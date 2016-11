Ericsson startet auf dem "Digitalen Testfeld Autobahn" mit "5G-ConnectedMobility" ein industrieübergreifendes Konsortium zur 5G-Forschung und -Entwicklung in Deutschland

(ots) - Ericsson, BMW Group, Deutsche Bahn, Deutsche

Telekom, Telefónica Deutschland, Vodafone, 5G Lab Germany an der TU

Dresden, Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) und Bundesnetzagentur

(BNetzA) sind Mitglieder des Konsortiums



- Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)

sowie die Bayerische Straßenbauverwaltung (Autobahndirektion

Nordbayern) unterstützen das Projekt

- Bundesminister Dobrindt: 5G ist Schlüsseltechnologie für

automatisiertes und vernetztes Fahren

- "5G ConnectedMobility" verfolgt Testszenarien insbesondere in

den Bereichen Automotive und Rail

- Dediziertes 5G-Testnetz im 700 MHz-Band auf dem Digitalen

Testfeld Autobahn entlang der Autobahn A9 und

Bahnschnellfahrtstrecke zwischen Nürnberg und Greding



Ericsson hat heute die Bildung eines industrieübergreifenden

Konsortiums zur Stärkung der 5G-Forschung und -Entwicklung in

Deutschland bekannt gegeben. Mitglieder des

"5G-ConnectedMobility"-Projektes sind Ericsson, die BMW Group, die

Deutsche Bahn, alle drei Mobilfunkanbieter Deutsche Telekom,

Telefónica Deutschland und Vodafone, das 5G Lab Germany an der TU

Dresden sowie die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) und die

Bundesnetzagentur (BNetzA). Das Bundesministerium für Verkehr und

digitale Infrastruktur (BMVI) sowie die Bayerische

Straßenbauverwaltung (Autobahndirektion Nordbayern) unterstützen das

Projekt.



"5G-ConnectedMobility" schafft auf dem "Digitalen Testfeld

Autobahn" eine Infrastruktur und eine reale Anwendungsumgebung, um

insbesondere Tests in den Bereichen Fahrzeug-zu-Fahrzeug,

Fahrzeug-zu-Infrastruktur, Digitalisierung der Eisenbahninfrastruktur

und anderweitigen Anwendungen mit 5G-Technologie durchzuführen.



Dazu operiert "5G-ConnectedMobility" in einer eigenständigen

Infrastruktur und ist nicht von einem kommerziellen Netzwerk



abhängig. So können 5G Prototype Applikationen regelmäßig und

jederzeit ohne Einschränkungen und in unterschiedlichen

Netzwerkkonfigurationen installiert und getestet werden. Das

dedizierte Ericsson 5G-Mobilfunknetzwerk erlaubt Live-Tests von

Echtzeitanwendungen auch unter extremen Netzwerklasten und bei

gleichzeitig sehr hohen Reisegeschwindigkeiten. Damit können

Versuchsbedingungen geschaffen werden, wie sie in kommerziell

betriebenen Live-Netzen kaum vorzufinden sind. Ericsson hat in diesem

Zusammenhang die Genehmigung der Bundesnetzagentur zur Nutzung von

Frequenzen aus dem 700 MHz Band für den Bereich Nürnberg-Feucht bis

Greding erhalten und wird als Netzbetreiber fungieren.



Stefan Koetz, Vorsitzender der Geschäftsführung, Ericsson GmbH:

"Ich freue mich, dass es mit "5G-ConnectedMobility" gelungen ist, ein

so breites und vor allem industrieübergreifendes Konsortium zu

bilden. Mit den Mitgliedern aus der Telekommunikationsindustrie sowie

aus der Anwendungsindustrie wird es gelingen, die 5G-Forschung und

Entwicklung aus Deutschland heraus zu beschleunigen und die

besonderen Anforderungen der verschiedenen Industrien in Deutschland

in die internationalen 5G- Standardisierungsaktivitäten einzubringen.

Das wird den Standort Deutschland bei dem Thema stärken."



Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt: "Mit dem nächsten

Mobilfunkstandard 5G geben wir den Startschuss für das digitale

Echtzeitalter. 5G ist eine Schlüsseltechnologie für das

automatisierte und vernetzte Fahren: Sie ermöglicht die direkte

Datenkommunikation zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur.

"5G-ConnectedMobility" wird die Technologie auf dem Digitalen

Testfeld Autobahn weiter vorantreiben. Neben der hochpräzisen

Radarsensorik, die wir auf dem Testfeld installieren, ist das

5G-Projekt damit ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur ersten

volldigitalisierten und vollvernetzten Straße."



Bruno Jacobfeuerborn, CTO Deutsche Telekom AG: "Mehr als bei jeder

anderen Technologie zuvor fließen bei 5G die Bedürfnisse und

konkreten Anwendungsfälle der Industrie in die Entwicklung mit ein.

Die branchenübergreifende Zusammenarbeit innerhalb

"5G-ConnectedMobility' wird uns helfen, das Potenzial hinsichtlich

extremer kurzer Latenzen von unter einer Millisekunde, hohem

Datendurchsatz von mehr als einem Gigabit pro Sekunde oder der

Netzverfügbarkeit für Milliarden Geräte in maßgeschneiderte Angebote

für unsere Kunden zu übersetzen."



Cayetano Carbajo, CTO Telefónica Deutschland: "Im Rahmen dieses

Projektes ziehen bedeutende Vertreter beider Industrien an einem

Strang, um die Anforderungen an künftige Kommunikationsnetze mit den

Bedürfnissen der Automobilindustrie in Einklang zu bringen.

Telefónica unterstützt diesen Vorstoß, welcher die außergewöhnliche

Chance bietet, völlig neue Anwendungen beider Technologien zu

erschließen."



Hannes Ametsreiter, CEO Vodafone Deutschland: "Mit unseren

hochleistungsfähigen Netzen sind wir die führende Kraft für das

Internet der Dinge. Gemeinsam mit den Experten von Ericsson und der

beteiligten Partner treiben wir im neu gegründeten Konsortium die

Entwicklung von neuen 5G-Technologien voran und bringen vernetzte und

vollautomatisierte Autos vom Labor auf die Straße."



Professor Dr.-Ing. Dr. h.c. Frank H.P. Fitzek, Deutsche Telekom

Chair for Communication Networks, 5G Lab Germany, TU Dresden: "Die TU

Dresden sieht in diesem Projekt eine grossartige Gelegenheit, die

bereits entwickelten Technologien des 5G Lab Germanys mit wichtigen

Partnern in der Praxis zu testen. Vernetzte Autos werden die

Sicherheit im Verkehr erheblich steigern, bedingen aber auch neue

Technologien für die dynamischen Netze der Zukunft. Aufgrund der

bereits existierenden exzellenten Kooperation mit Ericsson sowie der

Deutschen Telekom und Vodafone, sind wir zuversichtlich schon bald

erste Praxis-Ergebnisse liefern zu können."



Die Teststrecke besteht aus mehreren Bauabschnitten auf dem

"Digitalen Testfeld Autobahn" in einem rund 30 km langen Bereich

zwischen den Anschlussstellen Nürnberg-Feucht und Greding, in dem die

BAB A9 sowie die Bahnschnellfahrstrecke Nürnberg-Ingolstadt-München

parallel verlaufen und von dem aufgebauten Testnetz gleichzeitig

abgedeckt werden. Die Infrastruktur ist bereits in ersten

Teilsegmenten fertig gestellt, sodass ab sofort Live-Tests beginnen

können.



Für die Mobilfunkinfrastruktur werden Standorte der

Autobahndirektion Nordbayern als örtliche Straßenbehörde (ABDN), der

Deutschen Bahn sowie der Mobilfunkbetreiber Telefónica Deutschland

und der Deutschen Telekom benutzt. Die Anbindung erfolgt über eine

Glasfaser-Infrastruktur der örtlichen Straßenbehörde (ABDN) sowie der

Deutschen Bahn. Der Konzentrationspunkt des Netzwerks befindet sich

in einem von Ericsson ausgestatteten Equipment Container, der auf dem

Gelände der Autobahnmeisterei Greding installiert wurde. Das Kernnetz

wird aus Ericssons ICT Development Center Eurolab bei Aachen heraus

betrieben, das u.a. Ericssons Programm "5G for Germany" betreut. Die

Verbindung zu diesem Kernnetz wird via Vodafones "Interconnect

Access" der ABDN realisiert.



Es wird angestrebt, die partnerschaftlich gewonnenen Erkenntnisse,

Perspektiven, Empfehlungen sowie Technologie-, Service- und

Betriebsvorschläge aus den technischen Arbeitspaketen des Projektes

in einem "Alignment Forum" der beteiligten Mitglieder zu diskutieren

und mit Ausrichtung auf die Einbringung in internationale

5G-Standardisierungsaktivitäten weiterzuentwickeln. Dazu wird auf die

Mitgliedschaft der verschiedenen Projektbeteiligten in

internationalen Gremien zurückgegriffen.



Konkret sind im Rahmen von "5G ConnectedMobility" aktuell

insbesondere Use Cases zu verbundenen Fahrzeuganwendungen, zur

Fahrzeug-zu-Fahrzeug- und Fahrzeug-zu-Infrastrukturkommunikation, zu

neuen Methoden der Verkehrsinformationsübermittlung in Echtzeit und

zur herstellerübergreifenden Verkehrssteuerung bei automatisierten

Fahrzeugen geplant.



Das "Digitale Testfeld Autobahn" wurde vom BMVI gemeinsam mit dem

Freistaat Bayern, dem Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA) und

dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue

Medien e. V. (Bitkom) auf der Bundesautobahn A9 in Bayern

eingerichtet. Automobilwirtschaft, Digitalwirtschaft und

Forschungseinrichtungen können hier zukunftsweisende Systeme und

Technologien im Realbetrieb erproben.



Hinweis: Ein Video zu "5G-ConnectedMobility" ist zu finden unter:

www.5g-connectedmobility.com



Über Ericsson:



Ericsson treibt die digitale Vernetzung der Gesellschaft

maßgeblich voran. Unsere langfristige Partnerschaft mit den führenden

Netzbetreibern der Welt sorgt dafür, dass Menschen, Unternehmen und

Gesellschaft ihr Potential auf einer nachhaltigen Grundlage entfalten

können.



Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von

Kommunikationstechnologien, Software und Dienstleistungen -

insbesondere rund um die Bereiche Mobilität, Breitband und

Cloud-Lösungen. Heute werden 40 Prozent des weltweiten

Mobilfunkverkehrs über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Wir

unterstützen Netzwerke, die mehr als 2,5 Milliarden Teilnehmer

weltweit versorgen.



Wir beschäftigen rund 115.000 Mitarbeiter, arbeiten mit Kunden in

180 Ländern zusammen und verbinden weltweite Präsenz mit Führerschaft

bei Technologie und Dienstleistungen. Unsere Investitionen in

Forschung und Entwicklung gewährleisten, dass unsere Kunden führende

Positionen im Markt einnehmen können.



Unser Unternehmen wurde 1876 gegründet. Der Hauptsitz befindet

sich in Stockholm, Schweden. Im Jahre 2015 erwirtschaftete Ericsson

einen Umsatz von 246,9 Milliarden SEK (USD 29,4 Mrd.). Ericsson ist

an der NASDAQ OMX in Stockholm und an der NASDAQ in New York

gelistet.



www.ericsson.com







