Bruttoinlandsprodukt im 3. Quartal 2016 um 0,2 % gestiegen

Sperrfrist: 15.11.2016 08:00

Das deutsche Wirtschaftswachstum verliert etwas an Schwung: Das

Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im dritten Quartal 2016 - preis-,

saison- und kalenderbereinigt - um 0,2 % höher als im zweiten Quartal

2016, teilt das Statistische Bundesamt mit. In der ersten

Jahreshälfte war das BIP stärker gestiegen, nämlich um 0,4 % im

zweiten und 0,7 % im ersten Quartal.



Positive Impulse kamen im Vorquartalsvergleich - preis-, saison-

und kalenderbereinigt - überwiegend vom inländischen Konsum. Sowohl

die privaten als auch die staatlichen Konsumausgaben konnten weiter

zulegen. Nach vorläufigen Berechnungen wurde in Ausrüstungen etwas

weniger und in Bauten etwas mehr investiert als im Vorquartal. Von

der außenwirtschaftlichen Entwicklung wurde das Wachstum gebremst:

Die Exporte waren zum Vorquartal leicht rückläufig, während die

Importe geringfügig anstiegen.



Auch im Vorjahresvergleich hat sich das Wirtschaftswachstum etwas

verlangsamt: Das preisbereinigte BIP stieg im dritten Quartal 2016 um

1,5 % (kalenderbereinigt um 1,7 %), nach 3,1 % im zweiten und 1,5 %

im ersten Quartal 2016 (kalenderbereinigt: 1,8 % und 1,9 %).



Die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal 2016 wurde von 43,7

Millionen Erwerbstätigen im Inland erbracht, das waren 388 000

Personen oder 0,9 % mehr als ein Jahr zuvor.



Neben der Erstberechnung des dritten Quartals 2016 wurden auch die

bisher veröffentlichten Ergebnisse des ersten und zweiten Quartals

2016 überarbeitet und, soweit erforderlich, revidiert. Dabei ergaben

sich für das Bruttoinlandsprodukt keine Änderungen der bisherigen

Ergebnisse.



Ausführlichere Ergebnisse gibt das Statistische Bundesamt am 24.



November 2016 bekannt.



