Guerbet - ein neuer globaler Marktführer auf dem Weg in die Zukunft

Innerhalb von 90 Jahren konnte der Konzern seine Erfolgsgeschichte

auf Innovation aufbauen und hat sich nun vorgenommen, einen

internationalen Ansatz zu entwickeln



Guerbet(FR0000032526 GBT), weltweiter Spezialist für

Kontrastmittel und Lösungen für medizinische Bildgebung, begeht heute

gemeinsam mit seinen 2.600 Mitarbeitern und Stakeholdern seinen 90.

Geburtstag.







Ein Jahr, nachdem der Konzern seinen Umfang infolge einer großen

Übernahme in den USA verdoppeln konnte, bestätigt er erneut sein

Vorhaben, sich auf lange Sicht zu einer weltweit führenden Größe in

der medizinischen Bildgebung zu entwickeln. Seine Stärke liegt in

einer breiten Palette medizinischer Lösungen und Dienstleistungen

(CT-Untersuchung, MRT und interventionelle Radiologie), seinen

kontinuierlichen Investitionen in Innovation und seinen

Produktionskapazitäten sowie einem Netzwerk von Tochterfirmen und

Partnern, die seine Präsenz auf allen wichtigen Märkten weltweit

garantieren.



Ein Pionier und eine feste Größe für die Bildgebung von Morgen



Die Geschichte von Guerbet reicht zurück bis ins Jahr 1901, als

Marcel Guerbet das erste jodhaltige Kontrastmittel der Welt

entdeckte. Das pharmazeutische Unternehmen wurde allerdings erst am

15. November 1926 offiziell gegründet. 1965 änderte es seinen Namen

in SA Laboratoires André Guerbet. Aus damals 150 Mitarbeitern wurden

1.000 im Jahr 1990, 1.500 im Jahr 2015, und heute (nach der Übernahme

von Mallinckrodts Firmenbereich für Kontrastmedien und Liefersysteme,

die vor einem Jahr abgeschlossen wurde) schließlich 2.600. Mit dieser

Übernahme erreichte Guerbet in allen Segmenten und geographischen

Gebieten die kritische Masse und hat vor, unter die weltweiten Top 3

zu kommen.





Von den 1970er Jahren an baute Guerbet, das sich zuvor im

Wesentlichen auf Frankreich konzentriert hatte, sein internationales

Vertriebsnetz deutlich aus. Vor 30 Jahren, im Jahr 1986, ging Guerbet

an die Börse (am zweiten Markt der Paris Stock Exchange), um seine

Entwicklung zu unterstützen. Seit 2005 wurde ein breites

Modernisierungsprogramm für die Industriestandorte des Konzerns

umgesetzt: 215 Mio. Euro flossen in die langfristige Sicherheit

seiner Arbeitsplätze und die Unterstützung seiner globalen

Wachstumsstrategie.



Heute ist Guerbet ein internationaler Konzern, der 83 % seiner

Verkäufe außerhalb von Frankreich abwickelt. Seine vier

Wachstumsmotoren sind Kontrastmittel für MRT, Kontrastmittel für

Röntgenbilder, interventionelle Radiologie sowie Theranostik und

Bildgebungslösungen und -dienstleistungen, einschließlich

medizinischer Geräte wie z. B. Injektoren.



Das Video zu unserem 90-jährigen Jubiläum kann hier abgerufen

werden: www.guerbet.com/90-years-of-passion.html



Ein ganz besonderes industrielles Abenteuer



Die erste Ankündigung der Feier anlässlich Guerbets 90.

Geburtstags erfolgte beim französischen radiologischen Kongress

(Journées Francophones de Radiologie), der vom 14. bis 17. Oktober in

Paris stattfand. Im Beisein des Präsidenten der französischen

radiologischen Gesellschaft wurde dort ein Fresco mit den

herausragenden Daten in der Geschichte von Guerbet enthüllt. Das

Banner mit den "90 Years of Passion" spiegelt das große Engagement

des Teams von Guerbet für die diagnostische und interventionelle

Bildgebung wider, die Prognosen und Lebensqualität der Patienten

verbessern sollen.



Im Rahmen der Feierlichkeiten werden Guerbets Standorte in aller

Welt Veranstaltungen ausrichten, bei denen in den kommenden Monaten

Mitarbeiter und Besucher aufeinandertreffen können.



Veranstaltungen, denen Sie auf Twitter folgen können:

(at)GuerbetGroup, #Guerbet90



Yves L'Epine, CEO von Guerbet: "Guerbet hat schon zahlreiche

Wendepunkte durchlebt, aber dies ist ein entscheidender Abschnitt in

seiner Geschichte. Es ist eine Zeit, die für unsere Teams besonders

spannend ist, aber auch eine große Herausforderung darstellt. Wir

sind dabei, unsere große Übernahme erfolgreich zu integrieren, um

einen neuen weltweiten Marktführer für medizinische Bildgebung zu

schaffen, der innovativ ist und allen seinen Partnern respektvoll

gegenübersteht.



Mehr denn je besteht unsere Motivation darin, unersetzliche

Lösungen für die diagnostische und interventionelle Bildgebung in

aller Welt anzubieten. Angesichts der Herausforderungen des Alterns,

der Entwicklung chronischer Krankheiten und bestimmter Krebsarten,

die nach wie vor schwer zu behandeln sind, eröffnet die medizinische

Bildgebung eine erstaunliche Palette von Möglichkeiten, die große

Fortschritte für die Patienten verheißen."



Über Guerbet



Guerbet ist mit 90 Jahren Unternehmensgeschichte ein Vorreiter im

Bereich der Kontrastmittel und der einzige Pharmakonzern der Welt,

der sich der medizinischen Bildgebung verschrieben hat. Das

Unternehmen bietet eine umfangreiche Palette von Produkten für

Röntgenaufnahmen, Magnetresonanztomographie (MRT) sowie

interventionelle Radiologie und Theranostik (IRT) und darüber hinaus

ein Sortiment von Injektoren und damit zusammenhängenden

medizinischen Geräten, die die Diagnose und Behandlung der Patienten

erleichtern. Um neue Produkte zu entwickeln und sein künftiges

Wachstum zu sichern, investiert Guerbet stark in F&E, wofür es rund 9

% seiner Einnahmen aufwendet. Guerbet (GBT) ist an der Euronext Paris

gelistet (Segment B - Mid Caps) und erzielte 2015 789 Mio. Euro

Pro-Forma-Umsätze.



Weitere Informationen über Guerbet finden Sie auf

http://www.guerbet.com







