Bullman stellt Full Rugged Industrie-Outdoortablet im 11.6"-Format vor

Das Bullman Durabook TAB R11 mit Tastatur. Bild: BullMan GmbH & Co.KG

Frankfurt/Eschborn, 09.11.2016.



Bullman, der deutsche Mobile Computing Hersteller und Spezialist für individuell konfigurierbare Notebooks stellt sein erstes Full Rugged Industrie- & Outdoor-Tablet vor.

Das neue Bullman DuraBOOK TAB R11 ist ein Full Rugged Tablet in der Klasse der hybriden Industrie- und Outdoor-IT-Geräte.





Das neue Outdoor-Hybrid-Tablet ist eine robuste Lösung, die an eine Tastatur oder eine Dockingstation angedockt ein vollwertiges Notebook ergeben soll.

Gegenüber den schweren und teureren Full Rugged Industrie- & Outdoor-Notebooks bietet das Bullman DuraBook TAB R11 ebenfalls die robusten Full Rugged Eigenschaften, ist leichter und handlicher und kostet in der Anschaffung ungefähr die Hälfte weniger. Durch die Multifunktionalität mit und ohne Tastatur ist das TAB R11 bei vielen Anwendungen einsetzbar.





Gewicht, Größe und Mobilität



Das TAB R11 ist 2 cm dick, mit einem Gewicht von 1,2 kg. Die Maße liegen unterdem eines A4 Blattes, wodurch das Gerät beim Transport kaum ins Gewicht fallen und überall leicht verstaubar sein soll.



Für das Gehäuse wurde außen Hart-Duroden in Verbindung mit Aluminium und innen ein tragender Aluminiumrahmen verwendet. Das Display ist aus kratz- und stoßfestem Gorilla Glas. Nach MIL 810G und IP65 übersteht das TAB R11 Stürze aus bis zu 120 cm Höhe, ist vibrations-, staub- und Strahlwassergeschützt aus allen Richtungen. Da BULLMAN in das TAB R11 keine mechanisch empfindlichen Bauteile mehr integriert, ist es auch unempfindlich gegen Vibrationen und kann in Fahrzeugen aller Art genutzt werden.





Großes Touch-TFT mit und ohne Sunlight Readable Funktion



Das Bullman Durabook TAB R11 ist eines der größten Full Rugged Tablets und besitzt ein 11,6" großes Touchscreen TFT. Die Auflösung beträgt 1.366 x 768 Bildpunkte. Das TFT gibt es in drei Ausführungen. Mit und ohne Sunlight Readable TFT und mit Sunlight Readable und Digitizer-Funktion. Das TFT besitzt eine Leuchtstärke von 450 Nits. Unter direkter Sonneneinstrahlung und bei wechselnden Lichtverhältnissen, wie z.B. bei Bewegung in Fahrzeugen rät Bullmanzum dem als Upgrade verfügbaren Sunlight Readable TFT mit einer Leuchtstärke von 730 Nits. Der ebenfalls als Option erhältliche Digitizer ermöglicht das direkte Erstellen von Zeichnungen und Skizzen.





Wie alle Bullman-Geräte ist auch das TAB R11 im Bullman Custom Shop konfigurierbar. In der Grundausstattung wird das R11 mit 11.6" TFT, Intel Core i5 5200U mit 2 Kernen, 4GB DDR3 RAM und einer 128GB M.2 SSD ausgeliefert.



Als CPU Upgrade zur Verfügung steht der Intel Core i7 5500U mit 2 Kernen und bsi zu 3.0GHz Takt. Der Hauptspeicher lässt sich auf 8GB DDR3 RAM erweitern. Der SSD Datenspeicher auf 256 und 512GB.

Als Betriebssystem installierbar ist MS Windows 7 Pro, 8.1 Pro, 10 Pro sowie Linux in der aktuellen Distribution.





Funktionserweiterndes Zubehör



4G/LTS Mobiles Breitband Modul mit GPS Funktion für den WLAN und standortunabhängigen Zugang zu E-Mail und Internet,

ein separates GPS-Modul für die genauere GPS-Ortung,

ein Li-ion-Akku mit 7.800 mAh, der ca.10 Stunden Akkubetrieb erlauben soll,

ein 1D/2D Barcodescanner, ein RFID-Scanner 13.56MHz,

eine direkt an das TAB R11 andockbare Systemtastatur, eine Office Dockingstation und für Fahrzeuge eine Fahrzeug-Dockingstation.

Um mit dem TAB R11 in jeder Situation sicher zu arbeiten, bietet Bullman ein X-Gurt sowie ein 4-Punkt-Schultergurt an.









