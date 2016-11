Erster rein elektrischer Jaguar in der weltweit ersten Virtual

Reality-Präsentation vor der Los Angeles Auto Show enthüllt (FOTO)

(ots) -

- Jaguar schlägt ein neues Kapitel auf: Mit der Studie eines

Elektrofahrzeugs, welches das Design und die Performance eines

Sportwagens mit der Geräumigkeit eines SUV verbindet



- Er sprintet in rund vier Sekunden von 0 auf 100 km/h und ist mit

einem Aktionsradius von über 500 Kilometer (im NEFZ-Zyklus) und

einer 90 kWh-Batterie mit Schnellladefunktion auch ein echtes

Langstreckenauto



- Zwei E-Motoren mit zusammen 294 kW (400 PS) und 700 Nm

Drehmoment sorgen für eine dynamische Allrad-Performance



- Die Markteinführung der I-PACE Serienversion, die eine für

Elektrofahrzeuge herausragende Fahrdynamik bieten wird, ist für

2018 geplant



- Die weltweit erstmals transkontinental durchgeführte

Live-VR-Präsentation mit Technologien von HTC VIVE[TM] und Dell

Precision entführt Gäste in die virtuellen Welten des I-PACE

Concept



- Jaguar Fans, Gäste und Kunden, darunter VIPs und

Markenbotschafter wie James Corden, Michelle Rodriguez, Miranda

Kerr und David Gandy, teilen das virtuelle Erlebnis zusammen mit

den Jaguar-Designern und -Ingenieuren



- Wer einer der ersten Besitzer sein will, kann auf

http://www.jaguar.de den "Ich möchte einen I-PACE"-Button

anklicken



Das Jaguar I-PACE Concept markiert für Jaguar den Aufbruch in eine

neue Ära. Die Studie ist der Vorbote des Jaguar I-PACE, der im

nächsten Jahr als Serienversion vorgestellt und 2018 im Markt

eingeführt wird. Die Designer und Ingenieure haben für dieses erste

elektrisch angetriebene Modell der Sport- und Luxuswagenmarke das

Lastenheft völlig neu geschrieben. Das Resultat ist eine

eigenständige Architektur für Elektromodelle, gepaart mit einer

futuristischen Designsprache. Eine Kombination aus einem fünfsitzigen



Sportwagen und einem leistungsstarken sowie vielseitig einsetzbaren

SUV.



Ian Callum, Design Direktor Jaguar, sagt: "Das I-PACE Concept

steht für die nächste Generation von Elektrofahrzeugen. Das

futuristische Cab-forward-Design, bei dem die Insassen weiter vorne

sitzen als gewöhnlich, und das wunderschöne Interieur sind das

Produkt aus authentischer Jaguar DNA, zeitgenössischer Handwerkskunst

und hochmoderner elektrischer Antriebstechnik.



Unsere Virtual-Reality-Präsentation verschiebt die technologischen

Grenzen ebenfalls weiter nach oben. Sie legt die Essenz dieser

Konzeptstudie auf einmalige Weise offen. Wir haben nur ein real

existierendes Exemplar für die Weltpremiere auf der Los Angeles Auto

Show. Doch erstmals können wir dank der neuen virtuellen Techniken

dieses Ereignis rund um den Globus feiern. Und in einer so

realistisch wie irgend möglichen Darstellungsform mit anderen Gästen

teilen."



Die weltweite virtuelle Live-Präsentation ist hinsichtlich der

Teilnehmerzahl und der zeitgleichen Verbindung zwischen Locations in

Los Angeles und London die bislang größte ihrer Art. Über den ganzen

Tag werden über 300 Gäste von Jaguar in eine in den Milk Studios von

Hollywood aufgebaute virtuelle Erlebniswelt gebracht. Hauptdarsteller

sind neben dem neuen I-PACE Concept zwei seiner geistigen "Väter":

Ian Callum und Baureihenleiter Ian Hoban, die zur Erläuterung von

Design und Technik in das Auto hineinprojiziert werden.



An den VR Standorten in Los Angeles und London lassen sich auch

insgesamt über 60 VIP-Gäste, darunter Stars wie Michelle Rodriguez,

Miranda Kerr und James Corden, mit Hilfe von HTC Vive Business

Edition 3D-Videobrillen und Dell Precision Workstations in das

Innenleben der Konzeptstudie "beamen", wo sie live mit anderen

Teilnehmern ins Gespräch kommen. Die Gäste können auf den virtuellen

Sitzen der Studie Platz nehmen - mit einem 360 Grad-Blick auf Venice

Beach, während das Auto um sie herum Stück für Stück zusammengebaut

wird. Oder sie sehen wie das I-PACE Concept durch eine virtuelle

Wüstenlandschaft auf sie zufährt.



Die virtuelle Welt gestattet den Gästen auch Sitzproben im

vorderen und hinteren Bereich des I-PACE Concept, auch können sie das

wunderschön gestaltete Interieur mit seinen zum Teil versteckten

Details und Features erkunden.



Dazu Ian Callum: "Das Interieur des I-PACE Concept ist mit

wunderschönen Premium-Materialien ausgelegt, ergänzt um die Liebe zum

Detail. Überall werden Sie Dinge finden, die Sie zuerst überraschen

und dann erfreuen werden. Vom großen Panoramaglasdach bis zu den

wunderbar geformten Sitzen verströmt jede Komponente hohe britische

Handwerkskunst.



Aber zugleich kommt auch die digitale Kunstfertigkeit nicht zu

kurz. Zwei Touchscreens liefern alle Informationen, die Fahrer und

Insassen benötigen. Immer genau am passenden Ort und zur richtigen

Zeit. So sinkt die Ablenkungsgefahr am Steuer, und das Fahrerlebnis

wird noch intensiver."



Das interne Briefing für das I-PACE Concept sah einen

Performance-SUV mit den Kerntugenden Geräumigkeit, Sportlichkeit und

Vielseitigkeit vor. Das Cab-forward-Design ermöglicht Innenraummaße,

die weit über denen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren liegen.



Ohne einen im Bug installierten Motor und mit einem flach zwischen

den Achsen installierten Batteriepaket ergibt sich ein langer

Radstand von 2.990 Millimetern; bei einer Länge von 4.680 und einer

Breite von 1.890 Millimetern.



Als Konsequenz beansprucht das I-PACE Concept weniger

Verkehrsfläche als ein konventioneller mittelgroßer SUV; bei im

Vergleich zu Full-Size-SUVs und Luxuslimousinen großzügigeren

Platzverhältnissen auf der Rückbank. Die hintere Kniefreiheit von

über 70 Millimetern beschert den Passagieren in der zweiten Reihe

einen Erste-Klasse-Sitzkomfort.



Dr. Wolfgang Ziebart, Direktor Technische Entwicklung, Jaguar Land

Rover: "Das I-PACE Concept ist ein kompromisslos als Elektroauto

konzipiertes Modell; gezeichnet auf einem weißen Blatt Papier. Wir

haben eine neue Architektur entwickelt und nur die beste verfügbare

Technologie verwendet. Das I-PACE Concept nutzt das volle Potential

eines EVs in Bezug auf Platzausnutzung, Fahrspaß und Performance."



Das Jaguar I-PACE Concept liefert die fahrerorientierte

Performance und Dynamik, für die jeder Jaguar bekannt ist. Der

elektrische Allradantrieb verhilft dem I-PACE Concept zu einem

sicheren Vorankommen unter allen Witterungs- und

Straßenverhältnissen. Das System verteilt das Drehmoment

bedarfsgerecht auf Vorder- und Hinterachse. Es reagiert unmittelbar

auf Gaspedalbefehle, den Fahrbahnuntergrund und die aktuellen

Fahrzeugeinstellungen.



Ian Hoban, Baureihen Direktor, Jaguar Land Rover, ergänzt: "Die

Elektromotoren sprechen ohne Verzögerung, Gangwechsel und

Unterbrechungen an. Das im Vergleich zu Verbrennungsmotoren

unmittelbar abrufbare volle Drehmoment sorgt für ein neuartiges

Fahrerlebnis."



Den dynamischen Charakter des I-PACE Concept steigert zusätzlich

die im Unterboden und zwischen den Achsen platzierte Batterie. Die

tiefe Einbaulage senkt den Schwerpunkt und die Gierneigung des

Fahrzeugs.



Dr. Wolfgang Ziebart, Direktor Technische Entwicklung, Jaguar Land

Rover, sagt: "Das I-PACE Concept ist ein auf einem weißen Stück

Papier konzipiertes und damit kompromissloses Elektrofahrzeug. Dafür

haben wir eine neue Architektur entwickelt und nur die besten

verfügbaren Technologien ausgewählt. Das I-PACE Concept schöpft die

Potenziale eines Elektroautos in Bezug auf Platzangebot, Fahrspaß und

Performance maximal aus."



Die hochmodernen Elektromotoren und die 90 kWh starke Lithium

Ionen-Batterie hat Jaguar Land Rover selbst entwickelt. Nur so waren

die angestrebten Leistungsziele und eine für die meisten Tagestouren

ausreichend große Reichweite zu erreichen. Bei einer

durchschnittlichen Fahrleistung von 50 Kilometern pro Tag werden die

meisten Kunden ihren I-PACE nur einmal in der Woche aufladen müssen.

Zweckmäßigerweise über Nacht an der heimischen Wandladestation.



Beim Schnellladen an einer öffentlichen Säule mit 50 kW

Gleichstrom dauert ein Ladevorgang rund zwei Stunden. Dann eröffnet

sich mit wieder voll geladenem Batteriepaket eine Reichweite von über

500 Kilometer (nach NEFZ-Zyklus). Mit einem 150kW Ladegerät kann man

innerhalb von 10 Minuten sogar 100 Kilometer Reichweite erzielen.



Das Jaguar I-PACE Concept liefert die fahrerorientierte

Performance und Dynamik, für die jeder Jaguar bekannt ist. Die an

Vorder- und Hinterachse angebrachten Elektromotoren erzeugen im Duett

294 kW (400 PS) und ein ab dem ersten Meter zur Verfügung stehendes

Drehmoment von 700 Nm - genau jener Wert, den auch der

Supersportwagen Jaguar F-TYPE SVR auf den Asphalt bringt.



Jaguar Land Rover Ingenieure haben die im Fahrzeug eingesetzten

Permanentmagnet-Synchronmotoren selbst entwickelt. Ihre Ziele: ein

möglichst kompaktes Design sowie maximale Effizienz und

Leistungsdichte. Die Motoren sind nur 500 Millimeter lang und haben

einen äußeren Durchmesser von gerade einmal 234 Millimeter.



Im Unterschied zu einer konventionellen und versetzten Anordnung

(mit vor dem Motor installiertem Getriebe) wartet das I-PACE Concept

mit einer platzsparenderen, weil konzentrischen Anordnung auf. Das

kompakte Paket erhöht die Bodenfreiheit und das Raumangebot im

Interieur.



Um sicherzustellen, dass Fahrer des I-PACE Concept die Leistung

auch unter schwierigen Verhältnissen sicher ausnutzen können,

steigern hochmoderne und von Jaguar schon in heutigen Serienmodellen

eingesetzte Traktionshilfen wie All Surface Progress Control (ASPC)

und Adaptive Surface Response (AdSR) die Fahrsicherheit. Die meisten

Kunden werden mit der Serienversion des I-PACE Concept erstmals in

ihrem Leben ein Elektroauto erwerben. Daher hat sich Jaguar darauf

konzentriert, die vor dem Kauf vielleicht noch bestehenden Hürden zu

senken und das Kundenerlebnis zu steigern.



Ian Hoban, Baureihen Direktor, Jaguar Land Rover:



"Jaguar wird Elektroautos begehrenswert machen. Zero

Emission-Fahrzeuge werden kommen und bleiben - und das I-PACE Concept

konkurriert an vorderster Front der Elektrowagen-Revolution. Dank

einer weltweit immer besser ausgebauten Ladeinfrastruktur - und einer

Reichweite, die für die meisten Kunden eine Ladung nur einmal pro

Woche erfordert - wird sich die Wahrnehmung von EVs ändern. Fahrer

werden erkennen, dass sie nicht nur Fahrspaß bereiten, sondern auch

für den täglichen Einsatz geeignet sind."



Das I-PACE Concept bezieht seine Energie aus einer von Jaguar

selbst entwickelten 90 kWh-Lithium Ionen-Batterie. Das Akkugehäuse

besteht aus Aluminium und fungiert als integrales Bauteil der

Karosseriestruktur.



Jaguar verwendet wegen ihrer hohen Energiedichte, der

hervorragenden Wärmeabfuhreigenschaften und der platzsparenden

Bauweise hochmoderne Pouch- oder Folienzellen. Anders als

konkurrierende Zelltypen bergen sie noch viel Potenzial für die

Zukunft - speziell mit Blick auf die Energiedichte. Als Folge winken

den Entwicklern bei identischen Batteriegrößen weiter steigende

Reichweiten. Oder schon heute mögliche Reichweiten bei zugleich

kompakteren und leichteren Akkus.



Das Batteriepaket wird über einen zweistufigen Kreislauf mit

Flüssigkeit gekühlt. Bei moderaten Außentemperaturen geht es zunächst

nur darum, die von den Zellen erzeugte Hitze möglichst effizient

abzuleiten. Herrscht heißes Wetter, tritt ein an die Klimaanlage des

Fahrzeugs angeschlossenes zusätzliches Kühlaggregat in Aktion - und

hält die Batterie weiter im optimalen Temperaturfenster.



Dank einer hochmodernen Wärmepumpe wird die Effizienz des Systems

auch im Winter gesteigert. Sie ist weitaus wirkungsvoller als ein

konventionelles elektrisches Heizgerät, weil zum Aufwärmen des

Fahrgastraums Energie aus der Außenluft genutzt und nicht die

Spannung der Bordbatterie angezapft wird. Als Folge kann sich die

Reichweite des I-PACE Concept um weitere 50 Kilometer vergrößern;

selbst bei Temperaturen von unter null Grad Celsius, wenn ein wohlig

warmer Innenraum am dringendsten erscheint.



Kreativdirektor der virtuellen Bühne für das Jaguar I-PACE Concept

ist der renommierte VR Direktor Alexander Horton. Besucher der

virtuellen Show erleben, wie der Jaguar um sie herum gebaut wird, wie

er auf sie zufährt oder scheinbar von einem anderen Planeten auf die

Erde herabfällt. Letzterer Effekt als klarer Fingerzeig auf die

zukunftsträchtige Antriebstechnologie.



Die neue und aufregende VR Plattform verschiebt die Grenzen des

Genres VR so extrem wie nie zuvor. Denn inkludiert werden soziale

Interaktionsmöglichkeiten und eine Live-Präsentation. So können die

in Los Angeles und London zusammen gekommenen Gruppen miteinander

kommunizieren und interagieren. Während sie zugleich verfolgen, wie

Ian Callum und Ian Hoban mit Hilfe von High-End und Echtzeit

3D-Grafiken den Designprozess und die Technik erläutern.



Der gesamte Inhalt der VR-Präsentation wird schon in Kürze über

eine spezielle Jaguar App und Vive Port verfügbar sein. So können

Interessenten die Welt des I-PACE auch zuhause kennenlernen. Jaguar

hat sich für diese bislang größte globale und transkontinentale

VR-Präsentation die Unterstützung von Branchengrößen wie HTC und Dell

sowie den Kreativagenturen ReWind und Imagination gesichert.



Hervé Fontaine, Vice President, Virtual Reality B2B und Business

Development bei HTC: "Jaguar Land Rover ist bekannt für seinen Mut

zur Innovation. Daher sind wir stolz, bei dieser automobilen

Weltpremiere mit unserer 3D-Brille Vive Business Edition als Virtual

Reality-Partner dabei zu sein. Durch die Mischung aus Elementen aus

der Filmkunst und der Room-scale-VR-Technologie der Vive-Brille

können die Teilnehmer so tief wie nie zuvor in die Geheimnisse eines

neuen Autos eintauchen. Zugleich erleben wir hier eine spannende

Alternative zu traditionellen Automobil-Präsentationen."



Workstations von Dell Precision lieferten die nötige Rechnerpower,

um die virtuelle Welt rund um das Jaguar I-PACE Concept zu

erschaffen. Dell Precision Tower Workstations sind so konfiguriert,

dass sie in punkto Leistung, Grafiken und Speicherkapazität auch so

immens datenreiche VR-Präsentationen bewältigen können. Dank solcher

Hochleistungs-Systeme eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten für neue

Geschäftsfelder, unter anderem in der Automobilindustrie.



Rahul Tikoo, Vice President und Geschäftsführer von Dell

Precision: "Dell beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit

Virtual Reality. Wir haben unser Geschäftsmodell mit Blick auf

künftige VR-Anwendungen kontinuierlich erweitert - von der XPS-Reihe

und Alienware für das beste VR-Erlebnis bis zu Dell Precision

Lösungen für Profis. Das mit Hilfe von VR entwickelte und nun

vorgestellte Jaguar I-PACE Concept zeigt den hohen Entwicklungsstand

von VR Anwendungen, die in der Lage sind, ganze Industrien

umzuwandeln."



Ross Wheeler, bei der Agentur Imagination verantwortlich für

Automobilkunden, sagt: "Zum ersten Mal in der Geschichte hat ein

weltweit tätiger Automobilhersteller immersive 3D-VR-Techniken zur

Vorstellung eines neuen Produkts genutzt. Eine solche Präsentation

verschafft dem einzelnen Besucher einen völlig neuen Einblick in ein

neues Modell. Zugleich können sich auf diese Weise Menschen rund um

den Globus in Echtzeit vernetzen und das Erlebnis des ersten

Elektrofahrzeugs von Jaguar live miteinander teilen. Indem Jaguar

diese Spitzentechnologie für sich nutzbar gemacht hat, hat das

Unternehmen für seine Kunden ein völlig neues und fruchtbares

Erlebnisfeld geschaffen. Damit hat Jaguar ohne Zweifel die Art und

Weise, wie Autohersteller neue Modelle künftig ihren Kunden

präsentieren, neu definiert."



Die Studie Jaguar I-PACE Concept wird erstmals in Realität am

Mittwoch, 16. November, auf dem Jaguar Stand der Los Angeles Auto

Show zu sehen sein.



Weitere Informationen und Bilder zur redaktionellen Nutzung finden

Sie unter: http://de.media.jaguar.com.







Pressekontakt:

Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Am Kronberger Hang 2a

D-65824 Schwalbach/Ts.

Andrea Leitner-Garnell, Direktorin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 06196 9521 162, aleitner(at)jaguarlandrover.com

Mayk Wienkötter, Leiter Produktkommunikation

Tel. 06196 9521 160, maykwien(at)jaguarlandrover.com



Original-Content von: Jaguar Land Rover Deutschland GmbH - Presse Jaguar, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Jaguar Land Rover Deutschland GmbH - Presse Jaguar jaguar-i-pace-pdfpack-german-small.p

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 15.11.2016 - 05:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1424402

Anzahl Zeichen: 18292

Kontakt-Informationen:

Firma: Jaguar Land Rover Deutschland GmbH - Presse Jaguar jaguar-i-pace-pdfpack-german-small.p

Stadt: Los Angeles / Schwalbach am Taunus





Diese Pressemitteilung wurde bisher 168 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung