Neu im großem Gigas Nutrition Onlineshop: Rio Crunch Waffeln, die leckeren Protein Waffeln von Got7

GOT7 Rio Crunch - Protein Waffel



- 20% Casein & Whey Protein (Milcheiweiß und Molkeneiweiß)

- Nur 0,8g Zucker pro Waffel

24 x 20 g

Serving Size1Waffle(20g)

Servings Per Container24

Amount Per Serving

Calories416kJ/99 kcal per Waffle

Calories From Fat

% Daily Value*

Total Fat6,8g

Saturated Fat3,4g

Carbohydrates5,6g

of which sugars0,8g

polyols alcohol2,6

Fiber2,2g

Protein4,0g

Salt0,05g

Ingredients



Milchschokolade mit Maltit (31%) (Süßungsmittel: Maltit, Kakaobutter 7,6%, Vollmilchpulver, Kakaomasse 3,4%, Emulgator: Sojalecithin; natürliches Vanillearoma); Palmfett, Weizenmehl, Oligofruktose, Kasein (Milch), Molkeproteinkonzentrat (Milch), Rapsöl, Kokosöl, Aroma, Eigelb (aus Freilandei), Emulgator: Rapslecithin; Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßungsmittel: Sucralose. ALLERGEN INFORMATION: Contains Milk And Soy (Lecithin) Ingredients.





Verfasser und Verantwortlicher für den Inhalt, Präsentation dieser Webseite/Domain ist ausschließlich die Firma Gigas Nutrition LLC:



Gigas Nutrition LLC

3802 Rosecrans Street, #305

San Diego, CA 92110

United States of America

Registered/Correspondence office in UK:



Gigas Sports Limited

The Picasso Building

Caldervale Road

Wakefield

West Yorkshire WF1 5PF

Great Britain



Company Nummer: 5917384

Registered office/Correspondence in NL:



Gigas Nutrition BV

Postbuss 111

5900AC Venlo

Netherlands

KvK: 52338177

VAT: NL850401665B01

