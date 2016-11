Stuttgarter Zeitung: zu Trump und der europäischen Sicherheitspolitik

(ots) - Donald Trumps Slogan "America first" dürfte sich

in einer Distanzierung zur Nato niederschlagen, wie auch immer sie

genau aussehen wird. Die Außen- und Verteidigungsminister der EU, die

sich erstmals nach den US-Wahlen in Brüssel treffen, sind gezwungen,

eigene Wege zu entwickeln - als Teil der Nato, nicht in Konkurrenz

zur Nato. Europa muss mit all seinen Stärken in der Lage sein, die

Weltgeschicke mitzubestimmen: friedenssichernd, entwicklungspolitisch

und militärisch zugleich. Zerfällt Europa jedoch in

sicherheitspolitische Kleinstaaterei, könnte es ein Spielball von

immer mehr Autokraten werden.







