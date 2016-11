Klaus Münchhoff ist Agrarunternehmer des Jahres

(ots) - In diesem Jahr geht der Preis

"Agrarunternehmer des Jahres" an einen Pionier der

Präzisionslandwirtschaft (Precision Farming): Klaus Münchhoff vom Gut

Derenburg überzeugte die unabhängige Jury mit seiner

unternehmerischen Leistung, seinem Pioniergeist, seinem Mut und

seiner Weitsicht sowie seinem ausgeprägten Gespür für Zukunftsfelder

in der Landwirtschaft und speziell im Ackerbau. Vergeben wurde die

Auszeichnung zum dritten Mal von dem Fachmedium agrarzeitung (dfv

Mediengruppe).



Klaus Münchhoff ist einer der Vorreiter in der praktischen

Anwendung des Precision Farming. Die Optimierung der Betriebsabläufe

auf Gut Derenburg und das Ausloten neuer technischer Möglichkeiten im

Pflanzenbau treiben ihn an. So manchen Prototypen hat er im

Praxiseinsatz getestet und seine Erkenntnisse in Vorträgen, auf

Feldtagen und auch als Buchautor vermittelt.



Nachhaltiges Wirtschaften mit modernen Methoden ist dem vielseitig

engagierten Landwirt ein zentrales Anliegen. Er setzt sich darüber

hinaus in der Öffentlichkeitsarbeit im Forum Moderne Landwirtschaft

(FML) sowie in der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) ein.



Mit der Auszeichnung würdigt die agrarzeitung herausragende

Persönlichkeiten der Agrarbranche für ihre außergewöhnlichen

unternehmerischen Leistungen und ihr Engagement zum Nutzen für die

Agrarwirtschaft. Ausgezeichnet werden jährlich unternehmerisch tätige

Persönlichkeiten aus Landwirtschaft, Handel und Industrie, die mit

ihrem vorausschauenden und richtungweisenden Handeln ihr Unternehmen

sowie die Agrarbranche über lange Jahre geprägt und wichtige

Innovationsimpulse gesetzt haben. Eine unabhängige Jury, die sich aus

namhaften Branchenvertretern zusammensetzt, wählt den

"Agrarunternehmer des Jahres".



Die Preisverleihung fand gestern im Rahmen des festlichen

Gala-Abends der agrarzeitung im Vorfeld der Messe Eurotier in



Hannover statt.



Weitere Informationen zum Preis sowie Impressionen zur

Preisverleihung gibt es unter www.agrarunternehmer-des-jahres.de.







