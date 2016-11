Umfrage von LOVEPOINT.de: Oralverkehr gehört zu gutem Sex dazu

(ots) - Das Partner- und Erotikabenteuer-Portal

LOVEPOINT.de hat im Rahmen einer Studie 1.349 Mitglieder zwischen 30

und 55 Jahren zum Thema "Was ist guter Sex?" befragt. Dabei stand die

Frage im Fokus, welche Kriterien besonders ausschlaggebend für "guten

Sex" sind. Besonders Oralsex erfreut sich großer Beliebtheit ...



Die wichtigsten Ergebnisse:



Nicht ohne Oralsex



Ob als Vorspiel, als kurze Zwischenstation oder als finaler

Gipfelsturm: Sex ist nur gut, wenn er Cunnilingus und Fellatio

beinhaltet - so denkt mehr als die Hälfte aller Befragten (60 Prozent

der Männer und 51 Prozent der Frauen). Die Resonanz auf Analsex ist

ebenfalls eindeutig: Für nur jeden fünften Mann (21 Prozent) und 13

Prozent der Frauen gehört diese Varietät zu einem guten Liebesspiel

dazu.



Darf's ein bisschen länger sein?



Je länger desto besser - die Rede ist hier allerdings nicht vom

besten Stück des Mannes, sondern von einem extra langen

Schäferstündchen. Die schönste Nebensache der Welt darf eben auch

gerne mal zeitintensiv sein, da sind sich zwei Drittel der Frauen und

Männer einig. Ein Quickie begeistert weniger: Männer ordnen den

schnellen Sex zu 37 Prozent und Frauen zu 43 Prozent in die Kategorie

"guter Sex" ein.



Zufriedenheit des Sexpartners ist wichtig



Dem Sexpartner muss es gefallen, erst dann ist der Sex gut: Diese

Einstellung haben 68 Prozent der Männer und 48 Prozent der Frauen.

Ein fast umgekehrtes Verhältnis existiert beim Thema Vertrauen: Bei

66 Prozent der Frauen und 46 Prozent der Männer ist Vertrauen

maßgeblich, damit der Sex gut wird. Ein echter Anspannungs-Löser und

daher für viele ein Muss: Gemeinsam über Missgeschicke im

Schlafzimmer lachen können. Für 49 Prozent der Männer und 66 Prozent

der Frauen gehört dies zu einem gelungenen Liebesakt dazu.





Viele Sexstellungen machen den Sex nicht besser



Wer glaubt, das Kamasutra auswendig lernen zu müssen, um guten Sex

zu haben, kann jetzt aufatmen: Guter Sex kommt für die meisten ohne

ständige Stellungswechsel aus. 78 Prozent der Männer und 85 Prozent

der Frauen gaben an, den Sex nicht mehr zu schätzen, nur weil viele

Sexpositionen zum Einsatz kommen.



Über LOVEPOINT.de



Der Online-Dating-Pionier LOVEPOINT.de zählt - dank über 100

Testsiegen seit Agenturgründung - bereits 17 Jahre lang zu einer der

renommiertesten Online-Vermittlungsagenturen für Beziehungspartner

und Erotikabenteuer mit aktuell 600.000 aktiven Mitgliedern. Die im

Jahr 1999 gegründete Agentur registrierte 2015 eine Vermittlung von

über 3,5 Millionen Kontakten. Hierbei richtet sich LOVEPOINT.de

speziell an Menschen, die bei ihrer Kontaktsuche Wert auf niveauvolle

Kontakte, Anonymität und faire Konditionen legen. Die Antifake- und

Erfolgsgarantie sichern den Kontaktsuchenden seriöse Kontakte, frei

von Kontaktanimation. In der Sparte der erotischen Kontaktvermittlung

ist LOVEPOINT.de darüber hinaus die einzige Partneragentur mit

TÜV-zertifiziertem Datenschutz.







Pressekontakt:



LOVEPOINT.de/Networld Projects GmbH

Sarah Eisenbarth

Rheinstraße 103

64295 Darmstadt

Tel.: +49 (0) 6151 9768-52

Fax: +49 (0) 6151 9768-62

E-Mail: pr(at)lovepoint.de



Original-Content von: LOVEPOINT., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

LOVEPOINT.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 15.11.2016 - 08:22

Sprache: Deutsch

News-ID 1424432

Anzahl Zeichen: 3687

Kontakt-Informationen:

Firma: LOVEPOINT.

Stadt: Darmstadt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 14 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung