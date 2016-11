Kingspan Titan veröffentlicht neue Produktreihe

(firmenpresse) - Kingspan Environmental, ein weltweit führender Hersteller von Dieseltankanlagen und AdBlue Tankanlagen, hat seine neue Produktreihe im Bereich der mobilen Tankanlagen eingeführt. Kingspan Environmental befasst sich seit über 40 Jahren mit der Entwicklung und Herstellung innovativer Möglichkeiten für die Lagerung, die Abgabe und den Schutz von AdBlue®, Diesel und Öl und wird als Wegbereiter des weltweit ersten, umweltfreundlichen, doppelwandigen Tanks angesehen, der zu einem Wandel im Markt und neuen Industriestandards führte.

FuelMaster® - Stationäre Dieseltanklange. Die führende Technologie für die Lagerung und Abgabe von Diesel.

BlueMaster® Pro, Standard & Basic - stationäre AdBlue Tankanlage. Die führende Technologie für die Lagerung von AdBlue®.

TruckMaster TM 200 / TM 300 / TM430 / TM900 -- mobile Diesel Tanks zur Lagerung und Abgabe von Diesel Vorort.

BlueTruckMaster BTM 200 / BTM 300 / BTM430 / BTM900 -- mobile AdBlue Tanks zur Lagerung und Abgabe von AdBlue Vorort.

FuelMaster® - Speziell für die Lagerung, die Abgabe und den Schutz von Dieselkraftstoff konzipiert. Alle

FuelMaster®-Dieseltanks sind in folgenden Tankgrößen erhältlich: 2500l, 3500l, 5000l und 9000l

Sie sind doppelwandig und daher äußerst sicher und umweltfreundlich. Alle Tanks sind mit einem verschließbaren Equipmentschrank ausgestattet wo sich die komplette Ausstattung befindet. Hinzu kommt eine Reihe von Tanküberwachungssystemen, einschließlich des WatchmanAnywhere, mit dem die Dieselfüllstände von überall aus, auch während der Fahrt, überwacht werden können. Der doppelwandige FuelMaster® erfüllt alle gesetzlichen Vorschriften zur Diesellagerung im Bauwesen, beim Transport und im Gewerbe oder in der Landwirtschaft. So wird das Betanken vor Ort zu einer bequemen und sicheren Angelegenheit und ermöglicht den Großeinkauf von Kraftstoff, was Zeit und Geld spart. Unsere FuelMaster® bieten allen Kunden eine hochwertige, kostengünstige und regelkonforme Lagerungslösung für Diesel. Selbstverständlich bieten wir einen hervorragenden technischen Support und Kundendienst sowie eine 10-Jahre-Garantie für den Tank an.

BlueMaster - Das Design der BlueMaster-Produktreihe basiert auf der umfangreichen Branchenerfahrung und dem Wissensschatz von Kingspan Titan. Dadurch sind wir in der Lage für den Markt die zuverlässigsten und stabilsten AdBlue® Tankanlagen zu liefern. Seit über 10 Jahren befasst sich Kingspan Titan mit der Entwicklung und Herstellung von innovativen Möglichkeiten für die verantwortungsvolle Lagerung, Abgabe und das Management von AdBlue®.

BlueMaster-Produkte gewährleisten, dass die Reinheit von AdBlue® jederzeit erhalten bleibt, und sind mit nationalen und internationalen Vorschriften sowie Industriestandards konform. Dadurch wird die Reinheit von AdBlue® für seine Lebenszeit im Tank sichergestellt und sowohl Ihr Fuhrpark als auch die Umwelt werden geschützt.

Dies wird auf drei Arten erzielt:

1) Durch die permanente Überwachung des geschlossenen AdBlue Kreislaufs wird die AdBlue®-Reinheit strikt erhalten.

2) Die Herstellungs- und Materialstandards im Zusammenhang mit dem zu lagernden Medium werden strikt eingehalten und verfügen über alle erforderlichen Eigenschaften (ISO 22241, DIBT, BS EN ISO 9001:2008)

3) Kingspan Titan hat mit seinen 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Lösungen zur Lagerung von Flüssigkeiten und der Zusammenarbeit mit AdBlue®-Herstellern in den letzten 10 Jahren eine der sichersten und ökologisch verantwortungsvollsten Lagerungslösungen erstellt, die derzeit verfügbar sind.

TruckMaster - TM 200 neue Bauform / TM 300 NEUE Bauform / TM430 / TM900 LiterMobile Diesel Tanks in der neuen Bauform in 200 und 300 Liter welche mit seinem geringeren Platzbedarf dem Nutzer ermöglichen platzsparend das Diesel zum betankenden Fahrzeug zu transportieren und so noch effizienter arbeiten zu können. Der leichte, stabile und portable TruckMaster ist speziell für die Landwirtschaft, das Bauwesen, das Industrie und die Forstindustrie konzipiert und ermöglicht in abgelegenen Gebieten das Betanken vor Ort. Der mobile Diesel Tank besteht aus hochwertigem Polyethylen und ist so konzipiert, dass er gegen strukturelle Schäden, wechselnde Witterungsverhältnisse und UV-Strahlung widerstandsfähig ist. Er bietet außerdem eine Auswahl an optionalen Pumpen für nahezu alle Typen an.

Der TruckMaster von Kingspan Titan ist in folgenden Tankgrößen erhältlich: 200l, 300l, 430l und 900l, wobei die 430l und 900l Tanks die Anforderungen des Europäischen Abkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter (ADR) erfüllen und das entsprechende Zertifikat besitzen. TruckMaster Tanks mit einer Kapazität von weniger als 450 Liter können für den Transport von Diesel unter Anwendung der ADR-Ausnahmeregelung 1.1.3.1 c eingesetzt werden.

TruckMaster bietet bei der Kraftstoffauslieferung eine neue Mobilität, sodass auch schwer zugängliche Orte erreicht werden können, wie zum Beispiel unwegsames Gelände, Baugruben, Bauernhöfe und enge Zugangsstellen. Zu den Designmerkmalen zählen speziell konzipierte Aufhängeösen, Hubgabelaussparungen und die einzigartige interne Schallwand zur Minimierung von Kraftstoffverschüttungen (nicht in allen Modellen verfügbar), wenn der TruckMaster sich im Transport befindet. Alle erforderlichen Ausstattungen werden unter dem verschließbaren Deckel ordentlich verstaut. TruckMaster bietet eine Garantie von 5 Jahren auf die Tankdichtheit und eine Garantie von 1 Jahr auf die Ausstattung, unterstützt von einem Kundendienst vor Ort.

"Unsere Lösungen für Großmengen bieten Unternehmen eine hohe Kapitalrendite und die für die Lagerung von Kraftstoffen oder AdBlue® erforderlichen Kontrollfunktionen. AdBlue®-Hersteller bestätigen, dass die geschlossenen Kontrollsysteme in den Kingspan Titan BlueMaster-Tanks eine strikte Erhaltung der AdBlue®-Reinheit gewährleisten und AdBlue® gegen externe Faktoren wie Temperatur, UV-Strahlung und Feuchtigkeit schützen," erläutert Guillaume Vailhen, National Sales Manager - Kingspan Environmental, Frankreich. "Das Design der Produktreihe Kingspan Titan FuelMaster® basiert auf unserer umfangreichen Branchenerfahrung und unserem großen Wissensschatz. Dank unserer 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Fertigung und Innovation von Lösungen für Großmengen können wir eines der zuverlässigsten und stabilsten AdBlue®-Lagerungs- und Abgabesysteme im Markt einführen.





Kingspan Titan ist ein Anbieter von Lösungen zur Energielagerung. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Umwelt zu schützen und zu bewahren durch die Bereitstellung sicherer und absolut dichter Lagerlösungen für teure und schädliche Flüssigkeiten.



Seit über 40 Jahren befasst sich Kingspan Titan mit der Entwicklung und Fertigung von innovativen Möglichkeiten für die Lagerung, die Abgabe und den Schutz von AdBlue, Diesel und Öl. Mit dem weltweit ersten ökologischen verantwortungsvollen, doppelwandigen Tank sind wir die Vorreiter, führen den Wandel in unserem Sektor an und legen weltweit neue Industriestandards fest.



Als etablierte globale Marktführer bieten wir eine vielfältige Produktreihe von innovativen und ökologisch verantwortungsvollen Lagerungs- und Abgabelösungen aus Stahl und Kunststoff an, die in verschiedenen Kapazitäten von 200 bis 100.000 Liter erhältlich sind und für vielfältige Anwendungsbereiche im industriellen und landwirtschaftlichen Bereich, im Güterkraftverkehr und Bergbau, in der Fertigungsindustrie und im Bauwesen geeignet sind.

