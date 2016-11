PKV-Tarifwechsel kostenlos?!

(firmenpresse) - Der Tarifwechsel innerhalb einer bestehenden privaten Krankenversicherung bringt dem Versicherten häufig riesige Vorteile. Alle erworbenen Rechte bleiben bewahrt, der monatliche Beitrag wird richtig reduziert.



Doch die Sache ist auch nicht billig: PKV-Tarifwechsel-Firmen nehmen durchschnittlich knapp 2.000.- EURO für die Hilfe bei der Tarifoptimierung. Muss das sein?



Das Fach-Portal „pkv-tarifwechsel“ (www.pkv-tarifwechsel.org) hat die bekanntesten Anbieter zum Tarifwechsel unter die Lupe genommen. Paul Kuesters von pkv-tarifwechsel: „Die Ergebnisse der Tarifoptimierung sind mehr oder weniger identisch. Bei den teuren Anbieter gibt es eine Tendenz zu ganz billigen Tarifen, das ist aber meist nicht so gut für den PKV-Versicherten. Die Unterschiede sind am Ende im Preis für die Beratung zu finden. Beim gleichen Ergebnis nimmt man natürlich den günstigsten Anbieter, also den kostenlosen PKV-Tarifwechsel-Berater.“



Die bekanntesten kostenpflichtigen Versicherungsberater sind: DGFP, WIDGE, Minerva und BDV. Kostenloser Berater: hc consulting AG und offenMakler. Der Interessierte kann die Websites in Ruhe studieren und eine Entscheidung treffen. Werbung mit „mindestens 3.000 EURO oder durchschnittlich 40 % Ersparnis“ sollte aufmerksam machen. Ebenfalls unsinnig sind PKV-Tarifwechsel-Ersparnis Rechner. „Neben der Online-Recherche kann man auch kurz mal anrufen und sich einen persönlichen Eindruck machen“, so Kuesters. In keinem Fall muss man die Beitragserhöhungen einfach hinnehmen.





