(firmenpresse) - Birmingham, 15.11.2016 - Hocheffiziente Software trägt bei Tim Taylor Partner Computer Group zur weiteren Kundenzufriedenheit bei. So sollte dies auch in Unternehmen sein, deren Markenkern König Kunde ist und deren Geschäftsmodell auf Dienstleistung und Service basiert.

Tim Taylor und die Verbindung von realer und virtueller Welt

Die perfekte Schnittstelle zwischen der realen und der virtuellen Welt hat man im Tim Taylor Team genau definiert. Tim Taylor Partner Computer Group ist Pionier in Sachen aussergewöhnlicher Dienstleistung Partnervermittlung. Tradition verpflichtet! Im Fall der TTPCG vor allem zur Innovation. Das traditionsreiche Unternehmen ist Wege gegangen, die vorher noch keine Partnervermittlung ging. Meilenstein für Meilenstein. So entstanden die ersten wissenschaftlichen und biometrischen Methoden in der Partnervermittlung.

Eine Softwarelösung begeistert Tim Taylor Mitglieder und Tim Taylor Singleberater

Datiert mit dem 09.11.2016 führte TTPCG in Europa wieder ein Novum ein. Der Name: controlled automatic safe data transmission. Mittels dieser neuen Software mit künstlicher Intelligenz erfassen Tim Taylor Singleberater beim neuen Tim Taylor Mitglied die Daten online, der Matching Code wird sekundenschnell errechnet, ausgegeben und alle Daten verschlüsselt an die Leistungsabteilung in den USA gesendet. So startet Partnerglück für jeden Single sofort. Die Vorteile für die Tim Taylor Mitglieder auf Partnersuche präsentieren sich einmalig in Europa. In den USA, Australien und Japan setzt Tim Taylor eine ähnliche Software zur Datenerfassung bereits ein. Im Laufe der Beratung erfasst der Tim Taylor Singleberater die Daten zur Erstellung des Mitglieder Matching Codes. Der Matching Code des neuen Mitglieds wird in Sekunden errechnet und übermittelt. Dann werden die persönlichen Daten und die Partnerwünsche online erfasst und übertragen.

Individualität mehr als ein Schlagwort

Die Tim Taylor Gruppe ist ein stark wachsendes Unternehmen mit einem internationalen Firmennetzwerk. Dazu benötigt der Branchenriese eine Software, die Singleberater beim Interessenten intelligent unterstützt. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf eine Lösung gelegt, die umfassende Komfortmerkmale und hohen Datenschutz sichert. Auch gilt es, optimal den Service für Franchisenehmer und Mitglieder unterstützen zu können. Nach Sondierung alternativer Softwaremöglichkeiten entschied sich das Unternehmen für die Entwicklung durch eigene Software Entwickler der Taylor Group. Diese Software mit künstlicher Intelligenz lässt keine fehlerhafte Dateneingabe zu. Die Produktion von Partnerglück erfordert höchste Präzision. Geschwindigkeit und Präzision in Sachen Partnerglück sind für das Tim Taylor Team keine Hexerei sondern mathematische und technische Realität. Im TTPCG-Rechenzentrum befindet sich die Zentralinstallation des Systems. Für die Optimierung der benötigten Datenleitungen in Asien und Amerika sorgen abgesetzte Instanzen, die auch lokale Aufgaben übernehmen: Zum Beispiel muss die Voice - die physikalische Sprache - in der jeweiligen Landessprache ausgegeben werden. Wenn Tim Taylor Singleberater in Japan sich abmelden, kann sich jeder Tim Taylor Franchisenehmer in Europa mit seiner Lizenz anmelden und wenn sich Europa schlafen legt, nutzen wiederum die Franchisenehmer in Amerika ihre Lizenzen.

Einmalig und aussergewöhlich die Tim Taylor Gruppe

Das Tim Taylor Customer Team ist an jedem Tag 24 Stunden für seine Mitglieder in der jeweiligen Landessprache da. So wird die Willkommensnachricht innerhalb kurzer Zeit an das neue Mitglied versendet. Die passive Vermittlung für das Tim Taylor Mitglied setzt ein und kann so für nachhaltiges Partnerglück sorgen, schon bevor der erste aktive Partnervorschlag übermittelt wurde. Qualitativ hochwertiger als bei altbekannten Partnervermittlungen, schneller als bei den online Plattformen und kostengünstiger dazu. Den Singleberatern der TTPCG präsentiert sich controlled automatic safe data transmission als ein sehr komfortables Tool. Um die Qualität in der Vermittlungsleistung weiter zu steigern, wurde im November 2016 mit laurence update eine grundlegende Änderung des Algorithmus geschaffen. Laurence update ist dafür verantwortlich, dass Tim Taylor gezielte Voraussetzungen für eine harmonische Partnerschaft nun weiter verbessert an seine Mitglieder ausliefern kann. Konkret bedeutet diese Verbesserung: Wichtige Vorstellungen eines Menschen an die künftige Partnerschaft werden durch laurence update als relevante Parameter bei der Auslieferung der Partnervorschläge stärker berücksichtigt als bisher. Ziel dabei ist, Wünsche an den künftigen Partner und Freizeitverhalten der Tim Taylor Mitglieder noch individueller zuordnen zu können. Durch laurence update in den Algorithmen der Auswahl passender Partner können beliebig viele Angaben des Tim Taylor Mitglieds im Textfeld unserer Software controlled automatic safe data transmission berücksichtigt werden. In Kombination mit dem einzigartigen Tim Taylor Matching System wird partnersuchenden Singles eine Dienstleistung geboten, die weltweit kein Wettbewerber bietet. Derzeit besteht nur die Möglichkeit, dieses Produkt noch zu steigern mit der Tim Taylor Premium Line. Premium Line bietet Tim Taylor Mitgliedern neben weiteren Features noch eine biometrische Gesichtsauswahl kombiniert mit Gesichtserkennung zu einem unschlagbaren Preis. So steigern intelligente Software Lösungen nicht nur die Effizienz der Unternehmensprozesse, sondern allen voran die Mitglieder- und Franchisenehmer Zufriedenheit - und sichern so die Zukunftsfähigkeit der Tim Taylor Unternehmensgruppe.

Lebensglück durch das Tim Taylor Team

Oft sind es nur Kleinigkeiten. Aber Kleinigkeiten sind es, die Perfektion ausmachen, aber Perfektion ist alles andere als eine Kleinigkeit. Der Stellenwert einer harmonischen Partnerschaft und der Wunsch nach einer eigenen Familie gewinnen in der Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. Dafür ist das Tim Taylor Team da: Ein Team in einem der fortschrittlichsten Unternehmen der Welt, einem Unternehmen, das niemals schläft.

