Markteinführung: TION Breezer O2 - Wandlüfter für Allergiker geeignet

Neu auf dem Markt, Wandlüfter mit Dreifach-Filterkaskade und Heizfunktion

(PresseBox) - Brandneu auf dem deutschen Markt, seit Oktober 2016, ist der Wandlüfter Tion Breezer O2. mit Schalldämmfunktion und Luftverbesserung. Die Außenluft wird durch eine Filterkaskade mit bis zu drei Filtern verbessert. Kleinste Teilchen, Gase und Gerüche bleiben so draußen und nur frische Luft erreicht den Innenraum.

Dort, wo ein Lüften mit offenen Fenstern aufgrund vom Außenlärm oder verschmutzter Außenluft nicht erträglich oder möglich ist, wie z.B. in Innenstädten oder Industriegebieten, ist der optimale Einsatzbereich des Breezer O2. Durch eine eingebaute Heizung bieten manche Modelle die Möglichkeit, kalte Außenluft anzuheizen. Somit gibt es auch keinen unangenehmen Luftzug.

Ob mitten in der Stadt, in Industriegebieten, an Flughäfen, Bahnstrecken oder an belebten Straßen lebt man meistens ungesund, denn es wird wegen Luft- oder Lärmbelastung entweder zu wenig gelüftet oder man setzt sich beim Lüften eben dieser Belastung aus. Der Nachteil ist nicht nur zu schlechte Innenluft, sondern auch Schimmelgefahr bei falsche Lüftung. Der beste Kompromiss ist hier ein Lüftungsgerät, das die Räume dauerhaft mit frischer und gereinigter Luft versorgt und gleichzeitig störende Geräusche von außen dämpft. Entweder läuft das Gerät im Dauerbetrieb oder zeitgesteuert mit Timer. Mit vier Lüfterstufen kann das Gerät zwischen 35 und 120 m³ Luft pro Stunde zuführen und reinigen.

Die Modelle Tion Breezer O2 Standard und Tion Breezer O2 Lite 2 ist auch optimale Wandlüfter für Allergiker, da sie sämtliche Pollen, Sporen und weitere kleinste Teilchen über einen F7 Feinfilter und einen nachgeschalteten H11-HEPA-Filter herausfiltert. Im Nachgang muß die Luft noch einen Aktivkohlefilter passieren, der Autoabgase, industrielle Gerüche Rauch flüchtige organische Verbindungen, schädliche Gase und sonstige Gerüche eliminiert.

Durch seinen problemlosen Einbau eignet er sich sowohl für Neubauten als auch für Modernisierungsvorhaben. Innerhalb von einer Stunde kann das Gerät an Außenwänden montiert werden.



Insgesamt werden 5 verschiedene Modelle auf den Markt gebracht, in verschiedenen Ausbaustufen. Der Breezer ist ab sofort erhältlich bei Lieske Industry-Electronics.

https://industry-electronics.de/tion/produkte.htm



Lieske Industry-Electronics betreibt einen Online-Shop mit über 500000 Artikeln aus allen Bereichen der Elektronik und Elektrotechnik. Diese Artikel werden weltweit versandt. Der Vertrieb der Produkte erfolgt ausschließlich an Geschäftskunden, öffentliche Einrichtungen, Industrie, und Handel. Im Onlineshop sind fast alle Elektronikartikel von allen wichtigen Herstellern aus einer Hand erhältlich. Die Kunden sparen Sie sich die aufwändige Suche und die aufwändigen Bestellungen bei verschiedenen Lieferanten. Dies schafft viele Vorteile und Vereinfachungen im Einkauf. Die Vertriebsspezialisten aus Vörstetten bei Freiburg im Breisgau kennen sich aus in der Welt der Elektronik und haben weltweite Kontakte, um die gewünschten Artikel zu günstigen Preisen liefern zu können. Bei den meisten Artikeln sind schon im Shop günstigere Staffelpreise hinterlegt, für Kunden, die auch in größeren Mengen einkaufen.

Auf die Beschaffung von schwer erhältlichen oder abgekündigten EDV-Artikeln ist man bei Lieske Industry-Electronics besonders spezialisiert.

Die Vertriebsexperten beraten jeden Kunden und Interessenten gerne und freuen sich über jede neue Herausforderung.

Im Sortiment von Industry-Electronics finden sich folgende Produktgruppen:

-EDV, Industrieelektronik, Sicherheitstechnik, Telekommunikation, Unterhaltungselektronik

-ELA-Technik, DJ- und Bühnenequipment, Digitale Bildtechnik, Medizin-EDV-Technik

-Netzwerktechnik, Messtechnik, Verbrauchsmaterial, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

-Datensicherungstechnik, Beleuchtungsstechnik, Werkzeuge, Haushaltsgeräte, Kabel, uvm.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 15.11.2016

