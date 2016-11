589 000 Handwerksunternehmen im Jahr 2014

(ots) - Im Jahr 2014 waren in Deutschland rund 589 000

Unternehmen im zulassungspflichtigen und zulassungsfreien Handwerk

tätig. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis der

registergestützt durchgeführten Handwerkszählung 2014 weiter

mitteilt, erwirtschafteten diese Unternehmen rund 519,2 Milliarden

Euro Umsatz. In den Handwerksunternehmen waren im Jahr 2014

durchschnittlich mehr als 5,1 Millionen Personen tätig. Darunter

waren knapp 3,8 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

und etwa 754 000 geringfügig entlohnte Beschäftigte.



Die Unternehmen des Handwerks sind nach ihrem ausgeübten Gewerbe

in sieben Gewerbegruppen gegliedert. Bezogen auf die Anzahl der

Unternehmen, die tätigen Personen sowie den Umsatz ist das

Ausbaugewerbe die größte Gewerbegruppe. Im Jahr 2014 erwirtschafteten

in dieser Gruppe knapp 242 000 Unternehmen rund 141,7 Milliarden Euro

Umsatz. Im Jahr 2014 waren dort durchschnittlich mehr als 1,4

Millionen Personen tätig. Zu der Gewerbegruppe des Ausbaugewerbes

gehören beispielsweise Installateure und Heizungsbauer, Maler und

Lackierer sowie Elektrotechniker.



Die kleinste Gewerbegruppe ist das Gesundheitsgewerbe. Hier waren

knapp 194 000 Personen in etwa 21 000 Unternehmen tätig und erzielten

14,4 Milliarden Euro Umsatz. Besonders wichtige Gewerbezweige in

dieser Gruppe sind Zahntechniker und Augenoptiker.



Die Handwerke für den privaten Bedarf sind am stärksten von

kleinen Unternehmen geprägt. Zu diesen Handwerken gehören

beispielsweise Friseure, Textilreiniger sowie Steinmetzen und

Steinbildhauer. Sie bilden mit rund 89 000 Unternehmen die

zweitgrößte Gewerbegruppe gemessen an der Zahl der Unternehmen. Die

Unternehmen der Handwerke für den privaten Bedarf hatten

durchschnittlich 4 tätige Personen je Unternehmen und etwa 43 000

Euro Umsatz je tätiger Person. Im Handwerk insgesamt waren



durchschnittlich 9 Personen je Unternehmen tätig und es wurden etwa

101 000 Euro Umsatz je tätiger Person erwirtschaftet.



