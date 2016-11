Basileas Antimykotikum Cresemba® (Isavuconazol) in Frankreich lanciert

Basel, 15. November 2016 - Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab bekannt,

dass sie ihr Antimykotikum Cresemba(®) (Isavuconazol) in Frankreich lanciert

hat. Zusätzlich teilte Basilea mit, dass am 10. November in Paris ein von ihr

unterstütztes Symposium mit Fokus auf aktuelle Herausforderungen und neueste

Möglichkeiten bei der Behandlung invasiver Schimmelpilz­infektionen stattfand.

Die Veranstaltung wurde gemeinsam von Professor Élie Azoulay, Intensivmedizin,

Universitätsspital Saint-Louis, Paris, Professor Jean-Pierre Gangneux, Labor für

Parasitologie und Mykologie des Universitätsspitals Rennes, und Professor

Olivier Lortholary, Abteilung für Infektiologie des Necker - Enfants Malades

Spitals, Paris, geleitet.



David Veitch, Chief Commercial Officer von Basilea, kommentierte: "Wir freuen

uns über die Markteinführung von Cresemba in Frankreich. Das Symposium bot

medizinischen Experten die Gelegenheit, sowohl wichtige klinische Daten zu

diskutieren als auch ihre Erfahrungen bei der Behandlung von Patienten mit

potenziell lebensbedrohlichen invasiven Schimmelpilzinfektionen auszutauschen.

Cresemba adressiert einen wichtigen medizinischen Bedarf bei diesen Patienten."



Isavuconazol erhielt im Oktober 2015 von der Europäischen Kommission die

Marktzulassung zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit invasiver

Aspergillose sowie von erwachsenen Patienten mit Mukormykose, bei denen eine

Behandlung mit dem Wirkstoff Amphotericin B nicht angemessen ist. Invasive

Aspergillose und Mukormykose sind lebensbedrohliche Pilzinfektionen, die

überwiegend bei immungeschwächten Patienten, wie beispielsweise Krebs- oder



Transplantationspatienten auftreten. In vielen Fällen verläuft invasive

Aspergillose tödlich. Bei Mukormykose (auch bekannt als Zygomykose) handelt es

sich um eine rasch fortschreitende und lebensbedrohliche invasive Pilzinfektion,

die häufig Nase und Nebenhöhlen betrifft und mit hohen Sterblichkeitsraten

verbunden ist.



Professor Raoul Herbrecht, Abteilung für Onkologie und Hämatologie des

Hautepierre Universitätsspitals Strassburg, erklärte: "Es besteht ein

erheblicher medizinischer Bedarf bei invasiver Aspergillose und Mukormykose.

Invasive Aspergillose und Mukormykose haben ein hohes Morbiditätsrisiko und

können eine rapide Verschlechterung des Patientenzustands verursachen. Wenn

diese Erkrankungen nicht oder verzögert behandelt werden, können sie zu

Sterblichkeitsraten von bis zu100 % führen. Für geschwächte Patienten mit

invasiven Pilzinfektionen kann sich das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil

von Isavuconazol als vorteilhaft erweisen. Dazu zählen Patienten mit weiteren

Erkrankungen oder der Notwendigkeit einer Langzeitbehandlung sowie Hochrisiko-

Patienten, die Begleitmedikationen, wie beispielsweise Immunsuppressiva

erhalten."



Professor Jean-Pierre Gangneux ergänzte: "Derzeit verfügbare Antimykotika weisen

Lücken in ihrem Spektrum auf. Isavuconazol zeichnet sich durch sein breites

Aktivitätsspektrum gegen Fadenpilze, wie Aspergillus spp. und Mucorales aus. "



Über Cresemba (Isavuconazol)



Isavuconazol ist ein intravenös und oral verabreichbares Antimykotikum

(Medikament gegen Pilzinfektionen) aus der Wirkstoffklasse der Azole und die

aktive Wirksubstanz des Prodrugs Isavuconazoniumsulfat. Das Medikament ist in

den USA zur Behandlung von invasiver Aspergillose und invasiver Mukormykose für

Patienten ab 18 Jahren zugelassen.(1) In Europa verfügt Isavuconazol über die

Marktzulassung zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit invasiver

Aspergillose sowie von erwachsenen Patienten mit Mukormykose, bei denen eine

Behandlung mit dem Wirkstoff Amphotericin B nicht angemessen ist. (2) In den

zugelassenen Indikationen verfügt Isavuconazol über Orphan-Drug-Status in den

USA und Europa. Basilea vermarktet Isavuconazol als Cresemba in Deutschland,

Italien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Österreich und arbeitet in

weiteren EU-Ländern auf den Erhalt nationaler Preis- und

Erstattungsverein­barungen hin. In den USA wird das Medikament von Basileas

Lizenzpartner Astellas Pharma US vermarktet. Ausserhalb der USA und der

Europäischen Union (EU) ist Isavuconazol derzeit nicht für die kommerzielle

Verwendung zugelassen. Die europäische Marktzulassung ist gültig in allen 28 EU-

Mitgliedsstaaten sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen.



Über die Isavuconazol-Studien in invasiver Aspergillose und Mukormykose



Die Zulassung von Cresemba basiert auf Ergebnissen aus dem Isavuconazol-

Entwicklungs­programm. Das Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil von Isavuconazol

bei erwachsenen Patienten mit invasiver Aspergillose wurde in zwei klinischen

Phase-3-Studien belegt: SECURE und VITAL. SECURE war eine randomisierte, doppelt

verblindete Studie mit aktiver Vergleichssubstanz, die mit 516 Patienten mit

invasiver Aspergillose durchgeführt wurde. Bei VITAL handelte es sich um eine

146 Patienten umfassende Open-label-Studie (d.h. ohne Vergleichssubstanz), bei

der sowohl an invasiver Aspergillose erkrankte Patienten mit zuvor bestehender

Nierenschädigung behandelt wurden als auch Patienten mit invasiven Infektionen,

die durch weniger häufig vorkommende Schimmelpilze, Hefen oder dimorphe Pilze

hervorgerufen wurden, einschliesslich invasiver Mukormykose.



In der SECURE-Studie erwies sich Isavuconazol hinsichtlich des primären

Endpunkts der Studie, der 42-Tage-Gesamtsterblichkeit in der Intent-to-Treat-

Population als ebenbürtig (non-inferior) gegenüber der Vergleichssubstanz

Voriconazol. In der mit Isavuconazol behandelten Patientengruppe lag die 42-

Tage-Gesamtsterblichkeit bei 19 % gegenüber 20 % in der Voriconazol-

Behandlungsgruppe.( 3)



Die SECURE-Studie zeigte ähnliche Raten nicht-letaler unerwünschter Wirkungen

für Isavuconazol und den Vergleichswirkstoff Voriconazol. Ferner wies

Isavuconazol mit 42 % im Vergleich zu Voriconazol mit 60 % weniger medikamentös

bedingte Nebenwirkungen bei Patienten mit invasiver Aspergillose auf. Darüber

hinaus wurden bei der Behandlung mit Isavuconazol im Vergleich zu Voriconazol

weniger unerwünschte Wirkungen in Bezug auf die Organklassen Leber-Galle (bei

Isavuconazol 9 % gegenüber 16 % bei Voriconazol), Haut (bei Isavuconazol 33 %

gegenüber 42 % bei Voriconazol) und Augen (bei Isavuconazol 15 % gegenüber 27 %

bei Voriconazol) beobachtet.( 3)



Das Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil von Isavuconazol bei Patienten mit

Mukormykose wurde mit Daten der VITAL-Studie belegt, die eine Subgruppe von 37

Patienten mit nachgewiesener oder wahrscheinlicher Mukormykose enthielt, von

denen 21 Patienten Isavuconazol als Primärtherapie erhielten. Die 42-Tage-

Gesamtsterblichkeit betrug 38 % und war damit vergleichbar zu den in der

Literatur berichteten Sterblichkeitsraten bei der Behandlung von Mukormykose.

Die in dieser Studie beobachtete Gesamtansprechrate bei der Behandlung von

Mukormykose betrug zum Therapieende 31 %; weitere 29 % der Patienten zeigten

eine Stabilisierung. Bei Patienten, die Isavuconazol als Primärtherapie

erhielten, war die Gesamtansprechrate zum Therapieende 32 %, weitere 32 %

zeigten Stabilisierung.( 4) Die Wirksamkeit von Isavuconazol zur Behandlung

invasiver Mukormykose wurde nicht in vergleichenden, kontrollierten klinischen

Studien evaluiert.



Die in klinischen Phase-3-Studien bei mit Isavuconazol behandelten Patienten

aufgetretenen häufigsten unerwünschten Nebenwirkungen waren Übelkeit (26 %),

Erbrechen (25 %), Durchfall (22 %), Kopfschmerzen (17 %), erhöhte

Leberenzymwerte (17 %), Kaliummangel (14 %), Verstopfung (13 %), Atemnot (12 %),

Husten (12 %), periphere Ödeme (11 %) und Rückenschmerzen (10 %).



Über Basilea



Basilea Pharmaceutica AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf

die Entwicklung von Antibiotika, Antimykotika und Medikamenten zur Krebstherapie

spezialisiert hat. Basileas Therapeutika zielen dabei auf das Problem der

zunehmenden Resistenzen gegen bzw. das Nicht-Ansprechen auf derzeitige

Behandlungsmöglichkeiten ab. Mittels der integrierten Forschungs-, Entwicklungs-

und Vermarktungsaktivitäten der Tochtergesellschaft Basilea Pharmaceutica

International AG erforscht, entwickelt und vermarktet das Unternehmen innovative

Medikamente, um den medizinischen Bedarf von Patienten zu adressieren, die an

schweren und potenziell lebensbedrohlichen Krankheiten leiden. Basilea

Pharmaceutica AG hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der Schweizer

Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: BSLN). Für weitere Informationen

besuchen Sie bitte die Unternehmens-Website www.basilea.com.



Ausschlussklausel



Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete

Aussagen betreffend Basilea Pharmaceutica AG und ihrer Geschäftsaktivitäten.

Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und

Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der

Basilea Pharmaceutica AG wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die

aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem

heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG übernimmt keinerlei

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen,

zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



+--------------------------------------------------+

| Peer Nils Schröder, PhD |

| Head Public Relations & Corporate Communications |

| +41 61 606 1102 |

| media_relations(at)basilea.com |

| investor_relations(at)basilea.com |

+--------------------------------------------------+

Diese Pressemitteilung ist unter www.basilea.com abrufbar.



Quellenangaben



1. Cresemba US prescribing information [Zugriff am 7. November 2016]

2. European Public Assessment Report (EPAR) Cresemba: http://www.ema.europa.eu

[Zugriff am 7. November 2016]

3. J. A. Maertens, I. I. Raad, K. A. Marr et al. Isavuconazole versus

voriconazole for primary treatment of invasive mould disease caused by

Aspergillus and other filamentous fungi (SECURE): a phase 3, randomised-

controlled, non-inferiority trial. The Lancet 2016 (387), 760-769

4. F. M. Marty et al. Isavuconazole treatment for mucormycosis: a single-arm

open-label trial and case-control analysis. The Lancet Infectious Diseases

2016, published online on May 8, 2016



