Neue Westfälische (Bielefeld): Frank-Walter Steinmeier wird Bundespräsident

Die richtige Wahl

Thomas Seim

(ots) - Frank-Walter Steinmeier wird unser neuer

Bundespräsident. Das ist eine gute Wahl. Dass SPD und Union sich -

ungeachtet einiger unschöner Szenen bei der Kandidatensuche - am Ende

auf den besten sichtbaren Kandidaten für die Staatsspitze

verständigen konnten, spricht für die Fähigkeit unserer

Spitzenpolitiker, Entscheidungen unabhängig von Parteipräferenzen zum

Wohle des Landes zu treffen, wie es Amtseid und Grundgesetz vorsehen.

Steinmeier ist überzeugter Europäer und Internationalist. Er genießt

als oberster Diplomat höchste internationale Reputation. Er ist

menschennah, hat einen Blick für Sorgen und Ängste der Bürger, kann

versöhnen statt spalten - wie man nicht nur, aber auch in seiner

Rolle als Super-Diplomat in den Krisenherden Ukraine, Syrien und

Türkei sehen kann. Steinmeier ist ein brillanter Analytiker und

verfügt über ein exzellentes Wertefundament. Und er kommt aus Lippe.

Wir in Ostwestfalen-Lippe dürfen uns das Recht nehmen, darauf

hinzuweisen, dass drei der gehandelten Kandidaten - neben Steinmeier

der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle und der

frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer - bei uns zu Hause sind.

Alle verfügen über eine besondere Reputation. Das zeugt schon von

einer besonderen Qualität des in der Region verankerten politischen

Personals. Alle, die sich zu Steinmeier äußern, stimmen in der

überaus positiven Bewertung von dessen Persönlichkeit überein. Das

gilt über alle Parteigrenzen hinweg. So könnten alle zufrieden sein,

gäbe es nicht doch einige Beobachtungen, die durchaus geeignet sind,

politische Haltungsnoten zu thematisieren. Sigmar Gabriel ist mit

Steinmeiers Durchsetzung ein Super-Coup gelungen. Er setzt als

kleinere Gruppe in der Wahlversammlung seinen Kandidaten gegen den

größeren Partner Union durch. Damit kann er für sich reklamieren,

dass er überhaupt erst zum dritten Mal - nach Gustav Heinemann



(1969-1974) und Johannes Rau (1999-2004) - einen Sozialdemokraten an

die Staatsspitze bringt. Er hat seinen Kritikern innerhalb und

außerhalb der Partei gezeigt, dass er sich, dass er Inhalte und dass

er Personalentscheidungen durchsetzen kann. Schließlich wird Gabriel

- darauf deutet alles hin - mit dem derzeitigen Präsidenten des

Europaparlaments Martin Schulz einen international anerkannten und

politisch schwergewichtigen Politiker neu ins Kabinett bringen. Alles

zusammen bedeutet das für den SPD-Chef einen sehr guten Start ins

Wahljahr 2017. Die Präsidentenwahl im Februar wird Rückenwind für die

Landtagswahl in NRW bedeuten und auf dem Weg zur Bundestagswahl

sicher nicht schaden. Damit dürfte die Kanzlerkandidatur geklärt

sein: An Gabriel führt kein Weg mehr vorbei. So gut die Bilanz für

Gabriel aussieht, so nüchtern erscheint sie für die Bundeskanzlerin.

Zum dritten Mal gleitet Angela Merkel die Besetzung des höchsten

Staatsamtes aus der Hand. Man fragt sich unwillkürlich, ob es ein

Zeichen von Schwäche ist, dass die von ihr angefragten Kandidaten -

Ursula von der Leyen, Andreas Voßkuhle und andere - absagten. Auch

dass die CSU den Versuch Merkels ausbremste, mit dem

baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann eine

schwarz-grüne Option zu retten, spricht nicht für eine

handlungsfähige Managerin der Macht. Einmal mehr taucht die Frage

auf, ob Merkel wirklich noch stark genug für die Herausforderungen

des Amtes ist. Bitter für die CDU-Vorsitzende Merkel ist zudem, dass

CSU-Chef Horst Seehofer ihr einmal mehr die Grenzen der

Handlungsfähigkeit aufzeigte. Ganz gleich, ob es dabei um Rache für

den Dissens in der Flüchtlingspolitik ging oder nicht: Die Absage an

Winfried Kretschmann ist eine Absage an Schwarz-Grün, mindestens im

Bund. Seehofer liegt richtig: Die Zeit für Schwarz-Grün war nach der

Wahl 2013; nun ist der passende Zeitpunkt vorbei. Für die Union

reduziert das allerdings zugleich die Machtoption auf eine Große

Koalition. Nun also Steinmeier. In der derzeitigen Lage kann es

keinen Besseren fürs Amt geben. Das Land, der Kontinent und auch die

internationale Politik dürsten nach einem Diplomaten wie er es ist -

mit Profil und detaillierten Kenntnissen in allen Teilen der Welt.

Das wird auch gegen nationalistische oder gar faschistische

Strömungen in der Politik gebraucht, wie sie die AfD-Chefin Frauke

Petry mit der Wiedereinführung der Nazi-Begriffe "völkisch" und

"entartet" repräsentiert. Oder gegen Entgleisungen, wie sie dem

designierten neuen US-Präsidenten Donald Trump im Wahlkampf über die

Lippen kamen, den der Außenminister zurecht mit der angemessenen

Klarheit als "Hassprediger" bezeichnete. Oder kurz: Steinmeier ist

die richtige Wahl.







