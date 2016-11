Badische Neueste Nachrichten: zu Steinmeier

Kommentar von Martin Ferber

(ots) - Steinmeier steht für Kontinuität im Wahljahr

2017. Angela Merkel geht kein Risiko ein, verzichtet auf Experimente,

zieht mit der CSU an einem Strang und stellt die Weichen für eine

Wiederauflage der Großen Koalition, für die es nach einem Einzug der

AfD in den Bundestag ohnehin kaum eine Alternative gibt. Eine

Kanzlerin Angela Merkel und ein Bundespräsident Frank-Walter

Steinmeier - das verspricht in einer Zeit, in der die Welt aus den

Fugen geraten ist, Berechenbarkeit, Verlässlichkeit, Sicherheit und

Vertrauen.







