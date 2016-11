Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Frank-Walter Steinmeier

(ots) - Frank-Walter Steinmeier soll Bundespräsident

werden - gewählt von Union und SPD. Für diese Entscheidung spricht

die kurzfristige politische Vernunft, aber auch die Beliebtheit des

Bundesaußenministers. Es heißt, dass der SPD-Mann eine deutliche

Mehrheit bekäme, wenn der Bundespräsident direkt gewählt würde. Vom

Auswärtigen Amt ins Schloss Bellevue - auf den ersten Blick scheint

dieser Umzug sinnvoll und logisch. Aus dem Chefdiplomaten wird das

Staatsoberhaupt und damit der höchste Repräsentant Deutschlands in

der Welt. Auf den zweiten Blick wird deutlich, dass Steinmeier eine

Art Gegenentwurf zu Joachim Gauck ist. Was viele nicht wissen, weil

sie nur seine kurzen Statements aus den TV-Nachrichten kennen:

Steinmeier ist nicht unbedingt als guter Redner und Rhetoriker

bekannt, auch nicht als volksnaher Menschenfänger. Bevor er eine

Ruck-Rede wie einst Roman Herzog halten könnte, müsste erst ein Ruck

durch ihn selbst gehen. Trotzdem vertrauen die Menschen dem

Technokraten, der ohne Zweifel eine respektable Persönlichkeit ist.

Zweiter und wichtigerer Unterschied zum aktuellen Amtsträger:

Steinmeier versteht sich als Freund Russlands und gilt als Zögling

Gerhard Schröders, der den russischen Machthaber Putin für einen

»lupenreinen Demokraten« hält. Dieses Prädikat kann der frisch und

freiheitlich gewählte US-Präsident - aus Sicht des

Bundesaußenministers - nicht für sich in Anspruch nehmen. Steinmeier

hat Donald Trump einen »Hassprediger« genannt, eine Gratulation zum

Wahlsieg verweigert und stattdessen Belehrungen in die USA gesendet.

Hier muss der Politprofi zügig die Wogen glätten, um das Verhältnis

zu den USA nicht zu beschädigen. Und eines muss bei allen

naheliegenden Vorurteilen gegenüber Trump klar sein: Amtlichen

Anti-Amerikanismus aus dem Schloss Bellevue darf es nicht geben.

Welches Signal geht vom schwarz-roten Kandidaten aus? Die Einigung



zwischen Union und SPD könnte als Fortsetzung der Großen Koalition

über die kommende Bundestagswahl hinaus interpretiert werden. Das

favorisiert jedenfalls CSU-Chef Horst Seehofer, der Schwarz-Grün auf

Bundesebene unbedingt verhindern will. Im Gegensatz zu Angela Merkel,

die Winfried Kretschmann gerne zum Bundespräsidenten gemacht hätte -

was nach dem Parteitag der Grünen ziemlich riskant gewesen wäre. Und

so macht der unionsinterne Streit über den Umgang mit den Grünen

Steinmeier zum Bundespräsidenten und Sigmar Gabriel zum großen Sieger

in der B-Frage. Der SPD-Vorsitzende macht einen SPD-Mann zum

Staatsoberhaupt - welch ein Erfolg. Und die Kanzlerin? Angela Merkel

steht schlecht da. Es ist ihre Niederlage. Sie muss nun alles daran

setzen, Rot-Rot-Grün im Bund zu verhindern.







