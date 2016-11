NOZ: Tierschutzbund: Staatliches Label muss Mehrwert für Tiere bringen

Osnabrück. Der Deutsche Tierschutzbund hat

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) aufgefordert,

für das geplante staatliche Tierschutz-Label Haltungsbedingungen

deutlich über dem gesetzlichen Mindeststandard vorzugeben. Im

Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag) sagte

Verbandspräsident Thomas Schröder: "Ein Tierwohllabel muss für die

Tiere einen Mehrwert bringen." Diesen Anspruch erfülle die

privatwirtschaftliche Initiative Tierwohl nicht. "Wir können daher

dem Bundesminister nur dringend davon abraten, die Initiative als

Blaupause zu nehmen", sagte Schröder. Es brauche schon bessere

Bedingungen im Stall, damit die heutige, konventionelle Tierhaltung

gesellschaftliche Akzeptanz zurückbekommt und ein Tierwohllabel

verdient, so Schröder.



In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" hatte zuvor

Bauernverbands-Generalsekretär Bernhard Krüsken eine Verzahnung von

staatlichem Label und Initiative Tierwohl ins Spiel gebracht. "Es

gibt Synergien, denn die Initiative hat ein engmaschiges

Kontrollnetz, auf das das Label zurückgreifen könnte. Ein

Parallelsystem würde enorme Kosten verursachen", sagte Krüsken. Das

staatliche Label könne nur im Verbund mit der Initiative zum Erfolg

werden. Der Tierschutzbund selbst war in diesem Jahr aus dem Beirat

der Initiative ausgetreten, bei der Landwirte für bessere

Haltungsbedingungen Ausgleichszahlungen vom Handel erhalten.







