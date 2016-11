Das perfekte Gadget für mehr Komfort auf dem Golfplatz: die neue TiCad Funkfernbedienung

Altenstadt, November 2016 – Mit der neuen Funkfernbedienung für Elektrotrolleys von TiCad können sich Golfer nun noch stärker auf das konzentrieren, worauf es auf dem Golfplatz ankommt: ihr Golfspiel. Der Handsender lässt ambitionierte Spieler den eigenen Golftrolley auch von Weitem bequem starten, stoppen und nach links oder rechts lenken – mit einer Reichweite von bis zu rund 100 Metern; inklusive eingebauter Sicherheitsabschaltung. Getreu dem eigenen Firmenanspruch „a perfect trolley“ hat TiCad die Fernbedienung nun sogar noch einmal optimiert. Erhöhter Ladekomfort und ein klassisch-moderner Stil lassen die Herzen von Technik- und Designfans höherschlagen: Für noch mehr Komfort wurde der Mini-USB-Ladeanschluss für den langlebigen Akku elegant in den edlen Lederkorpus integriert. Zum Laden muss jetzt lediglich der Deckel mit TiCad Branding wie bei einer Taschenlampe abgeschraubt und das mitgelieferte Mini-USB-Kabel mit einem Standard-USB-Port verbunden werden. Damit und mit ihrem gewohnt hochwertigen und puristischen Design ist die Fernbedienung der perfekte Begleiter für einen entspannten Golftag. Erhältlich ist die Fernbedienung als Zubehör für die TiCad Elektrotrolleys CarboCad, Goldfinger und Liberty.

(FOTO:TICAD) Die neue, optimierte Funkfernbedienung von TiCad

(firmenpresse) - Zum Lieferumfang gehören das passende USB-Steckernetzteil sowie ein Mini-USB-Kabel. Ist der Akku einmal leer, lässt er sich bequem wie ein Mobiltelefon aufladen: Einfach das Mini-USB-Kabel mit dem Port der Fernbedienung verbinden und mithilfe des USB-Steckernetzteils an den Strom anschließen. Den laufenden Ladeprozess signalisiert eine rot leuchtende LED, die sich automatisch abschaltet, sobald der Akku voll aufgeladen ist. Nach gerade einmal drei Stunden ist der Ladevorgang beendet und die Fernbedienung wieder einsatzbereit.



Weitere Informationen zu aktuellen Neuerungen und Produktneuheiten des Premium-Golftrolley-Herstellers TiCad sind unter www.ticad.de und auf Facebook unter www.facebook.com/TiCadGolftrolley abrufbar.



Unverbindliche Preisempfehlung:

Aufpreis bei Trolley-Neukauf EUR 349,–

Preis Handsender (z. B. bei Nachkauf aufgrund eines Verlustes) EUR 313,–

Preis bei Nachrüstung (neuer Akku mit Empfänger und Handsender) EUR 799,–





Über TiCad:

„A perfect trolley“ – getreu diesem Leitbild fertigt die TiCad GmbH & Co. KG mit Sitz in Altenstadt bei Frankfurt, Hessen, seit 1989 hochwertige Golftrolleys für Kunden mit außergewöhnlichem Anspruch an Qualität und Design. Die Manufaktur stellt Trolleys aus langlebigem Titan her und produziert nun seit 27 Jahren Unikate in präziser Handarbeit. Die zeitlosen Designs, die materialgerechte Konstruktion und umfangreiche Serviceleistungen des Premiumherstellers im Bereich edler Titantrolleys zeichnen jeden einzelnen Trolley aus und garantieren eine außergewöhnliche Langlebigkeit und Gebrauchsgüte. 2003 wurde der TiCad Star vom Landgericht Frankfurt für seinen „überschreitenden, eigenschöpferischen geistigen Gehalt“ zum Werk der angewandten Kunst benannt. Sukzessive weiterentwickelt, umfasst das Produktportfolio des „Golf-Titans“ heute neun Modelle „made in Germany“: die Handtrolleys TiCad Star, TiCad Pro und TiCad Andante sowie die E-Caddies TiCad Earlybird, TiCad Tango, TiCad Tango Classic, TiCad CarboCad, TiCad Goldfinger und TiCad Liberty. 2016 hat das Luxusgüter-Netzwerk Meisterkreis TiCad als ersten Golfsportartikel-Hersteller in seine Reihen aufgenommen. TiCad beschäftigt über 50 Mitarbeiter in Altenstadt. Mit rund 370 Händlern in Deutschland und insgesamt über 600 in Europa verfügt TiCad über ein umfangreiches und etabliertes Vertriebsnetz. Alle Produkte werden ausschließlich über Pro Shops und über ausgewählte Fachgeschäfte vertrieben. Nähere Informationen sind unter www.ticad.de abrufbar.

