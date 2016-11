TriMetals Mining Inc. ernennt strategischen Berater für den Bereich Kapitalmärkte



14. November 2016, Vancouver, British Columbia-TriMetals Mining Inc. (TSX: TMI and TMI.B, US OTCQX: TMIAF and TMIBF), gibt die Verpflichtung von Cairn Merchant Partners LP (Cairn) als strategischen Berater für den Bereich Kapitalmärkte bekannt. Caim soll das Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung einer strategischen Marketingstrategie unterstützen. Doug Flegg, Partner bei Cairn, hat mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bergbau und den entsprechenden Kapitalmärkten durch seine Tätigkeit bei renommierten Investmentbanken. Er war unter anderem an mehr als 200 Finanzierungen im Bereich Bergbau beteiligt. Vor seiner Tätigkeit bei Cairn war Doug Managing Director, Global Mining Sales bei BMO Capital Markets.



Ralph Fitch, President und CEO des Unternehmens, sagte hierzu: Wir freuen uns sehr, Doug mit an Bord zu haben. Er wird wesentlich dazu beitragen, die Bekanntheit unseres Unternehmens und unseres Projekts Gold Springs an den Kapitalmärkten zu steigern und nordamerikanische institutionelle Investoren für unser Unternehmen zu gewinnen.



Über TriMetals Mining Inc.



TriMetals Mining Inc. ist ein wachstumsorientiertes Mineralexplorationsunternehmen, das durch die Exploration und Erschließung des Projekts Gold Springs in den bergbaufreundlichen US-Bundesstaaten Nevada und Utah mit seinen oberflächennahen Gold- und Silbervorkommen Werte generiert.



Im Geschäftsmodell des Unternehmens werden die Erfolge des Teams bei der Entdeckung und Erschließung großer Projekte, die fundierten Betriebs- und Verfahrenskenntnisse sowie der Fokus auf Beziehungsarbeit mit den Gemeinden und nachhaltiger Erschließung vereint. Das Management verfügt über umfangreiche Erfahrungen im internationalen Explorations- und Bergbausektor.



Die Stammaktien und Klasse-B-Aktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel TMI bzw. TMI.B sowie im OTCQX-Markt der USA unter dem Kürzel TMIAF bzw. TMIBF gehandelt. Bitte beachten Sie, dass die Inhaber der Klasse-B-Aktien mit Ausnahme eines Gesamtanspruchs auf 85 % der Geldmittel (netto, nach Abzug sämtlicher Kosten, Steuern und Auslegungen und des Anteils des Drittgeldgebers), die TMI u. U. aus einem Schiedspruch oder Vergleich in Zusammenhang mit dem Schiedsverfahren von SASL gegen Bolivien hinsichtlich der Enteignung des Projekts Malku Khota im Jahr 2012 erhalten könnte, keinen Anspruch auf die Vermögenswerte des Unternehmens. Weitere Informationen zu TriMetals Mining Inc. erhalten Sie unter www.trimetalsmining.com und auf SEDAR unter www.sedar.com.





Zukunftsgerichtete Aussagen



Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen blicken in die Zukunft und bringen eine Meinung im Hinblick auf die Auswirkung bestimmter Ereignisse und Trends auf die Geschäftstätigkeit zum Ausdruck. Zukunftsgerichtete Aussagen können Ausdrücke wie wird, generiert und ähnliche Ausdrücke enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und bergen verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von den Erwartungen unterscheiden, wenn bekannte und unbekannte Risiken oder Unsicherheiten unsere Geschäftstätigkeit beeinflussen oder sich unsere Schätzungen und Annahmen als unrichtig erweisen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, zählen unter anderem: das Urteil im international Schiedsverfahren, einschließtlich des Zeitpunkts und des Umfangs des Schadensersatzes, die Erwartungen der Unternehmensleitung hinsichtlich des entgültigen Betrags der Kosten, Gebühren und sonstigen Aufwendungen und Verbindlichkeiten, die im Rahmen mit dem Schiedsverfahren anfallen, und die Unfähigkeit oder Verzögerungen bei der Erhebung des Werts eines möglichen Schiedsurteils oder Vergleichs, und Risiken der Mineralexplorationsindustrie, welche den weiteren Ausbau der Projekte Gold Springs und Escalones beeinflussen könnten, u.a. mögliche Abweichungen bei den Mineralressourcen oder Erzgehalten, Gewinnungsraten und Metallpreisen, die Verfügbarkeit ausreichender Finanzmittel zur Finanzierung weiterer erforderlicher Arbeiten im vorgesehenen Zeitrahmen und zu angemessenen Bedingungen, die Verfügbarkeit von Maschinen und Geräten sowie qualifizierten Fachkräften, unerwartet auftretende maschinelle oder verfahrenstechnische Mängel, Änderungen bei den Projektparametern im Zuge der Detailplanung sowie sonstige Risiken, die umfassend im Jahresbericht und anderen öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens (auf SEDAR unter www.sedar.com erhältlich) beschrieben sind. Die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen getroffen wurden, basieren auf: der Fähigkeit des Unternehmens, einen Mehrwert aus seinen Investitionen in Bolivien zu schöpfen; der Durchführung des Schiedsverfahrens wie üblich und in Einklang mit Procedural Order Nr. 1 (in der geänderten Fassung vom April und Juni 2015 bzw. Januar 2016); und der Erfüllung der vertraglichen Pflichten durch den Drittgeldgeber; der Genauigkeit der aktuellen Ressourcenschätzungen und der Auswertung der Bohrergebnisse, der Ergebnisse der metallurgischen Untersuchungen und anderer Explorationsergebnisse; der laufenden Unterstützung der Bergbauaktivitäten durch die Regierungen in Nevada, Utah und Chile; der Verfügbarkeit von Maschinen und Geräten sowie qualifizierten Fachkräften für den weiteren Ausbau des Projekts Gold Springs; und der Umsetzung der bestehenden Pläne und weiteren Explorations- und Erschließungsprogramme des Unternehmens für das Projekt Gold Springs, welche sich aufgrund von Meinungsänderungen des Unternehmens oder infolge neuer Informationen, die eine Plan- oder Programmänderung nahelegen, ändern könnten.



Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu erneuern oder zu ändern, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird gesetzlich gefordert. Wenn nicht anders angegeben, beschreiben die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung die Erwartungen des Unternehmens per 14. November 2016.



TriMetals Mining Inc. - Ansprechpartner:



Ralph Fitch

President & CEO

303.584.0606

ralphfitch(at)trimetalsmining.com-



Matias Herrero

Chief Financial Officer

303.584.0606

mherrero(at)trimetalsmining.com



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!







