen her, beispielsweise spezielle Mikroalgen für sehr sensible Problemhaut. Aus dem bayerischen Ottobrunn hat sich der Spezialist für Fuß- und Handpflegeprodukte Balsan Cosmetic angekündigt, während Oggi Hair Care aus Duisburg hochwertige Produkte für Haarkosmetik und Haarpflege bietet. Ebenso mit dabei: professionelle Nail- und Beauty-Produkte. Als Aussteller für diesen Bereich hat MesseHAL unter anderem das Unternehmen Pina Parie (Tönisvorst) gewonnen. Dr. Massing Cosmetics wiederum ist ein bekannter Hersteller für Wimpern- und Haarwachstum sowie pflegende Anti-Aging-Kosmetik aus Hannover.

Der Ansatz der Beauty & More ist regional; damit hat MesseHAL schon im vierten Jahr bei einer Vielzahl von Fachmessen für verschiedene Industrien großen Erfolg. "Wir haben mit der Beauty & More eine regionale Business-Plattform für Profis aus dem Beauty-Bereich entwickelt. Unsere neue Fachveranstaltung hilft dabei, Produktneuheiten zu entdecken und mit neuen Anbietern und Händlern in Kontakt zu treten, die dabei unterstützen, das eigene Produkt-Portfolio gewinnbringend zu erweitern." Diese wiederum träfen auf Fachbesucher besonders aus Kosmetikstudios, Friseursalons, Fußpflege, Nagelstudios und Wellnesseinrichtungen.

Ebenso wichtig: das umfangreiche Rahmenprogramm, mit dem MesseHAL den Profis an beiden Tagen viele Impulse fürs eigene Geschäft liefern wird. "Die Bühne ist Samstag und Sonntag jeweils ganztägig belegt, sodass neben dem direkten Verkauf und dem Netzwerken auch die Information einen hohen Stellenwert einnimmt", betont Antje Pickard. Neben der an beiden Tagen stattfindenden Nail Masters Competition bietet die Beauty & More die Everlash Wimpernshow, die Vorträge "Kosmetik in Verbindung mit der TCM - Vorzüge bei der Nachhaltigkeit der Behandlung", "Hornhautentfernung neu definiert", "Heilhypnose" und "Faltenunterspritzung", eine Schminkshow und weitere Punkte mehr. "Die Teilnahme an den Vorträgen und Workshops ist natürlich kostenlos."

Wie bei den übrigen Fachmessen wird auch bei der Beauty & More das Full-Service-Konzept von MesseHAL umgesetzt - dies kommt gut an, weiß Antje Pickard. MesseHAL nehme den Ausstellern damit viel Arbeit ab, sodass sie sich voll und ganz auf die Messe und ihr Geschäft konzentrieren könnten. Zu den Leistungen des Messeunternehmens gehören deshalb beispielsweise eine vollständig aufgebaute Standeinheit, zwei Ausstellerausweise, Catering im Restaurant für Aussteller, die unbegrenzte Nutzung des exklusiven Caterings auf der Messe für Aussteller und ihre Gäste und kostenlose Parkplätze für alle Teilnehmer. Zudem unterstützt MesseHAL die Aussteller dabei, ihre Partner, Kunden und Lieferanten zur Messe einzuladen, indem es jedem Aussteller ein großes Kontingent an kostenlosen Tickets zur Verfügung stellt. Und generell sind Parken, Garderobe und Catering auch für die Besucher kostenfrei.

