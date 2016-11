Vergleichsportale für Autoversicherungen nicht neutral

Verbraucherorganisation bietet kostenlose Hilfe an

(firmenpresse) - 15.11.2016. Die Werbung für Autoversicherungen nimmt derzeit erkennbar zu, da der übliche Wechseltermin, der 30. November, nicht mehr weit entfernt ist. Vor allem Vergleichsportale werben dabei um die Gunst der Autofahrer. Allerdings ist Achtsamkeit geboten, da die Vergleichsportale nicht immer unabhängig sind oder alle Anbieter in der Vergleichsübersicht beinhalten, warnt die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI).



„Vergleichsportale im Internet sind zwar auf Grund der darin enthaltenen Vielzahl von Angeboten mittlerweile eine große Hilfe bei der Suche nach einer günstigen Autoversicherung. Allerdings beinhalten sie oftmals nicht die Tarife aller Autoversicherungen und der Vergleich zeigt nicht unbedingt das preiswerteste Angebot an“, weist Siegfried Karle, Präsident der GVI, hin.



Die Erfassung der preisrelevanten Daten ist nicht nur zeitaufwendig, sondern es wird auch nach dem gewünschten Versicherungsschutz gefragt, den die Verbraucher schlecht einschätzen können. Gemachte Fehler werden erst im Versicherungsfall erkennbar und können viel Geld kosten. „Beim Wechsel zu einem neuen Anbieter über Vergleichsportale sollten generell die Leistungen verglichen werden. So haben viele ältere Tarife der Autoversicherungen vorteilhaftere Bedingungen. So ist zum Beispiel der Rabattretter, der oftmals im Schadensfall vor einer teureren Rückstufung schützt, bei älteren Tarifen beitragsfrei eingeschlossen“, so der Fachmann weiter.



Wer interessante Vergleichsportale für Autoversicherungen im Internet sucht, findet unter www.geldundverbraucher.de, Rubrik „Gratis“, eine Auswahl und Informationen zum Thema „Kfz-Versicherung - Tipps für Kostensenkung und Wechsel.







Die Geld und Verbraucher Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI) betreibt seit 1987 Verbraucherberatung und Verbraucheraufklärung in Finanzangelegenheiten. Ihr Ziel ist es den Verbraucher zu helfen, sich in dem unübersichtlichen Finanz- und Versicherungsmarkt besser zu Recht zu finden, Fehlentscheidungen zu vermeiden und vor allem Kosten zu senken.

