Nach dem Abgasskandal: Vertrauen der Verbraucher in Herstellerangaben zum Energieverbrauch von Kraftfahrzeugen gering

(ots) - Nur 17 % der Deutschen vertrauen den

Herstellerangaben zum Verbrauch von Dieselfahrzeugen. Dies sind

Ergebnisse einer im September 2016 durchgeführten repräsentativen

Umfrage der Initiative Markt- und Sozialforschung.



Etwa ein Jahr nach dem ersten Bekanntwerden des Abgasskandals

haben die deutschen Verbraucher kein großes Vertrauen in die

Herstellerangaben der Automobilhersteller hinsichtlich des

Energieverbrauchs ihrer Fahrzeuge. Wie eine von YouGov im Auftrag der

Initiative Markt- und Sozialforschung durchgeführte repräsentative

Studie ergab, sind nur 23% der Deutschen der Meinung, die

Herstellerangaben bei benzinbetriebenen Kraftfahrzeugen seien

korrekt, wohingegen 35% den Angaben misstrauen und 42% unentschieden

sind. Bei Dieselfahrzeugen ist das Vertrauen noch geringer: Nur 17%

der Bevölkerung glauben den Herstellerangaben, dagegen zweifeln mit

41% mehr als doppelt so viele der Befragten die Angaben an und 43%

sind sich unschlüssig.



Das Vertrauen in die Herstellerangaben bei Elektroautos bewegt

sich mit einem Vertrauenswert von 21% auf einem etwas geringeren

Niveau als bei Benzinfahrzeugen, allerdings misstrauen den Angaben

nur 30% der Verbraucher, während mit 49% sich knapp die Hälfte nicht

sicher ist. Bei E-Bikes vertraut ein Viertel der Befragten den

Herstellerangaben, ein Fünftel hegt Misstrauen.



Im Gegensatz dazu ist das Vertrauen in die Herstellerangaben zum

Energieverbrauch von Haushaltsgeräten wie Kühlschränken,

Waschmaschinen, Trocknern, Fernsehern oder Gefrierschränken mit einem

Vertrauenswert von um 40% deutlich höher. Auch bei Energiesparlampen

ist das Vertrauen der Deutschen mit 41% auf einem ähnlichen Niveau.

Etwa 20% der Deutschen misstrauen den Herstellerangaben von

Haushaltsgeräten und Energiesparlampen, wobei das Vertrauen in die

Angaben bei Fernsehern am höchsten und bei Wäschetrocknern am



geringsten ist.



Männer sind, was das Vertrauen in Herstellerangaben zum

Energieverbrauch betrifft, skeptischer als Frauen: Während bei

Benzinfahrzeugen 28% der Frauen den Herstellerangaben misstrauen,

zweifeln 43% der Männer. Bei Fahrzeugen mit Dieselmotor zweifeln 33%

der Frauen und 49% der Männer. Auch bei Haushaltsgeräten liegt der

Misstrauenswert der Männer durchgängig acht bis neun Prozentpunkte

über dem der Frauen.



Auch mit zunehmendem Bildungsgrad vertrauen die Deutschen den

Herstellerangaben weniger. Etwa 40% der Akademiker misstrauen den

Herstellerangaben zum Energieverbrauch von Benzinfahrzeugen, während

nur 30% der Menschen ohne Anschluss den Angaben misstrauen. Bei

Dieselfahrzeugen misstrauen 48% der Akademiker und 33% der Deutschen

ohne Bildungsabschluss. Eine derartige Divergenz tritt jedoch

hauptsächlich im Bereich der Herstellerangaben im Hinblick auf den

Energieverbrauch von Fahrzeugen auf - im Bereich der Elektrogeräte

lässt der Bildungsgrad keine Rückschlüsse auf das Vertrauen in

Herstellerangaben zu.



Diese Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov

Deutschland GmbH im Auftrag der Initiative Markt- und

Sozialforschung, an der 2105 Personen zwischen dem 07.09.2016 und

09.09.2016 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind

repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.



Über die IMSF



Ziel der Initiative Markt- und Sozialforschung e.V. ist es, die

Öffentlichkeit über Markt- und Sozialforschung und deren Unterschied

zu Werbung und Verkauf zu informieren. Weitere Aufgaben sind, die

Garantie von Anonymität und Datenschutz zu betonen und den Nutzen von

Markt- und Sozialforschung für die Gesellschaft zu verdeutlichen.

Weitere Informationen unter www.deutsche-marktforscher.de



Träger der Initiative sind die Branchenverbände der Markt- und

Sozialforschung:

- ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute

e.V.

- Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute e.V.

(ASI)

- BVM Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher e.V.

- Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung e.V. (DGOF)



Unterstützt wird die Initiative Markt- und Sozialforschung e.V. durch

die Fördermitglieder:

- GapFish GmbH

- GfK Verein

- IFAK Institut GmbH & Co. KG

- infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH

- Ipsos GmbH

- Psyma Group AG

- SKOPOS Institut für Markt- und Kommunikationsforschung GmbH &

Co. KG

- TNS Infratest Holding GmbH & Co. KG

- YouGov Deutschland AG







