75 herausragende Ideen für Lokalredaktionen

(ots) - Obwohl in München mehr Frauen als Männer

leben, sitzen an den zentralen Stellen dieser Stadt vor allem Männer.

Die Lokalredaktion der "Süddeutschen Zeitung" forschte nun nach den

Gründen und stieß damit weitreichende Debatten und Änderungen an. Auf

keine ihrer großen Serien hat die Redaktion der SZ mehr Resonanz

bekommen.



Insgesamt 75 derart außergewöhnlicher Ideen zeigt der 11.

Ergänzungsband von "Rezepte für die Redaktion". Alle Themen wurden

erst kürzlich von deutschen Lokalredaktionen erfolgreich umgesetzt.

Dieter Golombek hat sie ausgewählt und mit Hintergrundinfos und

Details zum Umsetzungsaufwand ergänzt. Zusätzlich werden

Ansprechpartner in den jeweiligen Redaktionen genannt. Abbildungen

von Zeitungsseiten dokumentieren, wie die jeweilige Redaktion das

Thema illustriert hat.



"Die in diesem Buch vorgestellten Projekte sind über den Tag

hinaus aktuell, und sie haben Rezeptcharakter. Rezepte kann man

verfeinern, selbst wenn sie gut sind. Die Spitzenköche, die sich die

Rezepte ausgedacht haben, erheben dagegen keine Einwendungen",

betonte Golombek bereits in seiner Einleitung im ersten Band und das

Angebot, diese Rezepte nachzukochen, ist nach wie vor aktuell.



Dieter Golombek schöpft seine Ideen aus den diesjährigen

Einreichungen zum Lokaljournalistenpreis der

Konrad-Adenauer-Stiftung. Dieser renommierte Preis rückt den

Lokalteil und die Arbeit von Lokaljournalisten in den Mittelpunkt.



"Rezepte für die Redaktion" wendet sich an Lokaljournalisten,

Chefredakteure, Verleger und Führungskräfte in Medienhäusern. Dieses

Praktikerbuch ist aber auch für die Macher von Lokalradios und für

Online-Redaktionen spannend. Herausgeber ist die

Konrad-Adenauer-Stiftung. Verlegt ist das Buch im Medienfachverlag

Oberauer.



"Rezepte für die Redaktion", Ergänzungsband 11, 256 S.,



Medienfachverlag Oberauer, Salzburg, 2016, Euro 29,90, ISBN

978-3-901227-52-3, Bestellung per E-Mail an vertrieb(at)oberauer.com

oder online im Shop von www.newsroom.de.







