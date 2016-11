C.E.S. Schlüsseldienst in Düsseldorf - 24 Stunden im Einsatz

Düsseldorf 15.11.2016. Der C.E.S. Schlüsseldienst in Düsseldorf ist 24 Stunden im Einsatz, um eine professionelle Türöffnung für Kunden reibungslos zu gewährleisten.

schluesseldienst-duesseldorf-ces.de

(firmenpresse) - Seriös und fair - C.E.S. Schlüsseldienst Düsseldorf hilft in der Not



Ob Türöffnung, Schlosswechsel oder eine Beratung zur Sicherheitstechnik, der C.E.S. Schlüsseldienst Düsseldorf ist genau der richtige Ansprechpartner. Bereits seit mehreren Jahren über das Stadtgebiet hinaus fest etabliert, steht das Unternehmen all jenen kompetent und zuverlässig zur Seite, die sich entweder mit einer zugefallenen Wohnungstür, einem defekten Schloss oder einem verlorenen Schlüssel konfrontiert sehen. Zusätzliche Leistungen bietet das Unternehmen beispielsweise in Form von professionellen Beratungen in der Sicherheitstechnik an.



An den Werktagen ist der Schlüsseldienst Düsseldorf zwischen 9 und 17 Uhr einsatzbereit und ein an allen Werk-, Sonn- und Feiertagen angebotener 24h Schlüsselnotdienst rundet den umfassenden Service ab. Sehr gut ausgebildete Mitarbeiter sind binnen ein bis zwei Stunden am Ort des Geschehens und sorgen für eine fachgerechte und spurenfreie Problemlösung.



Besonderen Wert legt der Türöffnung Düsseldorf auf einen fairen und transparenten Preis. Dies unterscheidet das Unternehmen von vielen unseriös auftretenden Anbietern. Der Kunde wird vor der telefonischen Auftragserteilung über den Preis informiert, sodass böse Überraschungen vermieden werden. Gut beraten mit der 0211-26 00 95 94 oder 0152-384 162 74 ist der Schlüsseldienst Düsseldorf rund um die Uhr schnell zur Stelle und die Türöffnung Düsseldorf gelingt professionell und kostengünstig.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.schluesseldienst-duesseldorf-ces.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

C.E.S Schlüsseldienst Düsseldorf - seriös, kompetent & preiswert. Ihr 24h Schlüsselnotdienst für den Raum Düsseldorf. Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Dies ist eine Pressemitteilung von

schluesseldienst-duesseldorf-ces.de

Leseranfragen:

Feilenhauerstraße 44, 41515 Grevenbroich

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 15.11.2016 - 00:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1424391

Anzahl Zeichen: 1817

Kontakt-Informationen:

Firma: schluesseldienst-duesseldorf-ces.de

Ansprechpartner: B. Jantzen

Stadt: Grevenbroich

Telefon: 0211 - 26 00 95 14



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.