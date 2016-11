Zwischen El Jadida und Casablanca

Das Mazagan Beach& Golf Resort

(firmenpresse) - München/El Jadida, 15. November 2016 - An der nordwestlichen Küste Marokkos gelegen, zwischen der Hafenstadt El Jadida und der größten Stadt des Landes, Casablanca, befindet sich das Mazagan Beach & Golf Resort. Das Resort ist bereits eine Destination in sich mit Casino, Nachtclub, Restaurants und Bars sowie verschiedenen Freizeitaktivitäten wie Jet Ski fahren, Pferdeausritte am Strand oder Golf. Darüber hinaus ist es der geeignete Ausgangsort, um die zwei Städte El Jadida und Casablanca zu entdecken.

Das Mazagan Beach & Golf Resort liegt rund 90 Kilometer südlich von Casablanca, der größten Stadt Marokkos und gleichzeitig das wirtschaftliche Zentrum des Landes. Neben zahlreichen Shoppingmöglichkeiten bietet Casablanca auch die Möglichkeit, die fünft Größe Moschee der Welt zu besichtigen, die Hassan II Moschee. Das Minarett ist mit 210 Meter Höhe das höchste weltweit.

Nur rund 15 Minuten südlich vom Mazagan Beach & Golf Resort entfernt, finden Urlauber die Hafenstadt El Jadida, die einen authentischen Einblick in die Kultur des Landes vermittelt. Farbenfrohe Souks, in denen Gewürze, Teppiche oder Kunsthandwerke angeboten werden, laden zum Souvenir shoppen ein. Die portugiesische Altstadt wurde 2004 zum UNESCO Weltkulturerbe erhoben. Innerhalb der portugiesischen Befestigungsanlage aus dem 15.-18. Jahrhundert findet sich auch die rippengewölbte "Citerne Portugaise", ein ehemaliges Waffenlager, das später als Zisterne genutzt wurde und noch heute zu besichtigen ist.





Das Mazagan Beach & Golf Resort liegt 90 Kilometer südlich von Casablanca inmitten einer 250 Hektar großen Anlage an einem sieben Kilometer langen Sandstrand. Das Küstenresort der Kerzner Gruppe verfügt über 500 Zimmer und Suiten sowie 67 Villen, die zum Verkauf angeboten werden. Das umfangreiche Kulinarikangebot mit acht Restaurants und mehreren Bars und Lounges reicht von typisch marokkanischer Küche bis zur italienischen Cuisine. Während der nahe gelegene Strand mit sportlichen Aktivitäten wie Reiten, Quadfahren und Jet Skiing lockt, bietet das Resort mit altersgerechten Kids Clubs, einem Casino und einem Nachtclub, Tennisplätzen, Koch- und Pilateskursen u.v.m. weitere Möglichkeiten für Freizeitbeschäftigungen. Zum Entspannen lädt das Mazagan Spa inmitten von Sanddünen gelegen mit luxuriösen Behandlungen und traditionell marokkanischen Wellnessanwendungen wie Hammam ein. Golffans kommen auf dem von der südafrikanischen Golflegende Gary Player gestalteten 18-Loch Championship Golfplatz auf ihre Kosten.

Mazagan Beach& Golf Resort

