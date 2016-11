Zum Christmas-Shopping nach New York oder London / ADAC TourSet wird mit der "Mobil in"-Reihe erweitert

(ots) - Busse, U-Bahnen, Leihfahrräder, Rikschas - das

Verkehrsangebot wird weltweit immer vielfältiger. Deshalb bietet der

ADAC jetzt eine neue Orientierungshilfe für ausgewählte Städte: Die

neue "Mobil in"-Reihe ergänzt das bewährte TourSet und gibt

ADAC-Mitgliedern praktische Tipps, um sich in den Metropolen der Welt

zurechtzufinden. Wer jetzt zum Christmas-Shopping nach New York und

London oder zum Winterzauber nach Budapest reist, findet mit den

maßgeschneiderten Mobilitätsinformationen schnell und einfach seinen

Weg durch die Stadt. Weitere Ziele folgen im kommenden Frühjahr.



"Mobil in" beantwortet praxisnah und konkret die wichtigsten

Fragen: Welche Verkehrsmittel zu welchen Preisen gibt es in der

Stadt? Wie funktionieren Busse und U-Bahn? Welchen Fahrschein brauche

ich und wo ist er erhältlich? Schwerpunkt bilden dabei Informationen

für Städtereisende, zum Beispiel zu speziellen Tourist-Cards,

Hop-on-Hop-off-Touren oder Stadtrundgängen. Darüber hinaus werden

öffentliche Fahrradverleih-Systeme beschrieben. Die Rubrik "Besondere

Verkehrsmittel" weist auf Fähren, Linienschiffe oder Seilbahnen hin.

Im Faltblatt "Mobil in New York" finden auch Wassertaxis oder

sogenannte Pedicabs (Fahrradrikschas) mit Preisen und Adressen

Beachtung. Ein Stadtplan mit den Verkehrslinien dient der

Orientierung.



Das ADAC TourSet besteht aus Länderinformationen, Reisekarten und

Urlaubsführern für Länder, Regionen und Städte. Rund 190 Einzeltitel

lassen sich individuell und flexibel kombinieren. Die neuen "Mobil

in"-Titel sind ein weiterer Baustein zur individuellen Reiseberatung.

Das TourSet ist exklusiv und kostenlos für ADAC- Mitglieder in den

Geschäftsstellen und auf www.adac.de/tourset erhältlich.



