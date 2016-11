Neue Westfälische (Bielefeld): Steinmeiers Mutter: Zu Weihnachten muss es Kasseler mit Sauerkraut geben

(ots) - Ursula Steinmeier (87), Mutter des designierten

Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD), im Gespräch mit der

in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Dienstagausgabe):



Frau Steinmeier, wann haben Sie davon erfahren, dass Ihr Sohn

beste Aussichten hat, der nächste Bundespräsident zu werden? Ursula

Steinmeier: Das war heute morgen. Ich bin schon ganz schön aufgeregt.



Wie wird Ihr Sohn das Amt ausfüllen? Steinmeier: Ich bin davon

überzeugt, dass er es kann und gut ausübt. Er wird ein Präsident

sein, der nach allen Seiten gut vermitteln kann.



Ihr Sohn ist ein echter Brakelsieker Junge. Steinmeier: Ja, er ist

beliebt im Dorf. Er kümmert sich, wenn es nötig ist, um alle Vereine.

Bis zum Anfang seines Studiums hat er ja noch Fußball gespielt im TuS

08 Brakelsiek.



Mit welchem Essen können Sie ihm eine besonders große Freude

machen? Steinmeier: Er isst gerne Hausmacherrouladen. Und zu

Weihnachten muss es Kasseler mit Sauerkraut geben. Das ist Tradition.

Er wäre enttäuscht, wenn das dieses Jahr nicht so wäre.



Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Steinmeier: Zu meinem

Geburtstag im Oktober. Ich freue mich immer, ihn wieder zu sehen.



Was wünschen Sie ihm für das neue Amt? Steinmeier: Toi, Toi, Toi.

Und er sollte vorsichtig sein mit seiner Gesundheit.







Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten(at)neue-westfaelische.de



Original-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Westfälische (Bielefeld)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 15.11.2016 - 07:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1424405

Anzahl Zeichen: 1730

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Westfälische (Bielefeld)

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 113 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung