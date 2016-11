Infortrend erfährt Anerkennung im 2016 Gartner Magic Quadrant

(TWSE: 2495) kündigte heute an, für seinen Mehrzweck-Disk

Arrays-Bericht im 2016 Gartner Magic Quadrant genannt zu werden. Die

neue EonStor GS

(http://infortrend.com/global/products/families/GS)-Familie, die

dieses Jahr eingeführt wurde, fand besondere Anerkennung und

Erwähnung für ihr außerordentliches natives Cloud-Gateway und

Tiering-Funktionen.



Gartner würdigt Infortrends kürzlich eingeführte EonStor

GS-Familie - eine einheitliche Speicherplattform, die eine direkte

Integration mit öffentlichen Cloud-Anbietern bietet, einschließlich

Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud-Plattform

sowie Chinas Alibaba Cloud - für seine nativen

Cloud-Gateway-Funktionen, die Cloud-Speicher für Speicher-Tiering

oder ein Backup einsetzen können, was Organisationen ermöglicht, die

Flexibilität von Cloud-Speichern zu nutzen.



Hinsichtlich der Tiering-Funktion bietet die EonStor GS-Familie je

nach Laufwerkstyp und flexibler Zuordnung von Computerressourcen

basierend auf Anwendungskritikalität vier verschiedene Ebenen von

Implementierungen. Das heißt, Unternehmen können eine bessere

Leistung für erfolgskritische Anwendungen verzeichnen und Ressourcen

für weniger kritische Aufgaben sparen.



"Wir freuen uns, erneut in Gartners Magic Quadrant-Bericht

Erwähnung zu finden und beim Abschließen der Visionsevaluierung

dieses Jahr Fortschritte zu machen. Dies ist hauptsächlich der

Einführung der EonStor GS-Familie zuzuschreiben, das

Cloud-integrierte einheitliche Speichersystem. Dies stellt eine

Branchenanerkennung für unsere laufenden Bemühungen dar, innovative

Speicherprodukte mit Funktionen bereitzustellen, die unseren

aktuellen sowie zukünftigen Anforderungen entsprechen", kommentierte

Thomas Kao, Senior Director of Product Planning bei Infortrend.





Ebenfalls würdigte Gartner Infortrends branchennachweisliche

Benchmarks, die Leistungstransparenz bieten, soweit dies praktisch

ohne Durchführung von Kunden-Benchmarks möglich ist. Klicken Sie hier

(https://www.gartner.com/doc/3496625/magic-quadrant-generalpurpose-di

sk-arrays), um den vollständigen Gartner Magic Quadrant-Bericht für

Mehrzweck-Disk Arrays aufzurufen.



Über Infortrend



Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von

äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen

des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und

systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit

und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann

branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst

anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen

erhalten Sie unter www.infortrend.com.



Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetragene

Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc. Andere Handelsmarken

sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.







