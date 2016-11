Implantologie in Baden-Baden: Feste Zähne mit gutem Gefühl

Der Baden-Badener Zahnarzt Dr. med. dent. Olaf Hutsch ermöglicht seinen Patienten feste Zähne bis ins hohe Alter

Zahnersatz vom Implantologen Dr. Hutsch. (Bildquelle:©Alexandr Mitiuc - Fotolia.com)

(firmenpresse) - BADEN-BADEN. In fast allen Lebenssituationen spielen unsere Zähne eine wichtige Rolle. Kauen, Lächeln, Singen, Sprechen sind ohne unsere Zähne kaum denkbar. Lebensqualität und Selbstständigkeit sind eng verbunden mit einem funktionierenden Gebiss. Kommt es zu Zahnverlust kommt heute immer häufiger die Implantologie zum Einsatz. Sie beschreibt eine sehr fortschrittliche Methode, um einen natürlichen Zahn ästhetisch anspruchsvoll mit einem festen künstlichen Zahn zu ersetzen. Dabei handelt es sich um künstliche Zahnwurzeln, die zumeist aus Titan oder Keramik bestehen. Diese Implantate werden anstelle der natürlichen Zahnwurzel fest im Kieferknochen verankert. "Ganz gleich, ob ein oder gleich mehrere Zähne ersetzt werden müssen. Die Implantologie hat sich zur führenden Therapie bei Zahnverlust entwickelt", so der Zahnarzt und Implantologe Dr. med. dent. Olaf Hutsch, der in seiner Arztpraxis in Baden-Baden Oos modernste Behandlungsmethoden anbietet, die zugleich kosteneffizient sind.

Zahnarzt Dr. Hutsch setzt in seiner Praxis in Baden-Baden auf Implantologie

Es sind nicht nur ästhetische Gründe, die für das Zahnimplantat sprechen. Aufbau und Funktion des Implantats kommen dem natürlichen Zahn am nächsten. Zahnlücken können dank der modernen Implantologie so effektiv geschlossen werden, dass die Gesundheit und die Funktion der Zähne und des Zahnhalteapparates bestmöglich erhalten bleiben. Nicht geschlossene Zahnlücken können weitreichende negative Folgen für die Zahngesundheit und die Kieferfunktion haben. "Zudem führen fehlende Zähne zu Knochenabbau, was weiteren Zahnverlust und Funktionsverlust zur Folge haben kann", so Zahnarzt Dr. Olaf Hutsch in Baden-Baden Oos.

Aufbau, Funktion des Implantats kommen dem natürlichen Zahn sehr nahe

Patienten, die sich für Zahnimplantate entschieden haben, berichten davon, dass sie problemlos sprechen, essen und lachen können. Und das, ohne an den Halt einer Zahnprothese einen Gedanken zu verschwenden. "Der Patient wird in der Regel eins mit dem Implantat. Es fühlt sich schnell an wie ein eigener Zahn", so Zahnarzt Dr. Olaf Hutsch, der in seiner verkehrsgünstig gelegenen Arztpraxis in Baden-Baden gerne über die Möglichkeiten von modernem Zahnersatz informiert.





Seit 1977 eine feste Einrichtung in Baden-Baden Oos. Der Zahnarzt Dr. med. dent. Olaf Hutsch bietet ein breites Leistungsspektrum von Zahnerhaltung über Kariesprophylaxe hin zu Implantologie. Die Patienten profitieren von den modernen Behandlungsmethoden.

