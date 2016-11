Endlich Lieferbar. Neu. Candy Splash Frankys Bakery. Die Flavor Drops von Frankys Bakery mit über 30 Geschmäckern.

Candy Splash Flavor Drops Frankys Bakery

(firmenpresse) -



Ein köstliches, hoch konzentriertes, kalorienfreies Aroma in flüssiger Form mit dem traditionellen Geschmack der guten alten Zeit







– Sie brauchen nur wenige Tropfen, um Gebäck, Getränken, Proteinshakes, Joghurt, Quark und vieles mehr in einen absoluten Genuss zu verwandeln, der seinesgleichen sucht.







Sie lieben süße und/oder fruchtige Speisen wie Fruchtjoghurt, Quarkdesserts mit Vanille, Schoko oder Fruchtgeschmack und süße, fruchtige Getränke? Uns geht es da nicht anders als Ihnen, aber leider sind die meisten fertig zubereiteten Produkte dieser Art, die Sie im Supermarkt Ihres Vertrauens finden, wahre Zucker und Kalorienbomben, die nicht mehr viel mit gesunder Ernährung zu tun haben.







Diese traurige Tatsache hat uns dazu inspiriert, ein Aromasystem in flüssiger Form zu entwickeln, das es Ihnen ermöglicht, all diese leckeren Speisen und Getränke ohne viel Aufwand selbst und vor allem auf sehr viel gesündere Art und Weise zuzubereiten. Hierbei haben wir natürlich unsere jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der süßen Köstlichkeiten mit einfließen lassen, um Ihnen einen perfekt abgerundeten Geschmack zu liefern, der Sie an die Süßspeisen Ihrer Großmutter erinnern wird.







Das Ergebnis unserer Anstrengungen ist Candy Splash, ein praktisch kalorienfreies Aromasystem in flüssiger Form, von dem Sie nur wenige Tropfen benötigen, um allen erdenklichen Speisen und Getränken ein köstliches Aroma zu verleihen, das Sie an den Geschmack der guten alten Zeit erinnern wird. Durch die flüssige Darreichungsform und die sehr geringe benötigte Menge ist Candy Splash das praktischste und bequemste Aromasystem, das Sie sich vorstellen können. Sie müssen kein Pulver auflösen und es besteht keinerlei Gefahr, dass Sie cremige Speisen durch zu viel Flüssigkeit „verwässern“ oder deren Konsistenz verändern.







Candy Splash kann zur Verfeinerung von Quark- und Joghurtspeisen, Proteinshakes, Getränken und sogar Backwaren jeglicher Art verwendet werden. Sind Ihnen Ihre gesunden Haferflocken in Milch zum Frühstück zu eintönig? Kein Problem! Ein paar Tropfen Candy Splash werden Ihr Frühstück in einen völlig neuen Genuss verwandeln! Sind Sie es leid, immer dieselben Light Getränke mit denselben Geschmacksrichtungen zu trinken? Dann geben Sie doch einfach ein paar Tropfen Candy Splash zu einem Glas Mineralwasser hinzu und genießen Sie eine köstliche Erfrischung ohne Kalorien!









Mit Candy Splash hat jegliche Eintönigkeit und Langeweile bei Süßspeisen und Gretränken ein Ende. Bei über 40 unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, die von unterschiedlichsten Fruchtaromen bis hin zu Schokolade und Vanille reichen, wird wirklich jeder seinen Lieblingsgeschmack finden. Natürlich sind diese unterschiedlichen Geschmacksrichtungen auch miteinander kombinierbar, so dass Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Genießen Sie jeden Tag einen neuen leckeren Geschmack!



Candy Splash Flavor Drops– der köstliche volle Geschmack aus der guten alten Zeit – völlig frei von Zucker und unnötigen Kalorien.



Frankys Bakery – traditioneller Genuss seit 1954!











30 ml



Serving Size1portion



Servings Per Container



Amount Per Serving



Calories 0



Calories From Fat 0



% Daily Value*



Energy Value 1kJ / 0kcal



Fat 0g



On which



Saturated fatty acids 0g



Carbohydrates 0g



On which



Sugars 0g



Dietary Fiber 0g



Protein 0g



Salt 0g



Not a Significant Source of Dietary Fiber



Ingredients



water, flavors, sucralose.





http://www.alpha-supps.com/frankys-bakery/candy-splash/



ALPHA SUPPS

SEO: MISS KETKAEW SINGTHONG

133/8 -MOO5 - TAMPONN

KHO-LAK¸ AMPHOE: MUANG

PRACHUAP KHIRI KHAN - 77000 THAILAND





VAT.NUMBER (Steuernummer): 5471200064060 THAILAND







Phone Thailand: 0066-869118013

Alpha-Supps

Firma: Alpha-Supps

Ansprechpartner: Singhtong

Stadt: Prachuap



