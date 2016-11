BroadSoft-Hub steigert mit kontextbezogener Intelligenz die Mitarbeiterproduktivität

GAITHERSBURG, Maryland, USA, 15. November 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- BroadSoft,

Inc. (NASDAQ:BSFT), ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der

Unified Communication Software as a Service (UCaaS), gab heute den Start von

BroadSoft Hub, einem neuen Cloud-Service der Enterprise-Klasse, bekannt, der

durch die Integration der Echtzeit-Kommunikation mit Cloud-Anwendungen und

kontextbezogener Intelligenz für produktivere Kommunikationen und mehr Mobilität

sorgt. Hub treibt die Zukunft der Arbeit voran, indem er BroadSoft Business-

Nutzern den unmittelbaren Zugang zu relevanten Informationen für jedes Gespräch

bietet - egal, wo auch immer sie sich befinden und welches Gerät sie verwenden.



Die Mitarbeiterproduktivität leidet, wenn es keine Beziehung zwischen mehreren

Geschäftsanwendungen und der Echtzeit-Kommunikation gibt. Nach einem HubSpot-

Forschungsbericht aus dem Jahr 2014 verbringen Mitarbeiter durchschnittlich 31

Stunden pro Monat mit nutzlosen Sitzungen. Dabei geht durch die Suche von über

Standorte, Geräte und Anwendungen hinweg verstreuten Informationen viel Zeit

verloren(1). Dadurch werden Geschäftsprozesse und Workflows oft fragmentiert,

was eine niedrigere Produktivität zur Folge hat.



BroadSoft Hub bietet dem Nutzer ein einheitliches Erlebnis. Er bringt BroadSoft

Business-Apps - UC-One, Team-One und CC-One - und Cloud-Apps mit

kontextbezogenen Informationen zusammen, z. B. neuste Dateien, E-Mails, Social-

Media-Engagements, Tasks und IM-Sitzungen, ohne zusätzliche Anwendungen öffnen

oder durchsuchen zu müssen. Hub erfüllt den Wunsch nach wirklich müheloser

Kommunikation und Zusammenarbeit, die heutige Belegschaften verlangen, indem er



dank eines einheitlichen Benutzererlebnisses für höhere Produktivität und

Mobilität sorgt.



Als Marktführer für Cloud-UC ist BroadSoft eine "Mobile First" Cloud-PBX-, UC-,

Team-Kollaborations- und Contact-Center-Plattform, die das Vertrauen von 25 der

Top-30-Serviceanbieter weltweit (nach Umsatz) genießt. BroadSoft Hub kann die

Kosten und die Komplexität der Standardintegration von Anwendungen mit Google G

Suite, Office 365, Salesforce, Twitter usw. sowie mit BroadSoft Business-

Anwendungen für UC, die Team-Kollaboration und Contact-Center reduzieren. Zudem

können Kunden und Entwickler mithilfe des BroadSoft Developer Program BroadSoft

Business bOpen-APIs, -SDKs und Sandbox-Tools verwenden, um schnell, zuverlässig

und sicher kundenspezifische Integrationen und Anwendungen zu entwickeln.



"BroadSoft Hub setzt durch die Kombination von kontextbezogener Intelligenz mit

UC Kommunikationen in intelligente Gespräche um. Der neue Service erhöht die

Produktivität, optimiert Prozessabläufe und verbessert die

Benutzerfreundlichkeit", sagte Scott Hoffpauir, Chief Technology Officer,

BroadSoft. "Indem sich der Nutzer im Mittelpunkt seiner integrierten Cloud-

Anwendungen befindet, verfügt er über die erforderlichen Werkzeuge, um die

Informationsflut zu verwalten und mühelos und instinktiv durch die Informationen

zu navigieren."



BroadSoft Hub wurde durch die BroadSoft Project Tempo-Innovationsinitiative

inspiriert, deren Vision für die Zukunft der Arbeit auf der Konferenz BroadSoft

Connections 2015 ins Leben gerufen wurde. Ein erfolgreiches Beta-Programm mit

ausgewählten Serviceanbieterkunden von BroadSoft aus der ganzen Welt diente

dazu, das BroadSoft Hub-Benutzererlebnis weiterzuentwickeln. BroadSoft Hub steht

allen Kunden ab März 2017 zur Verfügung.



Hier können Sie mehr über BroadSoft Hub erfahren.



Zukunftsgerichtete Aussagen:



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen können anhand von Begriffen und Formulierungen wie "kann" und

"ermöglicht" und anderen ähnlichen Begriffen und Formulierungen erkannt werden.

Sie umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf die Vorteile, die sich für die

Kunden von BroadSoft aus der Verwendung der BroadSoft Hub-Lösung ergeben. Die

Ergebnisse der Ereignisse, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen

beschrieben werden, unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,

Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen unterscheiden können, die

in diesen zukunftsgerichteten Aussagen vorweggenommen werden, insbesondere die

finanziellen und andere Vorteile für BroadSoft, die sich aus der Verwendung von

BroadSoft Hub durch seine Serviceanbieter ergeben, sowie diejenigen Faktoren,

die im Abschnitt "Risikofaktoren" des 10-K-Formulars von BroadSoft aufgeführt

sind, das für das Jahr zum 31. Dezember 2015 am 29. Februar 2016 bei der

Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie Faktoren, die

in anderen Dokumenten von BroadSoft aufgeführt sind, die bei der SEC eingereicht

wurden. Alle Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auf den Stand vom

14. November 2016. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt BroadSoft

keinerlei Verpflichtung, die hier vorgenommenen zukunftsgerichteten Aussagen aus

irgendeinem Grund öffentlich zu aktualisieren, um die Aussagen an die

tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen in Bezug auf die Erwartungen von

BroadSoft anzupassen.



Über BroadSoft:



BroadSoft ist der technologische Innovator im Bereich der Cloud-Kommunikation-,

Teamarbeits- und Contact-Center-Lösungen für Unternehmen und Serviceanbieter in

80 Ländern. Wir sind, was die Marktanteile betrifft, führend auf dem Gebiet der

Cloud-basierten Unified Communications mit einer offenen, mobilen und sicheren

Plattform. 25 der 30 nach Umsatz größten Serviceanbieter der Welt setzen ihr

Vertrauen in uns. Unsere BroadSoft Business-Anwendungssuite bietet Benutzern und

Teams die Möglichkeit, Ideen zu teilen und auf einfache Art zu arbeiten, um eine

bahnbrechende Leistung zu erzielen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.BroadSoft.com.



Twitter | LinkedIn | Work It!



(1) HubSpot - 12. Juni 2014, "You're Going to Waste 31 Hours in Meetings This

Month" von Corey Wainwright



Investor Relations:

Chris Martin

+1 561-404-2130

cmartin(at)broadsoft.com



Medienkontakt:



Nord- und Südamerika

Brian Lustig, Bluetext PR für BroadSoft US

+1 301.775.6203

brian(at)bluetext.com



Europa

Andy Crisp / Jon Bawden / Kate Anderson, Cohesive für BroadSoft UK

+44 (0) 1291 626200

broadsoft(at)wearecohesive.com



APAC

Terry Alberstein, Navigate Communication

+61 (0) 458-484-921

terry(at)navigatecommunication.com.au







