Badische Zeitung: Umfrage unter Lehrern / Null Toleranz für Gewalt

Kommentar von Stefan Hupka

(ots) - Was an der Umfrage wirklich überrascht, sind

nicht die Zahlen, es ist der Umgang damit. Wenn zutrifft, was Lehrer

sagen: dass Schulleiter aus Sorge ums Prestige Fälle unter den

Teppich kehren oder Schulbehörden ihre Schulleiter mit dem Problem

allein lassen, dann ist das kein Zustand. Wo sonst kann und muss man

Fairness und Respekt trainieren, wenn nicht an den Schulen? Und wo

sonst hat man noch Hebel, auch die Elternhäuser in die Pflicht zu

nehmen, die oft die Ursache des Problems sind? Zu den ersten Regeln

der Schule muss gehören: null Toleranz für Gewalt. Wenn Schulen und

Schulbehörden das nicht mit aller Priorität und allen legalen Mitteln

durchsetzen, dann versagen sie. http://mehr.bz/khs265t







