Euromax reicht vorläufigen Kurzprospekt ein

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT



14. November, 2016 - Vancouver, British Columbia. Euromax Resources Ltd (Euromax oder das Unternehmen) (TSX:EOX) (OTCQX:EOXFF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Zusammenhang mit einem Marktangebot (die Platzierung) von Einheiten (jede eine Einheit) einen vorläufigen Kurzprospekt eingereicht hat. Das Unternehmen hofft, mit dieser Platzierung einen Bruttoerlös von insgesamt 35 Millionen CAD zu erzielen. Die Platzierung wird von einem Konsortium unter der Leitung von CIBC Capital Markets durchgeführt, an dem auch National Bank Financial Inc., Scotia Capital Inc., Echelon Wealth Partners Inc. und Peel Hunt LLP (gemeinsam das Konsortium) beteiligt sind.



Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens (jeder ein Warrant) zusammen. Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber, innerhalb von 12 Monaten nach dem Abschlussdatum der Platzierung eine Stammaktie zu einem Preis zu erwerben, der einem Aufschlag von rund 10 % auf den Platzierungspreis entspricht. Über die endgültige Preisgestaltung der Einheiten, einschließlich des Ausübungspreises der Warrants, sowie die Festsetzung der Gesamtanzahl an zu veräußernden Einheiten wird im Kontext mit dem vorherrschenden Marktumfeld zum Zeitpunkt des Abschlusses des Übernahmevertrags für die Platzierung entschieden.



Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Rückzahlung der Verbindlichkeiten im Rahmen einer Goldkaufvereinbarung, zur Deckung von Projektfinanzierungskosten, Kosten in Zusammenhang mit der Vertragserrichtung für die technische Planung, Beschaffung und Bauleitung, Kosten im Vorfeld der Errichtung und Kosten des Genehmigungsverfahrens - allesamt in Verbindung mit dem unternehmenseigenen Projekt Ilovica-Shtuka in Mazedonien - sowie für betriebliche Aufwendungen und das allgemeine Betriebskapital zu verwenden.





Das Unternehmen wird dem Konsortium eine Option auf Überzuteilung gewähren (die Überzuteilungsoption), welche zum Erwerb von zusätzlichen Einheiten, Stammaktien oder Warrants berechtigt und einen Wert von insgesamt bis zu 15 % der im Rahmen der Platzierung veräußerten Einheiten repräsentiert. Die Überzuteilungsoption kann innerhalb von bis zu 30 Tagen nach dem Abschluss der Platzierung jederzeit entweder zur Gänze oder zum Teil ausgeübt werden, um allfällige Überzuteilungen abzudecken bzw. zu Zwecken der Marktstabilisierung.



Die Einheiten werden in Form eines Kurzprospekts begeben, das bei den zuständigen Wertpapierbehörden in allen kanadischen Provinzen, mit Ausnahme von Quebec, eingereicht wird. Das Unternehmen hat in Verbindung mit der Platzierung einen vorläufigen Kurzprospekt eingereicht. Der vorläufige Kurzprospekt muss erst ergänzt bzw. vervollständigt werden. Die Wertpapiere werden erst verkauft bzw. ein Angebot wird erst angenommen, wenn der endgültige Kurzprospekt genehmigt wurde. Zukünftigen Anlegern wird vor einem Investment empfohlen, genauere Informationen über das Unternehmen und über die Platzierung einzuholen und dazu den Kurzprospekt (einschließlich der darin zu Referenzzwecken enthaltenen Dokumente) sowie andere Dokumente des Unternehmens, die bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden, zu konsultieren. Die Platzierung erfolgt ausschließlich über den Prospekt.



Die Platzierung ist an bestimmte branchenübliche Bedingungen und die behördlichen Genehmigungen sowie an eine Übernahmevereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Konsortium gebunden. Das Unternehmen hat einen Antrag auf Zulassung seiner Stammaktien und Warrants zum Handel an der Toronto Stock Exchange (TSX) gestellt. Für die Zulassung zum Börsenhandel hat das Unternehmen sämtliche Auflagen der TSX-Börsenaufsicht zu erfüllen.



Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere dar bzw. dürfen die Wertpapiere in Rechtssystemen, in denen ein solches Angebot, eine solche Vermittlung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, nicht veräußert werden. Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) registriert, und solche Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung nach dem U.S. Securities Act oder ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierungsanforderung angeboten oder verkauft werden.



Über Euromax Resources Ltd.

Euromax betreibt ein größeres Erschließungsprojekt in Mazedonien sowie ein Explorationsdienstleistungsunternehmen in Bulgarien. Wir konzentrieren uns auf die Errichtung und den Betrieb des Kupfer-/Goldprojekts Ilovica-Shtuka in Mazedonien und nutzen dabei die Explorationserfahrung unseres bulgarischen Explorationsdienstleistungs-Tochterunternehmens.



Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, wie z.B. Aussagen in Bezug auf die Erwartung, dass die entsprechenden Genehmigungen für die Platzierung erteilt werden, zum Erfolg der Platzierung und zur beabsichtigten Verwendung des Nettoerlöses aus der Platzierung. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichtete Aussagen angenommen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument gelten zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments und unterliegen Änderungen, die nach diesem Zeitpunkt eintreten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, auf denen solche Informationen beruhen, sich möglicherweise als ungenau herausstellen könnten, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen können daher nicht als verlässlich gelten. Euromax hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.



