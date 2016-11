Perfekte Sportlernahrung und Sportdrinks müssen maßgefertigt werden

Sportler müssen alle körperlichen Ressourcen nutzen, wenn sie ihre bestmögliche Leistung abrufen wollen. Eine individuell angepasste Ernährung spielt dabei eine überragende Rolle. Bei der sportlichen Aktivität verliert der Athlet stark an Flüssigkeit, isotonischen Stoffen und Energie, die ausgeglichen werden müssen. Häufig genügt es dann nicht, einfach nur Wasser zu sich zu nehmen. Denn auch isotonische Stoffe und Energie müssen nachgeliefert werden, aber in einem ganz bestimmten Verhältnis. Geschieht dies nicht, kommt es zu den bekannten Leistungseinbrüchen, manchmal zu Krämpfen und Erschöpfungszuständen. my-sportsdrink.com hat sich genau auf dieses Problem spezialisiert und ist einen bedeutenden Schritt weitergegangen als die Hersteller herkömmlicher Sportgetränke.

Was ist der Unterschied von my-sportsdrink-Produkten zu handelsüblichen Sportdrinks?

Die Antwort lautet kurz und knapp: My Sportsdrink konzipiert und fertig jede Sportlernahrung und jeden Sportdrink nach Maß - der gesamte Prozess von der Entwicklung zum fertigen Produkt erfolgt ausschließlich in Deutschland! Einfach und komfortabel können Sportler dafür den speziellen Online-Konfigurator von my-sportsdrink.com nutzen und Nährstoff- und Energiekonzepte für den eigenen Sportdrink nach individuellem Maß herstellen lassen. Alle Nährstoff- und Energiekonzepte entsprechen dabei den Wünschen und Anforderungen des jeweiligen Sportlers. Zu einem individuellen Konzept gehört auch, den Sportlern jederzeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen - selbstverständlich zählt also auch das zum Prinzip von my-sportsdrink.com.

Warum überhaupt individuell konzipierte Produkte?

In den vergangenen Jahren hat es viele Fortschritte innerhalb der Ernährungswissenschaft gegeben. Dazu gehören beispielsweise Erkenntnisse aus dem Bereich der "Nutrigenomik". Auf Basis der Erkenntnisse im Bereich der Nutrigenomik wird anhand von Stoffwechselanalysen versucht, passgenaue Ernährungskonzepte zu entwickeln. my-sportsdrink.com nutzt u.a. solche speziellen Erkenntnisse und verbindet sie mit praktischer Erfahrung aus der jahrelangen Betreuung von Leistungssportlern - für eine perfekte Formulierung der Nährstoff- und Energiekonzepte aller individuellen Sportgetränke.

Welches sind die Schwerpunkte für eine individuell angepasste Ernährungsstrategie?

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Herstellung der Leistungsbereitschaft, dem Abrufen der maximalen Leistungsfähigkeit und der optimalen Regenerationsphase im Sport. my-sportsdrink.com achtet auf eine Nährstoff- und Energiekombination, die den Sauerstofftransport im Blut verbessert und den Blutzuckerspiegel konstant hält. Ein sehr wichtiger Faktor ist auch die optimale Elektrolyt-Flüssigkeitskombination. Es zeigt sich immer wieder, dass Sportler starke Leistungseinbrüche während langer Belastungen haben und diese sogar zum Abbruch des Trainings oder des Wettkampfs führen können. Hintergrund ist dabei sehr häufig ein Entgleisen des Verhältnisses von Flüssigkeit und Elektrolyten im Organismus. my-sportsdrink.com bietet daher passgenaue Konzepte, um das Verhältnis von Elektrolyten und Flüssigkeit im Organismus wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten.

Warum kann ein erklärungsintensives Produkt besser sein?

Bei my-sportsdrink.com gibt es keine Produkte aus dem Regal - für jeden Sportler wird ein komplett neues Konzept entworfen. Das ist der entscheidende Unterschied zu Produkten, die vorgefertigt erhältlich sind. my-sportsdrink.com bietet Sportlern also maßgefertigte Sportdrinks. So können sie ihre ganz persönliche Leistung verbessern und Ziele bestmöglich erreichen. Jedes Nährstoff-/Energiekonzept für den individuellen Sportsdrink entsteht also erst durch den Sportler selber. Der Sportler teilt my-sportsdrink.com seine Wünsche und Daten mit. Erst wenn er sein "ok" gibt und eine Bestellung absendet, wird das Produkt von Hand gefertigt, einzeln geprüft und versendet. Das ist aufwändiger und erklärungsintensiv - aber hocheffizient.

Wie funktioniert der Online-Konfigurator von my-sportsdrink.com?

Mithilfe des Online-Konfigurators werden Wünsche und Ziele des Sportlers erfasst. Der Sportler gibt dazu z.B. Daten zu seiner eigenen sportlichen Aktivität und zu seinem Schwitzverhalten an. Mit diesen individuellen Angaben können die Experten bei my-sportsdrink.com exakt den Bedarf eines Sportlers ermitteln und das jeweilige Produkt herstellen. Hierbei gilt es zu beachten: je nach Wünschen, Zielen und individueller Konstitution des Sportlers handelt es sich nicht stets nur um ein einziges Sportgetränk. Das Konzept von My Sportsdrink zielt nämlich auf drei spezielle Phasen der Sporternährung ab: Vor, während und nach der sportlichen Belastung - damit werden die für den Körper wichtigen Prozesse optimal begleitet.

http://www.my-sportsdrink.com/

Kontakt:

My Sportsdrink GmbH & Co. KG

Stefan Hahn

Pagendarmweg 7

33100 Paderborn

Fon: +49 52 51 / 68 11 3 -25

Mail: info(at)my-sportsdrink.com

Web: http://www.my-sportsdrink.com

