Am 14. Januar 2017 wird der Presseball Berlin, der bereits zum

116. Mal zelebriert wird, unter neuer Leitung im Maritim Hotel Berlin

stattfinden. Der älteste Ball der Welt steht diesmal unter dem Motto

"Eine Zeitreise durch die Geschichte - 144 Jahre Presseball Berlin"

und eröffnet das Jubiläumsjahr "400 Jahre Zeitungsstadt Berlin".



Gérard Biard, der Chefredakteur von Charlie Hebdo, wird als einer

der Gastredner zum Thema Presse- und Meinungsfreiheit sprechen.

Charlie Hebdo ist die französische Satirezeitschrift, auf welche am

7. Januar 2015 ein Anschlag verübt worden ist. Ein Anschlag auf

unsere Grundrechte der freien Meinung, Kunst und Presse.



Seit 1872 gehört der Presseball Berlin, der als

Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten notleidender Journalisten ins

Leben gerufen wurde, zu den schönsten und wichtigsten

Begegnungsplattformen für Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik &

Medien und ist ein wichtiger Bestandteil der Kultur in Deutschland.



Bei den vergangenen 115 Bällen waren unter den über 200.000

Ballgästen zahlreiche prominente Persönlichkeiten wie Walter Scheel,

Helmut Schmidt, Axel Springer, Marlene Dietrich, Willy Brandt, Harald

Juhnke, Hans Dietrich Genscher, Richard von Weizsäcker, Hildegard

Knef und Helmut Kohl. Neben Bundespräsidenten und Bundeskanzlern

gehörte der Regierende Bürgermeister stets zu den Stammgästen. Auch

für den kommenden Presseball gibt es zahlreiche Zusagen prominenter

Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst, Kultur, Sport und

Medien.



Der Presseball Berlin steht für ein weltoffenes, interkulturelles

und internationales Berlin. Ein Ball von Berlinern für Berliner - und

Gästen aus aller Welt. Die Besucher erwartet wieder eine rauschende

Ballnacht mit musikalischen Top-Acts, wie der SWR Big Band, Mungo

Jerry sowie dem Kinderchor der Deutschen Oper Berlin, die allesamt



schon ein Millionenpublikum begeistern konnten. Zusätzlich zum

klassischen Ballsaal wird es eine Diskothek mit aufwendiger

Lichtinstallation geben, wo bis in die frühen Morgenstunden getanzt

wird.



Viele zusätzliche Lounges & Areabereiche laden zum Staunen,

Probieren & Genießen ein, so z.B. die Casino Lounge "mit dem Glamour

von Monte Carlo". Bei der traditionellen Tombola können hochwertige

Preise, wie Luxus-Reisen, Elektronikartikel und weitere Preise

gewonnen werden. Der Erlös der Tombola kommt diesmal "Reporter ohne

Grenzen" sowie "Kinder in Gefahr" zugute.



Presseball Berlin - Die Nacht der Legenden



Weitere Informationen und Ballkarten unter Tel.: 030 35103446 oder

auf http://www.presseball.de







