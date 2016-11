Mrs. X: Neue Single "80 Miles Away" ist da!

Die Sängerin und Komponistin Mrs. X veröffentlicht ihre neue Single "80 Miles Away" (ab sofort auf allen großen Musik-Streaming- und Download-Diensten verfügbar).

Mrs. X 80 Miles Away

(firmenpresse) - Selbst komponiert - selbst getextet - selbst gesungen (natürlich) - so präsentiert Mrs. X. ihren neuen Pop-Single. Hergestellt wurde "80 Miles Away" in den musikalischen Produktionswerkstätten M.O.R. Studios, Soundtrack Creation Studio London und dem Bond Studio.

Wie immer, ist die Sängerin Mrs. X ihrem Popmusik-Stil, den sie "Pop á la carte" nennt, treu geblieben: "80 Miles Away" ist tanzbar und energetisch und macht eine tolle Stimmung. Popmusik-Liebhaber und DJs aufgepasst: "80 Miles Away" ist ein ultimativer Energiespender für jede Party.

Zwei Tracks sind auf der Single vorhanden: "80 Miles Away" als Hauptversion, produziert von Sefi Carmel und von ihm persönlich komplett inklusive Sounddesign, Mixing und Mastering fertiggestellt, sowie "80 Miles Away Kansas Drive", produziert von Mrs. X; dabei hat Lennon P. Bone für das Mixing, Mastering, Sound- und Beatdesign gesorgt.

Die ausdrucksvolle Stimme von Mrs. X bringt die Songs zum glänzen. Unterstützt bei diesem Pop á la carte wurde Mrs. X hierbei von Kirsten Rea, die ihr Background-Vocalisten-Können unter Beweis stellte. Backvocals in eleganter und verzierter Form runden "80 Miles Away" perfekt ab. Dadurch entsteht eine harmonische Gesanglinie.

M. Dwizzy zeigt sich für die Rap-Elemente bei "80 Miles Away" verantwortlich. "Er vermittelt die Kunst des Sprachgesangs als geborener Jamaikaner mit sehr starken Gefühlen", so die Interpretin. "Die Zusammenarbeit mit M.Dwizzy ist sehr inspirierend für mich, er ist ein wahrer Rap-Künstler".

Was will Mrs. X mit diesem Song "80 Miles Away" erzählen? Eine Party. Eine Zweiflerin. Ein netter Mann. Sie lernen sich kennen. Er kann ein Konkurrent für

ihren Freund sein. Gefühle schwanken hin und her. Eine Liebesgeschichte, die vielen von uns sehr wahrscheinlich bekannt

sein mag. Allein der Songtext der Platte ist es wert, ihm seine Aufmerksamkeit zu widmen. Doch erst die Verschmelzung der Musik, der Performance in Verbindung mit Rap macht dieses Werk einzigartig. "80 Miles Away" ist ohne Zweifel eine gelungene Musikproduktion.



Sefi Carmel als der Produzent der Single "80 Miles away" ist in der Musikwelt kein Unbekannter. Er kommt aus London und hat grandiose Erfahrung als Produzent und Toningenieur. Seit mehr als 20 Jahren produziert er leidenschaftlich

Musik und verfeinert den Sound. Während dieser Zeit hat er bereits mit vielen weltbekannten

Künstlern wie David Bowie, Phil Collins, Massive Attack, Birdy und anderen zusammengearbeitet. Auf seiner Referenzliste stehen ebenfalls bekannte Filmproduzenten wie Ridley Scott, John Woo und andere.



Auf der aktuellen Single hat er einen erkennbaren und ausdrucksvollen Mrs. X - Sound kreiert. Dieser ist mit einer schwungvollen Basslinie, klarem energetischen Rhythmus und lebendigen Gitarrenriffs (Jon Hockings) unverkennbar.

Für die Studioaufnahmen bedankt sich Mrs. X bei Radu Marinesku (Köln), Felix Brüske (Osnabrück), den genannten Produzenten Sefi Carmel (London) und Lennon P. Bone (Kansas). "Ich bin glücklich, mit diesen unglaublichen Künstlern zusammen arbeiten zu dürfen", so die Musikerin.

Die optische Gestaltung stammt von Alessandro Bond. Winteraufnahmen mit der Künstlerin persönlich schmücken das Cover. Alessandro erzählt: "Ambivalente Gefühle, die den Song betreffen, sollten sich bei dem Shooting in der Kälte wiederfinden. Die Idee stammte von Mrs. X". Für "80 Miles Away"

hatte die Künstlerin nach starkem Schneefall nur mit kurzärmeligen Kleid, High-Heels und einem Siegerlächeln die Aufnahmen gemeistert.

Alle Fans dürfen sich auf eine baldige Premiere des offiziellen Musikvideos freuen, für welches jedoch noch Arbeit vonnöten ist.

Doch solange die letzte Produktionsschritte noch laufen gibt es auf Youtube bereits etwas für´s Auge: alle Fans sind herzlich eingeladen das Lyricsvideo zum "80 Miles away" anzuschauen und genießen.

Die Single ist ab sofort auf allen Downloadplattformen (iTunes, Amazon, GooglePlus, iGroove und Co.) verfügbar. Selbstverständlich kann man "80 Miles away" auf allen großen Musik-Streaming-Diensten (Spotify, Apple Music. Deezer, Google Play und anderen) abrufen.

Mrs. X wünscht euch viel Spaß mit der neuen Single "80 Miles Away"!









http://www.mrs-x.tv



Mrs. X

Uhlandstr. KTL Record, 32312 Lübbecke

Firma: Mrs. X

Ansprechpartner: Team Mrs. X

Stadt: Lübbecke

Telefon: +491752527212



