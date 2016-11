Nürnberg: P&P Gruppe verkauft unter Denkmalschutz stehendes Gebäudeensemble an AXA IM - Real Assets

(firmenpresse) - Die P&P Gruppe Bayern hat jetzt ein unter Denkmalschutz stehendes Gebäudeensemble an der Ecke Allersberger Straße und Kleestraße in Nürnberg-Hummelstein veräußert. Käufer ist die AXA Investment Managers - Real Assets im Namen seines Kunden. Der Verkauf erfolgte im Rahmen eines Asset Deals. Exklusiv beauftragt mit der Durchführung des strukturierten Verkaufsprozesses war Colliers International München GmbH. Projektverantwortlicher aufseiten des Verkäufers war Alexander Faust, Geschäftsführer bei der P&P Real Estate. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Die P&P Gruppe hatte das Gebäudeensemble mit nahezu 10.200 Quadratmetern Grundstücksfläche sowie einer Miet- und Nutzfläche von gut 10.800 Quadratmetern im Jahr 2015 erworben. Die zum Kaufzeitpunkt leer stehende Liegenschaft wurde in der Folge durch die P&P Gruppe revitalisiert, projektiert sowie an die drei bonitätsstarken Adressen Deutsche Bahn AG, Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern vermietet. "Der Erwerb durch einen der führenden europäischen Immobilien- und Assetmanager, AXA IM - Real Assets, bestätigt die hohe Qualität unserer Projektentwicklung", erklärt Alexander Faust. Nicht zuletzt durch die Beibehaltung der architektonisch unverwechselbaren Natursteinklinker-Fassade sei eine eindrucksvolle Mischung aus Historie und Moderne gelungen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pp-gruppe.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die P&P Gruppe ist Investor und Immobilienentwickler mit Sitz in Fürth, München und Berlin. Das Unternehmen realisiert komplexe Projekte in den Segmenten Büro, Gewerbe, Wohnen und Hotel und ist zudem Experte auf dem Gebiet der Revitalisierung. Als Investor akquiriert und strukturiert P&P Immobilien und Grundstücke mit Entwicklungspotenzial in Süddeutschland, Hessen und Berlin. Geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe ist Michael Peter.

Dies ist eine Pressemitteilung von

P&P Gruppe Bayern

PresseKontakt / Agentur:

Simons Team

Heinz-Josef Simons

Am Köttersbach 4

51519 Odenthal

hajo(at)simons-team.de

0171-3177157

simons-team.de



Datum: 15.11.2016 - 08:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1424427

Anzahl Zeichen: 1339

Kontakt-Informationen:

Firma: P&P Gruppe Bayern

Ansprechpartner: Michael Peter

Stadt: Fürth

Telefon: 0911/766061-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 51 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung