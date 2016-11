RNZ: Parteienforscher Korte: Steinmeier muss das Land zusammenhalten

(ots) - Der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte

ruft Außenminister Frank-Walter Steinmeier dazu auf, als künftiger

Bundespräsident am gesellschaftlichen Zusammenhalt arbeiten. "Er muss

einen Beitrag dazu leisten, das Land zusammenzuhalten", sagte der

Parteienforscher der Universität Duisburg-Essen im Gespräch mit der

Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg, Dienstagausgabe). "Zwischen

Etablierten und vermeintlich nicht Etablierten besteht eine

Riesenkluft. Es sind neue Ungleichheiten entstanden", sagte er. "Das

könnte Frank-Walter Steinmeier zu einem Thema seiner Präsidentschaft

machen."



Dabei dürfte nach Kortes Einschätzung Steinmeiers Auftreten von

Vorteil sein. "Steinmeier war immer ein moderierender Typ. Das

zeichnet ihn aus", sagte Korte. "Er ist nie als mobilisierender

Chefideologe aufgetreten", so Korte weiter. "Steinmeier kann nicht

polemisieren. Deshalb halte ich seine Popularität bei den Deutschen

nicht für einen Zufall."



Zugleich sieht Korte auch Schwächen bei Steinmeier, dem er "nicht

gerade große rhetorische Kommunikationskraft" bescheinigt. "Als

Chef-Essayist der Nation muss er sich erst noch beweisen."



In der Entscheidung für Steinmeier sieht Korte "ein Schlaglicht

auf die Schwäche der Union". Sie zeige aber auch, dass die Koalition

bis zum Wahltag regierungsfähig bleibe. "Vor einem halben Jahr hätte

das noch alle überrascht."







