Zahl des Monats November 2016: 84 Prozent

(ots) - Der Entwurf des

Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetzes (AMVSG) sieht bislang die

Einführung von Rabattverträgen für generische Zytostatika mit den

pharmazeutischen Herstellern vor. Wird dieses Vorhaben in der

jetzigen Form umgesetzt, können Liefer- und möglicherweise sogar

Versorgungsengpässe in diesem wichtigen Versorgungsbereich nicht

ausgeschlossen werden.



- Bei den aktuell laufenden AOK-Rabattverträgen zeigt sich, dass

bei 84 Prozent der Wirkstoffe, die exklusiv vergeben wurden,

lediglich ein einziger Hersteller den Zuschlag für alle acht

Gebietslose erhalten hat.



- Würde dieses Modell der exklusiven Rabattverträge nun auf

generische Zytostatika angewendet, aus denen in Apotheken die

patientenindividuellen Zubereitungen für die Krebstherapie

hergestellt werden, bedeutete das, dass die

Versorgungssicherheit im Wesentlichen von der Lieferfähigkeit

eines einzigen Unternehmens abhinge.



- Fiele dieses aus, hätte dies fatale Folgen, da mit hoher

Wahrscheinlichkeit kein anderes Unternehmen kurzfristig

einspringen und die Versorgung sicherstellen könnte.



Aufgrund ihrer Größe und Marktmacht müssen die großen

Krankenkassen ausgeschriebene Wirkstoffe oftmals in regionale

Gebietslose aufteilen. Die AOKs beispielsweise teilen Deutschland in

insgesamt acht Gebietslose auf.



Eine Analyse der aktuell laufenden Rabattverträge der AOKs

(Ausschreibungsrunden XIV - XVII) zeigt für die Wirkstoffe, für die

eine Exklusivvergabe ausschließlich an einen Hersteller erfolgt ist,

dass in 84 Prozent der ausgeschriebenen Wirkstoffe ein Hersteller

oder eine Bietergemeinschaft den Zuschlag für alle acht Gebietslose

erhalten hat. Die Aufteilung Deutschlands in Gebietslose läuft somit

faktisch ins Leere.



Der Entwurf des AMVSG sieht vor, dass Krankenkassen - und dies auf



Landesebene sogar gemeinsam - zukünftig auch generische Zytostatika

exklusiv bei den Herstellern ausschreiben sollen.



In einem so sensiblen Bereich wie dem der Krebsmedikamente dürften

die Folgen für die Versorgung der Patienten erheblich sein. Denn

angesichts der Erfahrungen mit den bisherigen exklusiven

Ausschreibungen ist davon auszugehen, dass auch bei den Zytostatika

lediglich ein Hersteller alle Gebietslose für einen Wirkstoff

gewinnt, mit der Folge, dass die Versorgung der Patienten von einem

einzigen Hersteller geschultert werden muss. Treten bei diesem

Hersteller, beispielsweise wegen Produktionsproblemen oder

Wirkstoffknappheit, Lieferengpässe auf, ist mit direkten Auswirkungen

auf die Patientenversorgung zu rechnen. Denn die anderen Hersteller

haben sich mangels Zuschlag aus der Produktion zurückgezogen und kein

Hersteller kann ad hoc den Wirkstoff produzieren und für die

Patientenversorgung zur Verfügung stellen.



Aber gerade bei der medikamentösen Bekämpfung von Krebs darf das -

legitime - Interesse der Kassen, dass Rabatte dem Gesundheitssystem

zugutekommen, nicht zulasten der Versorgungssicherheit gehen. Daher

gilt es, eine Lösung zu finden, die dies gewährleistet -

Rabattverträge für versorgungskritische Arzneimittel sind allerdings

nicht der richtige Weg.







