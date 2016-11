NOZ: Engpass bei Plätzen in der Untersuchungshaft in Niedersachsen

(ots) - Engpass bei Plätzen in der Untersuchungshaft in

Niedersachsen



Ministerium: Kapazitäten waren nahezu erschöpft - Zahl der

U-Häftlinge gestiegen



Osnabrück.- In Niedersachsens Gefängnissen sitzen so viele

Untersuchungshäftlinge ein wie seit Jahren nicht mehr. Nach einem

Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag) hat es

zwischenzeitlich sogar einen Engpass an entsprechenden Haftplätzen im

Land gegeben. Das Justizministerium in Hannover bestätigte dem Blatt:

"Die Kapazitäten der Untersuchungshaftabteilungen in den

niedersächsischen Justizvollzugsanstalten waren nahezu erschöpft."

Zur Entlastung der Untersuchungshaft seien freie Kapazitäten im

Jugendvollzug genutzt worden, so das Ministerium. Demnach sei in der

Jugendanstalt Hameln eine Abteilung mit 30 Plätzen für erwachsene

Männer bis zum 23. Lebensjahr eingerichtet worden. Nach Angaben der

Behörde verfügte Niedersachsen zum Stichtag 31. Oktober über 942

Untersuchungshaftplätze bei 710 Inhaftierten.



In den vergangenen Jahren waren in Niedersachsen mehrere

Gefängnisse oder Außenstandorte geschlossen worden, zuletzt die

Anstalten in Salinenmoor bei Celle und Aurich. Die Zahl der

Haftplätze für Untersuchungsgefangene verringerte sich laut

Ministerium von 1032 im Jahr 2013 auf 846 im Jahr 2015. Im selben

Zeitraum stieg die der im Jahresdurchschnitt inhaftierten

Untersuchungsgefangenen von 653 auf 691. Zu den Gründen für den

Anstieg konnte das Ministerium auf Anfrage der "NOZ" keine Angaben

machen.



Unterdessen warnte die Gewerkschaft der Strafvollzugsbediensteten,

dass es allein mit Aufstockungen bei den Platzzahlen nicht getan sei.

Im Gespräch mit der Zeitung kritisierte Landesvorsitzender Uwe

Oelkers: "Es fehlt in den Justizvollzugsanstalten an allen Ecken und

Enden an Personal. Wir wissen nicht mehr, was wir wann wo wie machen



sollen." Gerade die terrorverdächtigen Islamisten stellten das

Personal in den Gefängnissen vor besondere Herausforderungen.







Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Osnabrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 15.11.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1424401

Anzahl Zeichen: 2433

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Osnabrücker Zeitung

Stadt: Osnabrück





Diese Pressemitteilung wurde bisher 54 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung