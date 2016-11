Animal Cuts Universal der Fatburner von Univeral Nutrition.

Profi Diätprodukt zur Körperfettreduktion, Entwässerung, Energiesteigerung und optimalen Definition.



Der ultimative Fatburner; Freizeit- und Leistungssportler. Wie die anderen Animal Line Produkte enthält "Universal Animal Cuts Free" eine einzigartige Bandbreite wirkungsvoller Inhaltsstoffe. Egal ob Sie nur Ihren Körperfettanteil reduzieren wollen oder als Profi Sportler für Wettkämpfe in Top Form kommen wollen.

Kein anderes Produkt weit und breit bietet diese Kombination enthaltener Wirkstoffe. Was macht "Universal Animal Cuts Free" so einzigartig? Es unterstützt die Definitionsphase einer Diät von unterschiedlichsten Seiten. Während die meisten Diätprodukte nur aus ein oder zwei Komponenten bestehen, enthält "Animal Cuts" unglaubliche neun unterschiedliche Wirkstoffgruppen;

thermogene Wirkstoffe

lipotrophe Substanzen

stoffwechselanregende Bestandteile

Entwässerungsmittel

Thyroid Verstärker

Insulin regulierende Stoffe

Nukleotid Regulatoren

Neurotransmitter Regulatoren

und abschließend den einzigartigen Animal Cuts Complex™.



Als Basis für das "Universal Animal Cuts Free" dient ein klinisch erprobter thermogener Stack, der unter anderem einen revolutionären neuen Wirkstoff enthält (Green Tea Extract). Laut angesehener Studien gibt es keine Überstimulierung wie beim Ephedrin, trotzdem aber optimale Fatburning Eigenschaften.





Forscher fanden heraus, daß dieser Extrakt in Kombination mit Bitterorange und Guarana die Fatburner Eigenschaften noch verstärkt. Aber mit der thermogenen Wirkung alleine ist es noch nicht getan. "Universal Animal Cuts Free" enthält noch äußerst effektive lipotrophe Substanzen, die für eine Freisetzung und Mobilisierung von Fetten in der Leber sorgen. Hinzu kommen metabole Wirkstoffe wie das L-Carnitin, zur Energiesteigerung und zusätzlichen Unterstützung des Fettstoffwechsels; leichte Appetitzügler zur Reduzierung von Hungergefühlen;entwässernde Substanzen wie Taraxacum und Uva Ursi; Thyroid stimulierende Pflanzensubstanzen wie das Guggul und die Isoflavone;zusätzlich Neurotransmitter Booster zur Unterstützung optimaler Gehirnfunktionen; Nukleotid Regulatoren; Insulin beeinflussende Substanzen um die Insulin Sensitivität zu verbessern und viele andere Wirkstoffe zur Körperfettreduktion und Definition. Das Mega Diätprodukt für alle Freizeit- und Wettkampfsportler. Für den gleichzeitigen Aufbau fettfreier Muskelmasse perfekt zu kombinieren mit dem Animal MStak.





42 Paks

Serving Size1Pack

Servings Per Container42

Amount Per Pack% DV

Stimulant Complex750mg

Caffeine Anhydrous*, Kola Nut*, Guarana*, Yerba Mate*, Raspberry Extract**

Metabolic Complex750mg

Green Tea Leaf Extract (polyphenols/EGCG)**, Oolong Tea Leaf Extract (polyphenois)**, Black Tea Leaf Extract (polyphenois)**,Coffee Bean Extract (polyphenois)**, Coffee Bean Extract (üpöyphenois)**, White Tea Leaf Extract (polyphenois)**

Thyroid Complex350mg

L-Tyrosine*, Olive Leaf Extract (15% Oleuropein)*, Salvia Officinalis*

Water Shedding Complex800mg

Dandelion Root (Taraxol, Taraxerol)**, Nettle Root**, Burdock Root**, Buchu Leaf**, Juniper Berry Fruit**,Celery Seed**

Nootropic Complex500mg

Gotu Kola (aerial parts)**, Choline (as bitartrate)**, Bacopa Monniera (bacopasides A&B)(leaf)**

Cortisol Inhibiting Complex300mg

Ashwangandha Extract ( Withanolides)**, Panax Ginseng (root)**,Phosphatidylserine**,Magnolia Bark Extract**

CCK Boosting Complex300mg

Gymnema Sylvestre (leaf)**,Apple Pectin(fruit)**,Jojoba Seed Extract (simmondsin)**

Bioavailability Complex500mg

Ginger Root (Gingerols, Shogaols)*, Cayenne*, Grapefruit (6,7-Dihydroxybergamottin)*, Quercetin*, Naringin (Citrus)*, Piper Nigrum Extract*

* Daily Value (DV) not established.

Other Ingredients:

Gelatin, Dicalcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, Stearic Acid, Titanium Dioxide, FD&C Blue #1, FD&C Red #40, FD&C Yellow #6, FD&C Red #3, FD&C Yellow #5. Made In A GMP Facility That Uses Milk, Soy, Egg, Peanuts.



Ingredient Notes:





